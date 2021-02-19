撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-19 18:18

在香港酒店Staycation為求開心渡假，不過近日就有網民在四星級的港威酒店遇上「爆門」事件憤而退房。《香港01》旅遊記者整理事主所分享的事發經過及酒店回應。

有網民於2021年2月18日在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」內分享貼文，指入住尖沙咀一所四星級酒店——香港港威酒店時，遭陌生男子爆門闖入，直言「嬲到癲」！

「香港Staycation酒店交流谷」群組截圖

酒店原稱是女性清潔工

投訴過程擾攘多個小時，酒店代表初時回覆竟說闖入者是一名女性清潔工，令事主怒不可遏，不止批評「處理好差」，更拒絕接受補償方案。👇👇👇究竟酒店提出了怎樣的補償方案？按圖看事發經過👇👇👇

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網民分享保障私隱不敗方法

事主把事件分享到社交平台後，引發大量網民討論，有的鬧爆酒店出現「嚴重保安問題」，有的則認為是個別事件，更分享過往在這間酒店的入住感受。更有不少留言分析，應該於住酒店時做一件事，以保障自己私隱。👇👇👇按圖看網民建議Staycation入住貼士👇👇👇

港威酒店：個別事件

《香港01》旅遊頻道記者就事件向香港港威酒店查詢，獲得回應：「本酒店有既定的程序及指引給予如有需要進入客房工作的員工。是次為個別事件，我們正與有關賓客跟進，暫未能提供進一步的資料。」

香港港威酒店房間圖片。

🏩同場加映1：酒店員工大控訴🏩

Staycation熱潮令酒店房間長期預訂爆滿，令酒店業界工作量增苦不堪言。早前香港酒店工會於YouTube頻道邀請了房務部員工和接線生，分享多個住客的缺德實例！👇👇👇按圖看房務員執房時遇見甚麼「驚喜」？👇👇👇

曾有員工被酒店住客「騷擾」？想知全部10大無品行為請按➡️【酒店員工爆10大Staycation惡行 天花板有屎、情趣用品用完隨地放】⬅️觀看全文

😨同場加映2：亞洲食物很驚嚇？😨

菜名特別，菜式用料更特別！東南亞有不少特色食物，都讓外國人費解，嚇得不敢食用，部分食物香港人也會常吃！👇👇👇皮蛋、雞腳上榜！按圖看老外們怕吃甚麼👇👇👇

這些算小兒料，有些連記者都不敢吃！想知全部23種食物？請按➡️【西方人最怕23種亞洲食物 豬紅、皮蛋、雞腳有份 連蝦都不敢吃？】⬅️觀看全文