撰文： 小學雞 最後更新日期： 2021-03-17 14:00

發哥（周潤發）熱衷跑山、行山，不少山友都曾「野生捕獲」他，成功獲得自拍照一枚揚威社交平台。不過近日就有山友「呃like」不成，倒被網民圍剿，大罵「不尊重」、「厚面皮」！《香港01》旅遊頻道記者整理事發經過，讓大家一文看清發生事情始末。

日前有網民上載「野生捕獲」發哥的合照。（Facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」圖片）

上載之後，被眼利的網民發現自拍並非由發哥揸機，而且相片中發哥的笑容也消失，有留言直指：「佢好明顯黑面」，又質疑事主有沒有打擾發哥。👇👇👇事主因一個舉動被鬧無禮？按圖看事發經過👇👇👇

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網民圍剿：老馮咩？厚面皮！

雖然事主解釋有獲得發哥同意才拍照，不過依然被網民圍插評擊，直指事主「自己都覺得阻住人都要影，仲要post上嚟威，終於見識到咩係面皮厚」。👇👇👇按圖看部分精警留言👇👇👇

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📸想「野生捕獲」周潤發？

記者根據以往發哥的出現足跡，整理出9條經常會去的行山地點路線，讓大家更大機會遇見他。謹記就算想與發哥合照，都要看場合是否適合，而且必先問得發哥同意，互相尊重！👇👇👇除了大帽山，還有哪裡發哥會「老是常出現」？按圖看教你行山路線及交通方法👇👇👇

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塔門竟也是發哥常到之處？想知全部9大路線推介請按➡️【9條行山路線周潤發常去！ 大帽山、千島湖、大浪西灣野生捕獲發哥】⬅️觀看全文

😂同場加映：荒謬露營行為事件😂

新手露營很多事不懂，結果可能做出不少荒謬行為。以往香港都曾有令人不可置信的營友經歷，這裡就看到其中7件事件。👇👇👇為何被蚊叮都要報警？按圖看7件露營膠事👇👇👇

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