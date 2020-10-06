全聚德登陸溫哥華　奢華視效打造5D用餐體驗！想食要半年前預約

不久前，全聚德開了全球首家5D餐廳，吸引了很多人的關注。說到5D餐廳，大家會想到米芝蓮三星Ultraviolet by Paul Pairet，主打前衛的分子料理，並通過場景、音樂、香氣的變化來營造沉浸式的就餐氛圍。 每晚只接待10人，需要提前半年預約，大家依然趨之若鶩。

而這間全聚德餐廳擁有一個如大型環繞式電影院的包間，就餐時將會變化場景，故宮、海底世界、城市夜景…與燈光一同變化呈現出獨特的視覺效果。不僅可見許多故宮元素，天花板上還倒置了景德宮、天壇等具有代表性的立體北京建築。沉浸式的就餐空間，讓品嚐北京烤鴨的吃客們更能感受到全聚德的中國味。

藏書閣、天壇、故宮、印刷術，充滿中式元素的空間

這間全聚德從籌備到開業，花費了三年時間，作為海外旗艦店，讓很多人期待已久。餐廳位於溫哥華區域的主幹道Cambie街，這裡是核心商業區，地理位置很好。設計由利旭恆負責，他設計過港麗餐廳、麻辣誘惑、漢拏山等一系列知名的餐飲品牌。

全聚德烤鴨源於北京，而故宮又是北京最具有代表性的建築群，因此設計時將許多故宮元素加以提煉簡化，融於餐廳設計之中。

入口處的設計靈感就來源於故宮藏書閣文淵閣，帶著濃郁的中式雅韻。灰色基調，光線較暗，四周整齊地陳列著書籍，藉著光源、本本發光，天頂採用了鏡面設計，映照出書籍，有種包圍式的沉浸感。牆上的全聚德牌匾與下面的壁爐，一中一西，印證了整個餐廳中西融合的設計風格。藍色漸變色的領位台是在景德鎮燒製的仿汝窯瓷器，而這個藍是文淵閣牌匾上的同款色。

入口右邊是餐廳的酒吧區，左邊則是用餐區。大面積藍色與白色的運用在清新與優雅間達到了平衡。棕、黑、紅、金等多種色塊夾雜其中，使層次更多樣豐富。全玻璃落地窗的設計，消除了餐廳與周圍環境的隔閡，夜晚可見沿街燈火，景緻很美。

鋪陳了整個天花板的白色裝置很吸睛，遠看像純淨的花瓣，仔細觀察會發現這是北京建築的集合。故宮太和殿、天壇、央視等不同時代的北京代表性建築被一一呈現。將建築倒過來放置在天頂的靈感其實是來自過節時倒貼福字的習俗。再細究它的裝飾，會發現更多中式元素。

比如餐廳盡頭與藍色形成視覺衝擊的一整面紅色牆壁，便是對故宮紅圍牆的還原。部分椅子也採用了中國紅。凹凸方塊字組成的牆面再現了活字印刷術，上面印刻的字樣是炒灼燜燉等各類中式烹飪方式，展現了中華料理的豐富性。棕色木塊為兩邊金黃與黑色的牆面做了過渡，同時又和地毯的顏色形成呼應。

凹凸方塊字組成的牆面再現了活字印刷術，上面印刻的字樣是炒灼燜燉等各類中式烹飪方式，展現了中華料理的豐富性。（Yelp）

另一邊的酒吧空間機動性更高。平時是個酒吧區，有需要時也可以變成能夠容納20人聚會的包房。與餐廳雅緻的就餐氛圍不同，酒吧的設計更為濃烈，椅子、牆面、壁燈都大量沿用了中國紅。大圓桌上的3D斗拱是點睛之筆，這個通常出現在中式建築之中用於承重的部件在這裡變成了裝飾品。

沉浸式的5D就餐環境

除了中西融合的亮眼設計之外，這間餐廳最大的特色就是包房之中5D的沉浸式就餐環境。四周的白牆實際上是屏幕，隨著菜式的不同將呈現相應的場景，燈光也會隨之變幻，給你環繞式的身臨其境之感。嚐一口北京烤鴨，故宮之景躍然於牆上，再伴隨著特殊的燈光，彷彿瞬間回到了老北京。

海外全聚德店

1. 全聚德·緬甸仰光店︰全聚德第一家海外分店

1998年，全聚德就在緬甸開了第一間海外分店，至今共有8間海外店鋪，分別位於日本、澳大利亞、加拿大、法國。

餐廳位於緬甸仰光的市中心，於1998年12月開業。這是全聚德在海外開始的第一家分店。室內以金、紅為主色調，由於開業已經有二十餘年，所以略顯陳舊。緬甸與全聚德的緣分匪淺，1960年周恩來總理宴請時任緬甸總理的奈溫吃的就是全聚德。同年，《中緬邊界條約》在北京簽訂，自此，中緬開始和平相處。

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老字號沒落的背後

全聚德創立於1864年，至今已經有156年曆史。這份北京烤鴨的味道已經不止屬於北京人，更是中華料理的代表。它在中國外交史上也扮演了重要的角色——周恩來總理曾先後27次到全聚德宴請外賓。至2019年初，全聚德在中國的分店已有百餘間。

全聚德在中國外交史上也扮演了重要的角色——周恩來總理曾先後27次到全聚德宴請外賓。（全聚德官網）

但近年來，全聚德的口碑已經遠不如前，2018年全聚德15間子公司都在虧損。性價比不高、沒有創新是兩大主因。全聚德的一隻烤鴨售價兩三百，多年來的口味卻沒有多少變化，北京當地的烤鴨品牌比如便宜坊、天外天，人均都只要百元人民幣，消費性價比更高。

同樣做烤鴨出名的大董已經連續三年摘得米芝蓮餐廳，也推出了價格更親民的小大董。老字號的生存困境其實一直存在。情懷畢竟抵不過味蕾的誠實，創新似乎是必然的歸宿。此前，同仁堂開賣枸杞咖啡就吸引了不少關注的目光；英雄鋼筆與Rio的墨水雞尾酒聯名款也很受歡迎。當然創新或是跨界不是一夕促成的事情，如何把一時的熱度維持下去也是需要思考的問題。