$1芝士麵/零食、MosBurger半價、麥當勞買1送1　4大平台外賣優惠

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-19 13:24

近日多個外賣平台推出超抵優惠，包括$1食品、全單半價、餐點買1送1之類。《香港01》飲食記者為大家綜合4大網上平台，推介當中精選的限時著數。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

Foodpanda推$1美食定時搶

foodpanda旗下網上超市pandamart一連6星期舉行「生活百貨週年慶」，每日推出$1貨品，每日10時開售，天天補貨。$1有機會買到1袋4包不倒翁芝士麵、6包維他奶燕麥奶、1公斤金鳳米、小老板紫菜卷等。👇👇👇每周選擇不同！按圖看6星期的$1優惠👇👇👇

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Uber Eats指定餐廳食品買一送一

Uber Eats最近則推出多間餐廳買一送一優惠，包括麥當勞指定套餐，由即日起至3月28日都有優惠！還有丸亀製麵外賣食物滿$150即減$45等優惠。👇👇👇按圖看UberEats 9個精選優惠👇👇👇

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【最強流動派】即日起至3月21日玩「地表最強鬥一番」有獎問答遊戲，見識更多千奇百趣，賺「01積分」換禮品贏$300 DON DON DONKI禮券！

Deliveroo指定餐廳全單半價

網上外賣平台Deliveroo戶戶送推出「大折日」優惠，透過平台購買指定餐廳如Mos Burger、土司工坊等外賣美食，全單有半價！還有其他餐廳如和民居食屋、老掌櫃東北菜館等的食品優惠。👇👇👇按圖看Deliveroo 8個半價餐廳及優惠👇👇👇

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迪士尼酒店首推外賣即食包

香港迪士尼樂園度假區由即日起至5月28日，推出全新真空美食包，由香港迪士尼樂園酒店獲獎大廚主理，網上訂購外賣之後，可以到酒店餐廳自取或者另選送貨服務！真空美食包送到家之後，只需原包放入滾水中煮熱即可食用。👇👇👇怎樣才有優惠？按圖看迪士尼外賣即食包9個食品款式👇👇👇

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🍜同場加映1：米線配餸熱量排行榜🍜

米線抵食配料多，同一價錢可以有不同選擇，不過部分配料暗藏致肥陷阱！👇👇👇豬肉比豬膶更高卡？按圖看營養師分享熱量排行榜👇👇👇

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豬腩肉不是最高卡？想知全部23款食物的熱量請按➡️【卡路里｜米線配料23款熱量排行榜 腩肉非最高卡？有種菜肥過墨丸】⬅️觀看全文

🌄同場加映2：西貢郊遊好去處🌄

西貢高山連連，以為「高不可攀」？其實也有不少易行的路徑兼有美景欣賞！有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。👇👇👇隱世外國風情小村落在哪兒？按圖看其中2條路線資料👇👇👇

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想知道全部5條行山路線，請按➡️【西貢5條新手靚景行山路線 深涌隱世草原野餐 白腊七彩小屋打卡】⬅️觀看全文