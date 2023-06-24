佛山酒店6大精選推介｜$122起近地鐵站/西樵山、穿梭巴士直上廣州

佛山酒店推介6間抵住酒店介紹！佛山作為歷史文化名城，是短假期旅遊的熱點，本文精選6大佛山酒店推介，最近樓下就可以直到地鐵站，而且有穿梭巴士可以直上廣州玩，極之方便，順道更可遊覽祖廟、西樵山等人氣景點，最平人均$116起。大家不妨可順道留意廣州酒店推介、中山酒店推介、江門酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

佛山酒店住宿推介！樓下地鐵站+有穿梭巴直上廣州

佛山酒店推介【1】佛山順德羅浮宮索菲特飯店

佛山順德羅浮宮索菲特飯店(Sofitel Foshan Shunde)位於當地傢俱城核心地帶，距離佛山火車站約29分鐘車程，毗鄰祖廟、嶺南天地、南風古灶、西樵山等旅遊景點。酒店裝潢奢華精緻，提供現代、後現代、新中式和法式風格客房，各傢俱及裝飾配件相當具質感，全因通通都可向顧客出售，看中後隨時都可以付費購置，酒店更設有法國餐廳、意大利餐廳、天際酒吧等、Spa水療中心、游泳池，配套完善！

地址：佛山順德區樂從河濱南路3號

交通：佛山火車站約29分鐘車程

價錢：人均$408.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

佛山酒店推介【2】佛山南海利泰皇冠假日酒店

佛山南海利泰皇冠假日酒店 (Crowne Plaza Foshan Nanhai)位於佛山南海區，同時臨近廣州，並供免費穿梭巴士輕鬆來回廣州南站，方便一眾想去佛山，又從廣州出發的朋友。酒店鄰近廣州番禺長隆動物世界、平洲玉器街、佛羅倫薩小鎮等景點，出遊便利。

（Booking.com）

酒店屹立於文翰湖旁，裝潢設計結合濃郁嶺南氣息，客房摩登雅緻，更擁有全景落地玻璃窗，內部更配有獨立的兒童樂園、嬉水區及游泳池，親子出行最方便！

地址：佛山南海區環島南路20號

交通：廣州南站約13分鐘車程，三山新城北地鐵站約6分鐘車程

價錢：人均$315起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

佛山酒店推介【3】世紀星連鎖艾尚酒店佛山樂從家具城店

世紀星連鎖艾尚酒店佛山樂從家具城店 (Aishang Hotel Lecong Furniture Mall, Foshan)位於順德區商業區中心位置，最近地鐵站為魁奇路，並提供免費泊車服務，附近雖然未有太多大型商場，但相鄰傢俱展覽中心、傢俱會展、羅浮宮傢俱展覽中心、樂從文化公園等熱點。酒店設計簡約，配套設施完善，並會提供早餐，絕對是平價之選！

地址：佛山順德區樂從鎮325國道佛山大道南186號

交通：佛山火車站約24分鐘車程

價錢：人均$116起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Expedia

佛山酒店推介【4】佛山禪城智選假日酒店

佛山禪城智選假日酒店 (Holiday Inn Express Foshan Chancheng)於佛山禪城區標誌性區域新DNA商圈，酒店電梯直達新DNA商場、地鐵魁奇站、佛山公交總樞紐站，地理位置得天獨厚，而且步行約5分鐘就可達佛山至廣州白雲機場穿梭巴士站，方便一眾順道去廣州的朋友！

（Booking.com）

酒店毗鄰各名勝古蹟，與佛山世紀蓮體育中心、祖廟、嶺南新天地商圈等亦相當之近。酒店整體設計風格時尚，客房明亮舒適，並會提供24小時自助洗衣房、免費自助早餐等，而且價格適中，性價比極高。

地址：佛山禪城區魁奇一路9號2座

交通：地鐵魁奇路站直出，佛山站火車站約20分鐘車程

價錢：人均$156起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

佛山酒店推介【5】佛山嶺南天地馬哥孛羅酒店

佛山嶺南天地馬哥孛羅酒店 (Marco Polo Lingnan Tiandi Foshan)距離廣佛地鐵祖廟站需步行約8分鐘，從客房大陽台望出去已經是嶺南新天地、祖廟等人氣景點，而且附近有商場、文青歷史打卡商業街等，同時更是美食集中地，是觀光客的不二選擇。酒店每間客房都設有私人露台，可眺望佛山市中心景致，而且寬敞舒適，更有室內游泳池，高CP值！

地址：佛山禪城區人民路97號

交通：佛山火車站約15分鐘車程，地鐵祖廟站步行約8分鐘

價錢：人均$293.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

佛山酒店推介【6】佛山市新旋宮酒店

佛山市新旋宮酒店 (Fu Shang Shi Xin Xuan Gong Hotel)位於祖廟路、蓮花路和親仁路交匯處，周邊交通便利，距離祖廟地鐵站步行約16分鐘，周邊更有祖廟、嶺南天地、梁園、黃飛鴻紀念館、南風古灶、西樵山（5A景區）等，非常方便！

酒店曾是以粵西標誌性建築改建而成，現仍為佛山地標建築之一，整體設計採用嶺南風格，大堂設有黃飛鴻雕像、客房配有各類武術類飾品，客房寬敞，更設有玻璃窗欣賞自然景色，同時設有自助早餐廳，亦是不錯的選擇。

地址：佛山南海區祖廟祖廟路1號

交通：佛山火車站約11分鐘車程，地鐵祖廟站步行約16分鐘

價錢：人均$115.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook