撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-01-28 14:10

Staycation｜住膩了奢華酒店，不如試試看其他特色酒店的Staycation！香港有好幾間走復古路線的酒店，沒有奢華、金碧輝煌的裝潢，不過別具特色，打卡一流！精選6間復古酒店，當中更有由歷史建築改建的酒店！

【1】東南樓藝術酒店——藝術文化交流平台

東南樓藝術酒店糅合咖啡、繪畫、茶道等各種藝術活動，酒店内有藝廊、共享空間，更會不時舉辦工作坊及相應Staycation套票，住客入住時可以參與工作坊體驗手泡咖啡、茗茶等活動。現時有Staycation套票包咖啡沖煮體驗，即刻睇睇詳情！

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東南樓藝術酒店 地址：香港九龍油麻地砵蘭街68號 電話：3708 7788

【2】Hotel 1936——包旗袍體驗

位於太子的新酒店Hotel 1936由三級歷史建築物改建而成，前身是30年代的唐樓，内部用上懷舊木系裝潢，木門框、窗框、舊火爐都令人仿如置身30年代！酒店有一個開放供公衆的展覽廳，可以參觀到原本的舊建築内部。酒店現時有優惠套票，可以優惠價錢入住並享旗袍體驗，可以穿著旗袍置身30年代的建築之中！

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Hotel 1936 地址：旺角太子道西179號 電話：3895 1936

【3】芬名酒店 The Fleming Hotel——必去浴室打卡

位於香港灣仔的芬名酒店於2017年完成翻新，酒店香港渡海小輪為靈感，顔色主調用上墨綠色、深桃木色，最值得打卡的就是特別的浴室，用上圓形的鏡子、綠色瓷磚，成爲芬名酒店的標誌。

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【4】大澳文物酒店 —— 包早晚餐

大澳文物酒店前身為舊大澳警署，有19世紀晚期古典建築的風格，房間數量較少，不過每一間都有古典味。推出「慶典住宿計劃」套票優惠，入住雙人套房包雙人早餐及晚市套餐，另送一枝汽酒及蛋糕。晚餐由於疫情關係，將由職員送上房間。

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大澳文物酒店 地址：大澳石仔埗街14號 電話：2985 8383

【5】Attitude on granville——價錢相宜玩味十足

Attitude on granville尖沙咀瑞生酒店走玩味風格，不少地方都有復古彩繪磁磚，而且在各種小細節位置都畫上玩味小壁畫。雖然現時並未有甚麽套票推廣，但原本房價就相對便宜，而且使用指定信用卡更可以有九折優惠！

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瑞生尖沙咀酒店 Attitude on granville 地址：尖沙咀加連威老道20號 電話：2105 3888

【6】Residence G——早晚餐套票

Residence G走Loft Style，設計簡單俐落，最特別是黑白格仔風格的浴室，不少人都喜歡在這打卡留念！套票包Scarlett Café & Wine Bar三道菜晚餐及雙人早餐。

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Residence G 地址：香港柯士甸路2號 電話：2355 8888

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