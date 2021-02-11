馬屎洲行山路線｜經三門仔新村到鹽田仔　遠眺連島沙堤、海蝕懸崖

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-02-11 18:03

馬屎洲是位處吐露港內的一個小島，因為外貌酷似馬屎，因而得名。與鹽田仔毗連的馬屎洲，與另外三個位於吐露港的小島 （丫洲、洋洲及一個未命名的小島），於1999年獲政府列為「馬屎洲特別地區」，而漁護署更在島上設立「馬屎洲自然教育徑」，透過傳意牌讓市民認識島上各式各樣的地質特徵。

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經過三門仔新村，在洗手間位置沿小徑攀上鹽田仔的小山丘前，你可以先參觀「大埔地質教育中心」，中心位處大埔三門仔新村，是香港第一所以地質公園為主題的教育中心。原址極具歷史價值，由「香港基督徒福音廣播團基培堂」於新村成立初期作為村民聚會及幼稚園教學用途。時至今日，會址仍為社區及公衆服務。中心內展示了關於三門仔新村以及馬屎洲一帶的地質、生態、歷史及人文等資訊，還有岩石標本供遊人參考。

再返回小徑行上鹽田仔小山丘後，開揚的山徑兩旁都盡是山墳墓地，在高處可遠眺馬屎洲和鹽田仔之間的連島沙堤。大約半小時的步程，才正式踏上馬屎洲自然教育徑。 遊覽此徑，沿途會發現不同地理景觀，如沉積岩、「斷層現像」、「龍落水」等等，實為在香港作地質考察的最佳地點。謹記將垃圾帶走，及切勿在未經許可下帶走任何礦物及石塊。

行山前先了解行山禮儀：

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同場加映，衛奕信徑第二段介紹：港島行山路線｜沿衛奕信徑陽明山莊行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：馬屎洲自然教育徑】

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