鹿頸行山路線｜半個鐘行完鳳坑家樂徑　登觀景台覽沙頭角村落景致

鳳坑家樂徑於鹿頸開始，至新娘潭路鹹坑尾完。沿徑附近高處有觀景台，可以全覽整個鹿頸濕地和沙頭角海，景色怡人。 長度：2公里 時間：0.5小時 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

乘小巴到鹿頸路的盡頭，再沿新娘潭路走，就會到達位於雞谷樹下的家樂徑起點。走進小泥路，不久就會看見一個小村落。鴉洲就在不遠處，春夏時分，島上會有過百隻的鷺鳥營巢育雛，海岸邊會更見鷺鳥忙於覓食，成沙頭角一帶的特別景致。

穿過鳳坑家樂徑的牌匾，拾級而上，景觀更為開揚。約十五至二十分鐘步程，就可登上一個小山崗上的觀景台。在觀景台不但可以遠眺沙頭角，更可以看到雞谷樹下以及鹹坑尾一帶的村落和農田，更不時見到田野上的牛隻！望向南面的連綿八仙嶺，只覺渾圓的山谷一直伸延至鹿頸南涌，和另一面垂直陡峭大相逕異。

點擊下圖看看鳳坑家樂徑特色風光！👇👇👇

導賞點：

1. 谷埔：沿海岸直走，經鳳坑村，半小時便可抵谷埔。由於位處偏遠，亦沒有公路可達，因此谷埔給人一種鄉土和原始的氣息。

2. 觀景台：在鳳坑家樂徑高處的觀景台可飽覽新界北部的景色，包括八仙嶺、鹿頸濕地、沙頭角海岸一帶的紅樹林等等，令人心曠神怡。

相關文章圖輯：劉嘉玲周日分享鹿頸行山相 6人大合照無人戴口罩

+ 3 + 3 + 3

盤點10大行山謊言，立即按圖：

+ 4 + 4 + 4

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

設施：野餐地點、觀景台、植物名牌、燒烤場。

交通資料 起點：於港鐵粉嶺站乘搭專線小巴56K號，在鹿頸路盡頭的小巴總站下車（車程約三十分鐘，約每半小時一班），朝雞谷樹下方向步行至起點。 終點：沿新娘潭路步行回鹿頸小巴總站，乘搭專線小巴56K號返回港鐵粉嶺站。

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 2 + 2 + 2

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳坑家樂徑】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！