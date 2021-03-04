撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-04 13:19

去酒店Staycation都是想開心享受，但如果入住5星酒店卻遇上衛生環境惡劣的情況，真的超掃興！日前有網民入住美麗華酒店（The Mira）但驚見曱甴，事後表示「唔想再去！」

《香港01》旅遊記者就事件向酒店查詢，美麗華酒店表示已立即關閉涉事房間並進行全面消毒、清潔及維修。

涉事的尖沙咀美麗華酒店。（美麗華酒店網頁圖片）

網民「Jimmy Yau」在Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」貼圖分享最近一次入住尖沙咀美麗華酒店的驚悚經歷，先入住了有疑似嘔吐物和頭髮的房間，之後轉房卻驚現曱甴，大呻「我唔想再去！」點擊圖片睇事主分享是次經歷 👇👇

《香港01》旅遊頻道記者向美麗華酒店查詢，酒店方面回應稱是個別事件，酒店對此極度關注，已即時關閉涉事房間進行全面消毒、清潔及維修。酒店亦正個別與客人溝通及處理有關事件。

不少網民看見事主的分享後議論紛紛，有人表示要直接把美麗華酒店列入黑名單，另外亦有人指自己上月遇到另一些昆蟲，點擊圖片睇睇網民討論 👇👇

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