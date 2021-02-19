撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-19 06:00

晚市放寛堂食，用餐更多選擇。《香港01》飲食記者搜羅9間餐廳的2月最新外賣優惠，包羅堂食及外賣著數。 （下列優惠及款式以發稿日為準，售完即止，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

是次推介的優惠來自9間食店，有：譚仔三哥米線、牛角次男坊、MOS Burger、美滋鍋、上海小南國、牛摩、阿波羅、KiKi茶和歇脚亭。優惠包括和牛丼飯買一送一，米線送配餸，漢堡買滿即送$10券，還有外賣折扣優惠！👇👇👇有間在Megabox網上店可買7折現金券！按圖看全部優惠👇👇👇

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🍔同場加映1：千奇百趣麥當勞食物🍔

世界各地的麥當勞曾經推出不少古怪食物款式，從中可能了解到當地文化。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

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還有酒飲？想知全部20種老麥食物？請按➡️【世界麥當勞20種古怪食品 麥意粉、麥素球夠特別 泰國有粥做早餐】⬅️觀看全文

🌷同場加映2：賞花好去處🌷

春暖花開，原來香港都有鬱金香、薫衣草觀賞？推介大家12個好地方賞花！👇👇👇按圖看桃花、鬱金香哪裡有👇👇👇

有些地方鄰近地鐵站、巴士站！想知哪裡看到薫衣草、櫻花、吊鐘花、風鈴木、木棉花？請按➡️【西貢有鬰金香田？馬鞍山有齊櫻花、薰衣草 春季12大賞花地點合集】⬅️觀看全文