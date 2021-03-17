日本人氣店隱藏菜單TOP10　壽司郎兩款最強限定　牛角必點「2.9」

撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-17 17:20

日本連鎖餐廳經常都會有「隱藏菜單（裏メニュー）」，也就是一些菜單上沒有寫出來，但如果你向店員點單的話，就會為你端出來的限定菜式。最近，有日本節目請來100位識飲識食的達人，包括食評家、人氣YouTuber、連鎖餐廳前店員等，推介10款必試的人氣連鎖店「隱藏菜單」，下次去日本必試！

立即挑戰「地表最強鬥一番」有獎問答遊戲，即賺高達388「01積分」換禮品，再答簡單問題隨時贏走$300 DON DON DONKI禮券，快啲參加啦！

（《教えてもらう前と後》節目截圖）

日本電視節目《教えてもらう前と後》早前找來100位的「隱藏菜單」愛好者，推介日本7大人氣連鎖餐廳裡的最強「隱藏菜單」TOP 10，教你下次去日本時「識得食一定係咁食」！

（《教えてもらう前と後》節目截圖）

今次上榜的全部都是香港人耳熟能詳的餐廳，去日本旅行時必定有見過或者食過！包括人氣迴轉壽司連鎖店「壽司郎」，有兩款壽司原來是「輸送帶限定」；燒肉專門店「牛角」的最強CP值套餐，以及章魚燒專門店「築地銀TACO」，原來識食一定要食「章魚燒走醬」？👇👇👇即睇日本連鎖店最強「隱藏菜單」TOP 10👇👇👇

+ 35 + 35 + 35

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日媒推介最好食手信Top17！

日本生活雜誌《MONOQLO》早前找來多位專家，從味道、包裝等各方面評選出最佳手信排行榜，部分在香港都買到！上榜的日本手信之中，有不少香港人熟悉的人氣品牌，包括有「最難買手信」之稱的N.Y.C Sand紐約焦糖朱古力夾心餅，超人氣手信「PRESS BUTTER SAND」及知名日本品牌Yoku Moku等等，部分亦可在香港的網購平台買到，即看哪款成為日本人也推薦的最強手信！👇👇日媒實試評選最強日本手信TOP 17👇👇

+ 8 + 8 + 8

即睇邊款成為最好食日本手信！全文：日媒推介最好食手信Top17 YOKUMOKU這款上榜 N.Y.C.SAND排第幾