撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-02-18 07:00

「一碗湯麵，關鍵是要有好的湯底再加上上好食材，就好像有了靈魂一樣，令人一試難忘！」大圍油站旁的「好湯好麵」只賣12款湯麵，憑著每日熬足17小時的湯底留住食客的心，日賣近300碗湯麵，開業短短3年多就奪得2021米芝蓮必比登推介。

不少客人大讚「好頭好尾」的牛肉好香、好稔、好多層次，Gary期望每位來到都吃到相同的品質。（黃舒慧攝）

好湯好麵只賣12款湯麵，全由老闆之一、四季酒店米芝蓮三星法國餐廳Caprice前副主廚黎德榮（Gary）所設計。Gary烹調法國菜有逾20年經驗，因此每款湯底的做法都是他多年烹調經驗的心血結晶，湯麵的做法全部中西合璧，當你吃著麵條的時候，就會發現麵上的配餸像法國菜般精緻考究，而這亦是Gary一直以來堅持要維持的酒店級數品質。

堅持每早鮮製12款湯底

好湯好麵數百呎的店面連客人都未能全部容納，但廚房就要管理好12款湯底，起初都曾被指癡人說夢，但Gary堅持做到更要做得好：「想每個客人都食到一樣的效果，滿足他們的期望。」為了處理12款湯底，他每早6時回廚房，至中午12時才交付伙計們離開。

Gary每早回到好湯好麵便忙於準備各款湯底。（黃舒慧攝）

👉👉👉米芝蓮2021香港澳門餐廳推介 一文睇清星級食店餐盤推薦街頭小吃

熬足17小時的高湯

只要經過好湯好麵，都會被小店總傳出的一股金華火腿的香氣所吸引，而這股香味，其實來自好湯好麵每日熬足17小時的高湯。這煲高湯基本上是所有湯麵不可或缺的基調，只有其中一碗素食湯麵不會用到，所以把它說成好湯好麵的靈魂之湯並不為過。高湯每次用上50斤的赤肉、金華火腿肘子、唐排、雞殼、雞腳、豬肺等煲足17小時成濃郁雪白的湯底，熬製過程中亦要不時攪拌。

好湯好麵的湯麵由食材起就絕不馬虎，Gary堅持選用多間酒店的食材供應商，供應穩定之餘，亦能確保食客對好湯好麵的信心。例如湯麵中的陽春麵就出自逾60年歷史的粉麵廠老字號張榮記，陽春麵零舍彈牙。

高湯每日要熬足17小時才完成。（黃舒慧攝）

👉👉👉米芝蓮2021｜香港19間餐廳獲二三星 法國菜Tate/L 'Envol新上榜

中西合璧成就12款湯底

Gary創出12款湯底的靈感，源自他多年來在扒房、法國菜餐廳及中菜的經驗。Gary笑言：「中西合璧、天馬行空的構思一直都有，只是在開好湯好麵才有機會去試。」被問到最天馬行空的湯麵，就要數到把羊腩煲概念融入湯麵的「雙冬羊肉」。

原本炆得入味的羊腩，變成清燙嫩滑紐西蘭羊肉片，羊腩煲的味道則融入成「雙冬羊肉」的湯底。用西餐的食材變出中式羊腩煲，而且只需$100就食到，確實讓人覺得意想不到。

好湯好麵所賣的12款湯麵全部由Gary設計，而且款款都是他的心血結晶。（黃舒慧攝）

👉👉👉米芝蓮2021｜65間香港餐盤推薦 何必館/Chaat/Mono等11間新上榜

最人氣湯麵Top 3

12款湯麵各有千秋，以牛肉為主角的「好頭好尾」最受歡迎。高湯以外，再配以煲足2日的牛骨湯、牛尾燒香煮完再拆肉、牛頰肉煎完又再炆，每日只能限量供應，現時每到Lunch Hour之前就會售罄。想確保吃到「好頭好尾」，唯有早點到。

「海龍皇湯」則為Gary最愛湯麵，先將魚、蝦、蜆、龍蝦頭等海鮮煮成海鮮濃湯，再加入高湯成湯底。加入麵後，最後淋上蝦頭油令整碗麵有著海鮮混合蝦的濃香，未食都先垂涎三尺。

👇👇👇 作為煮麵高手，Gary在家中有時都會煮即食麵，以下是Gary認為最理想的煮出前一丁步驟，以及煮其他麵類貼士，大家下次煮麵不妨參考。 👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

👉👉👉米芝蓮2021｜21間餐盤推薦必食街頭小吃 北角福元湯圓新上榜

客人會喝光湯底是最大肯定

開業3年多便奪得米芝蓮必比登推介，Gary固然開心，但他更開心看到客人的改變。「湯麵湯麵，食麵就是以湯為先。」Gary堅持用心製作湯麵，亦是想客人能享受美味的湯底。見證著由起初不是太多客人喝完湯底，到現時已有7至8成客人會喝光湯底，作為廚師已是最大的肯定。

好湯好麵開業初期，Gary試過連續一個多月每日只睡2、3小時，即使現時只能睡個5小時左右，他都無怨無悔，全因對烹調的熱愛。Gary分享一次難忘事：「我當時在廚房煮麵，有個小朋友突然站起來，對著我大喊：『你啲嘢好好食！』全場都在笑，但那刻我很感動。」作為廚師，最開心的事莫過於客人的滿足，Gary亦因此更想精益求精。

現時好湯好麵的生意算是上了軌道，亦人龍不絕，都會令人好奇為何好湯好麵不在其他地區加開分店。然而Gary表示未有打算：「現在只希望能每位到來的食客都能吃到一碗麵。」他強調，若想得太長遠，太多事情需要顧慮，就有機會影響現在的出品，所以暫想維持現狀，只為客人煮一碗好麵。

好湯好麵 地址：大圍積存街20號地舖 營業時間：12:00-17:00；18:00-21:30

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍😍😍 同場加映：行山賞吊鐘花3條易行路線 西貢大枕蓋、鹿湖花海2月初最震撼 😍😍😍

大寒剛過，立春亦未到，但山上的吊鐘花已經爭妍鬥艷，吸引不少山友去。覺得這集懶遊包所介紹的路線太難？不如考慮去另外兩條簡單不少的路線 👇👇

想知更多路線詳情，立即點擊睇全文 👉👉行山賞吊鐘花3條易行路線 西貢大枕蓋、鹿湖花海2月初最震撼