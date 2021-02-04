香港仔自然教育徑｜沿水塘進發平緩易走　歷史地貌豐富最啱親子遊

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-02-04 18:33

香港仔自然教育徑位於香港仔郊野公園內，修築得十分平坦好走，沿郊野公園入口右則的行車道前行不遠即可見起步點。教育徑初段環繞香港仔下水塘，中段穿梭於林區，後段拾級略為上行，至香港仔上水塘完結。教育徑全段均設有清楚的路牌指示方向，郊遊設施完備，除了景色優美外，沿徑的風物大都有背後一段精采的歷史故事，可說是一條近乎滿分的教育徑。

按圖即睇注意事項及沿途風光：

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相比一些集中介紹植林和樹木知識的教育徑，香港仔自然教育徑所提供的資料較為全面，不但指示了香港仔的風貌轉變和加插了自然教育的元素，教育徑末段還有文物的趣味介紹，例如俗稱「天花墩」的量雨器。能夠如此方便和接近巿區、走起來毫不費勁、又同時能使人如此遠離繁囂者，數來也只此一徑。

行山前先了解行山禮儀：

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同場加映，衛奕信徑第二段介紹：港島行山路線｜沿衛奕信徑陽明山莊行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：香港仔自然教育徑】

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