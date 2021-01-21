撰文： 許慧恩 最後更新日期： 2021-01-21 16:27

海港城即將舉辦法國名著《小王子》作品展！適逢《小王子》法國出版75週年紀念，今次「星の流浪曲Le Havre」將會展出一系列官方授權繪畫《小王子》繪本的香港插畫家Steven Choi多幅全新創作作品，令人非常期待。《香港01》旅遊記者精選尖沙咀5大玩樂好去處，包括新開泰國人氣粉紅色cafe Lady Nara、文青最愛文化屋雑貨店、法定古蹟訊號塔，以及海運大廈觀賞日落美景。

【第一站】🦊🖼️小王子2020年最新作品@小王子「星の流浪曲Le Havre」

海港城美術館即將舉辦《小王子》「星の流浪曲Le Havre」展！今次展覽展出逾30幅作品，包括香港插畫家Steven Choi全新創作2020年新版《小王子》繪本作品，重新演繹小王子與狐狸的愛情故事，令人期待。展覽內展出小王子雕塑，到時一眾書迷不妨去打卡留念！想知現場有咩玩？點下圖即睇展覽詳情、幾時開幕🤩👇👇

【第二站】☕泰國人氣粉紅色cafe@Lady Nara

泰國曼谷人氣cafe Lady Nara主打泰國風味西餐美食，尖沙咀分店以唯美粉紅色及復古綠色為題，裝潢充滿少女心，包括打卡必備的藤製鞦韆梳化、孔雀藤椅、療癒系的綠色植物，整體環境舒適又寫意。想睇維港海景？圓拱形落地大窗口座位最適合打卡，不妨約閨密飲下午茶兼賞海景。想知香港限定美食、限量發售甜品是甚麼？點下圖即睇😍👇👇

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Lady Nara 地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城港威商場 3 樓 3303 號店 營業時間：星期一至日 11:30 - 22:00

【第三站】🤩文青必去復古雜貨店尋寶@文化屋雑貨店

金巴利街隱藏著一間日系復古懷舊雜貨店，文青們不妨去尋寶！店內擺放著各式各樣日本直送的得意、古怪的小物，例如古怪扭蛋、搞鬼的耳環、胸口針、鎖匙扣等，更有一些充滿文青感的帆布袋、帽子等，總有一款適合你。文化屋來自原宿已經有40多年歷史！按下圖即睇有咩買🥰🥰

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文化屋雑貨店 地址：尖沙咀金巴利街22號1樓 電話：2721 2227

【第四站】📸法定古蹟訊號塔如置身歐洲@訊號山花園

有百年歷史的訊號塔外牆由紅磚砌成，帶有濃厚的古典巴洛克色彩，更加入愛德華式裝飾特色，以紅磚配上淺色石構件。訊號塔原本共有三層，其後再加建一層，成為現時看到的訊號塔，塔頂變成淺綠色的半圓球體。進入訊號塔後有一條褐色欄杆配純白旋轉樓梯，非常復古。訊號塔都有得睇日落？點下圖即睇打卡位🤩👇👇

訊號山花園 地址：九龍尖沙咀緬甸臺訊號山花園 入口：尖沙咀緬甸臺垃圾站旁 訊號塔開放時間：星期一至日 上午9時至11時；下午4時至6時

【第五站】🌅維港海景兼日落@海港城觀景台

日落美景做一日遊的最後一站！海港城免費開放的觀景台「海運觀點」，讓你飽覽270度維港無敵大海景，仲可以同朋友一齊孖住打卡！另外仲有兩個大型活動平台，包括一個天然草坪，情侶們可以盡情打卡，小朋友可以玩樂。按下圖即睇維港景加日落有幾靚🥰🥰

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尖沙咀海港城「海運觀點」 地址：尖沙咀廣東道3-27號海運大廈頂層 開放時間：07:00 – 24:00

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😍😍 同場加映：將軍澳一日遊5大好去處 新開純白文青NOC Coffee/海濱浪漫賞日落 😍😍

最近不少餐廳進駐將軍澳，包括曾入選全球50間最佳咖啡店的NOC Coffee，令一眾咖啡迷非常期待。海濱長廊附亦有一間文青cafe JOMO，主打各款戚風蛋糕，週末更可以帶寵物前去享受海景及美食。點下圖即睇將軍澳5大好去處😍👇👇

新開4,000呎純白人氣cafe@NOC Coffee

曾入選全球50間最佳咖啡店的NOC Coffee進駐將軍澳！新分店佔地4,000呎，採用落地大玻增加空間感，設計以純白色、水泥灰為主，加上座位旁的綠色植物陪襯，環境舒適。新分店更設有烘焙空間，每日新鮮製造麵包蛋糕。店內新設祼買零廢棄咖啡豆區非常環保，點下圖即睇環境、美食

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