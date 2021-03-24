觀塘一日遊｜本地異國風情體驗：日本岩盤浴、DIY土耳其馬賽克燈

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-03-24 12:31

疫情下不知道在香港可以做什麼？其實除了Staycation外，還能搞搞新意思！近在咫尺已有不少特色文化小店、高質異國餐廳和休遊玩樂勝地，只是我們活在都市的忙碌中忘記了好好發掘。KKday 為大家推介觀塘市區別具一格的活動行程，在特色餐廳品嚐西班牙美食套餐，自製土耳其馬賽克燈，或體驗日本頂級岩盤浴，各國文化一次體驗，還免去了舟車勞頓呢！這個周末，就和另一半、朋友一起，在香港鬧市找尋異國情調，體驗他國文化吧～

第一站：土耳其馬賽克燈DIY工作坊

Mosaic Art Studio是全港首間並且唯一一間由土耳其老師親自教學的馬賽克工作室，而且所有材料都是從土耳其進口的。與家人，情侶或朋友一起製作傳統的土耳其馬賽克燈，讓您的房間變得明亮起來，實用又好看！而且，馬賽克燈DIY不需要有經驗或知識，也可以輕鬆上手，絕對不怕手殘失敗啦～ Studio提供了多達12種顏色的手工切割玻璃和珠子，以及多種傳統土耳其燈飾圖騰拼貼模板。你可以根據自己喜好的設計製作，也可以按照樣本設計去製作，讓你發揮創意，製作獨一無二的作品。

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提醒一下大家：工作坊的製作時間約2個小時，根據燈泡尺寸的大小時間會不一樣；而且完成製作後，需要等待一至兩個星期才能收到作品。因為燈罩完成後還需要經過加工及乾燥步驟，防止玻璃碎片和珠子掉落。如果要送人的話記得預留時間！

地址：九龍觀塘駿業里8號世貿大樓7樓 營業時間：星期三至星期日 報名：土耳其馬賽克燈DIY工作坊 課程時間：約1.5小時至3小時 課程語言：英文、粵語或普通話

第二站：日本頂級神黑石岩盤浴體驗

岩盤浴指在加熱後的天然石頭或岩石上改變姿勢，或是在休息時躺60~90分鐘左右的入浴方法。這種療法功效眾多，不僅能調整自律神經狀態，改善失眠、怕冷、神經痛等症，還能緩解肌肉酸痛，促進血液循環。在約40～50℃被加熱的平坦的岩盤上，直接或者鋪上毛巾躺下，慢慢地溫暖身體，比起乾式桑拿更能放鬆。

除此之外，你還能參加岩盤浴瑜珈體驗班，課堂以拉筋伸展瑜伽為主，大多為坐姿和地板動作，會在重點式停留較長時間，加深拉筋伸展。同時配合呼吸調節，能有效幫助促進新陳代謝、舒緩壓力，達至深層放鬆，淨化身心靈。即使是瑜珈新手也非常適合，除了認識瑜伽的基本式子及正位，也能達到伸展、減壓的效果。

享受岩盤浴後，更可以享用店家每天免費提供不同的養生糖水／養生茶，以及免費參觀鄉土玩具博物館，欣賞昭和年代出產的人工手造日本古舊鄉土玩具，活動非常豐富！

地址：九龍觀塘巧明街111-113號富利廣場1506室 營業時間：星期一至五 11:00 – 21:00；星期六日/公眾假期 11:30 – 17:00

第三站： 觀塘 Tapa Room 西班牙美食套餐

西班牙餐廳Tapa Room位於觀塘國際貿易中心，位置就腳方便。餐廳以 Neon Art 為設計概念，極具特色，打卡一流。被矚目的霓虹燈飾圍繞著，猶如置身於穿越時光的隨意門，一下子便踏進了熱情奔放的西班牙國度。作為一間Tapas Bar，Tapa Room提供了一系列以Sharing Plates為主題的西班牙Tapas小食，貫徹西班牙人熱愛分享的飲食文化。尤其推介經典小食西班牙火腿、曼徹格芝士、炸黑毛豬火腿球等。除了Tapas外，Tapa Room精緻的西班牙風格Gin & Tonic也是絕對不可錯過的，每一杯都非常吸引眼球，賦予視覺與味蕾雙重享受。

地址：觀塘觀塘道348號國際貿易中心地下G02號舖 營業時間：15：00 – 22：00 如何抵達：港鐵牛頭角站 B6 出口，步行約6分鐘

第四站：觀塘海濱花園

觀塘海濱花園是不少當區或他區市民休憩、跑步及野餐的好去處，更是近年的拍攝熱點之一。加上不少藝術裝置陸續進駐，為這個被工廠大廈包圍的臨海花園增添了一分藝術氣息。

在海傍漫無目的地逛逛走走，吹吹海風舒緩生活壓力，也不失為一個好選擇。傍晚時分還可以買點外賣，看著日落野餐呢～ 因為觀塘海濱海面比較平靜，幸運的話還可能有機會拍到清晰的日落倒影。傍晚時份則可拍到維港對岸的璀璨燈飾和海濱花園塔樓的燈光表演。

地址：九龍觀塘海濱道（觀塘公眾碼頭旁） 如何到達：(1) 牛頭角站B6出口，步行15分鐘；(2) 觀塘站B3出口，步行15至20分鐘。

第五站：樂華南邨

觀塘、牛頭角之間的樂華南邨是一個公共屋邨，但絕非平平無奇！屋邨內的停車場天台有一條「淺藍色隧道」，隧道由一道道天藍色中空的牆身所形成，由幾個藍圈圈組成嘅牆身，配合簡單色調，製造出美感和藝術感，再加上下午時分嘅陽光光線，能捕捉獨特嘅斜紋。和朋友、另一半一起站在隧道裡打打卡、拍拍照，留下難忘的回憶。

地址：九龍觀塘市中心振華道70號（樂華南邨停車場天台） 如何到達：觀塘裕民坊乘22M綠色小巴往樂華南邨 （入口在巴士站旁的停車場，行幾層樓梯上天台）

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