撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-01-21 17:33

在新冠肺炎疫情的影響下，今年農曆新年的拜年活動因應限聚令下都可免則免。既然這樣，大家不妨book晚酒店來個新春Staycation兼食餐好！《香港01》旅遊頻道記者精選了13間酒店新年食住優惠套票，包括Ritz Carlton、Grand Hyatt、Rosewood、The Murray、萬麗海景酒店、Conrad、帝逸酒店、維港凱悅尚萃酒店、Hotel Icon、8度海逸酒店、愉景灣酒店、千禧新世界酒店及九龍東皇冠假日酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Ritz Carlton —— 免費升級海景房、四道菜新春晚餐

酒店推出「Bring It Ox」新春住宿套票，入住豪華客房一晚可獲375毫升香檳一支及新春主題歡迎小禮物，於指定日子入住可享大堂酒廊四道菜雙人新春晚餐。連續入住兩晚或以上更可獲免費升級至豪華維港海景客房，另外亦包Café 103雙人下午茶及於客房享用二人份量野餐籃。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【2】Rosewood Hong Kong —— 送$500消費額

瑰麗酒店推出新春住宿度歲計劃，除了於Holt’s Café享用早餐外，亦會獲贈$500酒店消費額，適用於酒店餐飲、客房內的mini bar，還可獲贈K11 Musea $200購物禮券。連續入住兩晚，更可享第三晚免費住宿。

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瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【3】帝逸酒店 —— 一家人齊歎賀歲中菜

Alva Hotel推出新春Staycation套票，一家人入住公寓套房，入住當日可享用迷你酒吧飲品。另外亦可於中菜廳逸軒享用四位賀歲套餐，並於翌日在Alva House享用四位成人自助早餐。

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帝逸酒店 地址：沙田源康街1號 電話：3653 1111

【4】萬麗海景酒店 —— 歎盆菜、撈起

酒店推出迎春度歲住宿套餐，入住一晚可免費升級至海景客房，並於在房間裡享用雙人賀年盆菜、吉祥撈起及精緻紅豆布丁和新年曲奇，翌日更可到萬麗咖啡室歎雙人早餐。

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香港萬麗海景酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2802 8888

【5】維港凱悅尚萃酒店 —— 住海景房、歎生蠔

Hyatt Centric推出金牛賀歲Staycation套票，入住海景房型包The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐、自助晚餐或Cruise空中餐廳及酒吧的「Feed Me」菜單。如果選擇在Cruise享用，可歎即開生蠔、油甘魚刺身、烤黑毛豬腩肉等美食。

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維港凱悅尚萃酒店 地址：北角北角邨里1號 電話：3762 1234

【6】Hotel Icon —— 送年糕、XO醬

酒店推出新年住宿優惠，入住一晚可享用The Market雙人自助早餐外，還可品嚐天外天雙人點心套餐，更可獲贈年糕及招牌XO醬一樽。

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Hotel Icon 地址：尖沙咀科學館道17號 電話：3400 1000

【7】愉景灣酒店 —— 歎新春盆菜

酒店推出節慶新春住宿計劃，入住山景客房一晚連雙人自助早餐外，更可享用二人新春盆菜或素盆菜，盆菜選用南非吉品飽魚及上乘元貝等食材，品嚐應節美食。

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愉景灣酒店 地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號 電話： 2295 8288

【8】8度海逸酒店 —— 歎新春自助餐

酒店推出快閃優惠，可享用雙人早段新春自助晚餐，並免費入住高級客房一晚。新春自助餐可任食即開生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口等凍海鮮，每位更可獲贈一隻日式慢煮磯燒鮑魚。另外亦有多款賀年美食，包括盆菜、瑤柱臘味蘿蔔糕、黑糖桃膠年糕、鮑魚黑松露野菌糕等

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8度海逸酒店 地址： 土瓜灣九龍城道199號 電話： 2126 1988

【9】Conrad Hong Kong —— 超抵價包自助早餐

港麗酒店推出「Special Delight」住宿優惠，入住雙人豪華客房，翌日可在咖啡園歎雙人自助早餐，套票適用於農曆新年，可來個小小的新春度假！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2521 3838

【10】Grand Hyatt —— $1000餐飲回贈歎茶園下午茶

君悅酒店的「Escape 24」住宿優惠，入住一晚包雙人早餐，及保證住足24小時。另外更可從7項禮遇中選擇一項，包括$1000餐飲或水療消費額，適用於酒店內的餐廳，包括茶園自助午餐、茶園下午茶、Grissini意大利餐廳等。

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2588 1234

【11】The Murray —— 包三道菜晚餐、人氣下午茶

美利酒店推出食住套票優惠，入住一晚N1Deluxe住宿包半自助早餐，亦可品嚐兩道菜午餐或下午茶，入住當晚可享用三道菜晚餐。如果想享用水療放鬆一下，亦有8折優惠。

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美利酒店 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【12】千禧新世界香港酒店 —— 免費升級至海景房

酒店推出「家」添寫意住宿計劃套票優惠，入住一晚城景客房可獲免費升級至海景客房，於指定時段可於Residence Lounge & Bar免費品嚐小吃及飲料，翌日可到Café East享用早餐。

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千禧新世界酒店 地址：尖沙咀麼地道72號 電話：2739 1111

【13】九龍東皇冠假日酒店 —— 送自助餐、$400按摩療程

酒店推出Dine & Stay套票優惠，入住高級客房包尚廚自助早餐，亦可歎埋自助午餐或晚餐。另外更送$400按摩療程折扣，及免費使用1小時單車體驗，可踩到將軍澳海濱散散步。

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九龍東皇冠假日酒店 地址： 將軍澳唐德街No. 3號 電話： 3983 0388

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