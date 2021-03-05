撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-03-05 16:23

大家住酒店時有沒有遇過透明浴室？好好的浴室間隔偏偏換上透明大玻璃，洗澡、如廁一覽無遺。情侶間尚算情趣，但與親人或朋友入住真的超尷尬！有台灣網民以「透明浴室真的很有情趣嗎？」為題發問引起熱烈討論，最後更發現透明浴室背後5大功能！

「透明浴室真的很有情趣嗎？」相信這也是不少人好奇的問題，有台灣網民早前在Dcard論壇就此發問，好奇情侶入住時會否對有「偷窺」功能的玻璃覺得有情趣，又指與家人出遊遇上透明浴室的旅館會變得很尷尬，質疑正經的旅館為何會變成這樣。

有網民好奇「透明浴室真的很有情趣嗎？」，更在論壇上發問。（Dcard截圖）

問題引起網民的熱烈討論，不少人分享各種爆笑的經歷和看法，甚至有人試過「大便時男友在玻璃外盯著看」的尷尬場面，點擊圖片睇睇網民討論 👇👇

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透明浴室的功能當然不只增加情侶間的情趣，原來更重要是酒店或旅館本身的考量？想知原因，點擊圖片睇睇透明浴室5大功能 👇👇

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