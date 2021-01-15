港島行山路線｜灣仔峽行到黃泥涌峽　遠眺壽臣山深水灣靚景

於香港仔水塘道接走金夫人馳馬徑到香港仔上水塘，經過中峽後繞過聶高信山南面山腰到黃泥涌峽的終點。全段都是馬路和石屎路，只有上中峽一段要緩緩沿曲折的山路以外，其餘路段都輕鬆易走。 長度：7.5公里 時間：2小時

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港島徑第四段標距柱：H038 - H050

沿金夫人馳馬徑傍引水道而行，中段按指示板所示接走中峽道馬路。馳馬徑的終點位於南風道，據說前港督金文泰的夫人經常在這段徑上騎馬奔馳，因而命名。上行到260米高的中峽上會有點吃力，但到達與布力徑交匯的馬路後，卻可以遠望海洋公園的吊車和大樹灣的景致。

沿聶高信山南面的山腰石屎路走，除了可以一睹這個港島第十高的山峰，在布力徑上尾段還可以遠觀壽臣山和深水灣的風光。聶高信山土名「飛鵝嶺」，高304米。本段有不少分岔路口，遊人要留意指示路牌。末段下行到黃泥涌峽的馬路。

金馬倫山土名「蜈蚣嶺」，高439米，是港島第六高的山峰，亦是觀賞港島南北海岸景致最佳地點之一。日治時期，日軍在山頂建築了一座「忠靈塔」，以收葬日軍骸骨，日本敗降後，該塔立即被炸毀。

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交通資料 起點：乘搭新巴15號（於中環交易廣場上車）或15B號*（於港鐵天后站上車），在灣仔峽道站下車，沿香港仔水塘道下行，10分鐘便可抵達起點。 *只於星期日及公眾假期行駛 終點：於黃泥涌峽道乘搭新巴63號*（至北角）、城巴6號（至中環）、41A號（至北角）、76號（至銅鑼灣）等離開。 *只於星期一至六行駛

港島徑第四段的路線圖。（漁護署網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：港島徑第四段：灣仔峽＞黃泥涌峽】

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