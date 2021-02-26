撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-26 16:59

港人興去酒店Staycation渡假，不過有時可能出現意外事件破壞興致。近日就有網民分享酒店房爆喉水浸的經歷！《香港01》旅遊記者整理事主所分享的事發經過，並向事發酒店查詢得到回應。

事發的香港萬麗海景酒店（酒店圖片）

有網民於2021年2月25日在Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」內分享貼文，指入住灣仔的香港萬麗海景酒店時，遇上房間水浸，更以「災難」去形容！

「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」群組截圖

事主曾住萬麗酒店7次 首次遇水浸問題

據記者向事主Bobo了解，原來她曾經多次入住香港萬麗海景酒店，單是上年已住了5次之多，可謂這間酒店的「忠粉」！她讚揚指職員服務一向親切而且有效率，所以2021年已經第2次到這裡Staycation。

她表示，雖然多次入住，卻是首次遇上水浸問題。當時就算關掉了水龍頭，還是不斷有水從喉中漏出，在滿頭泡泡的情況下看見水浸滿房，實在徬徨！👇👇👇究竟是哪種房型發生問題？按圖看詳細事發經過👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

網民自稱前員工有料爆？

事主把事件分享到社交平台後，引發大量網民討論。有人表示曾有相同遭遇，懷疑是酒店老化問題，有人更自稱是萬麗酒店的前員工，大爆「幾日一小塞，十日一大塞」！ 👇👇👇有種房間特別容易出現問題？按圖看網民留言討論👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

香港萬麗海景酒店

《香港01》旅遊頻道記者就事件向香港萬麗海景酒店查詢，獲得回應：「酒店在收到該客人反映後作出即時跟進，並向客人表達真摯的歉意及即時安排更換房間。」酒店估計漏水原因是水流系統出現短暫故障，承諾會加強檢查酒店內的水務設施，以確保為客人提供舒適的住宿體驗。

香港萬麗海景酒店圖片

🛏️同場加映1：小心Staycation罰錢🛏️

有網民分享在酒店Staycation時，因爲移動房内單人床的位置而被酒店罰款$5000的經歷，令大家可以引以爲鑑！👇👇👇晾乾濕衣都會罰？按圖看網民中伏經歷👇👇👇

點解放杯麵入房內的「微波爐」都有問題？想知全部10個奇人奇事？請按➡️【Staycation客自行搬床被罰$5000成熱話 業界爆10件奇怪罰錢實例】⬅️觀看全文

😨同場加映2：亞洲食物很驚嚇？😨

東南亞有不少特色食物，都讓外國人費解，嚇得不敢食用，部分食物香港人也會常吃！👇👇👇皮蛋、雞腳上榜！按圖看老外們怕吃甚麼👇👇👇

這些算小兒料，有些連記者都不敢吃！想知全部23種食物？請按➡️【西方人最怕23種亞洲食物 豬紅、皮蛋、雞腳有份 連蝦都不敢吃？】⬅️觀看全文