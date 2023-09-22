廣州酒店12大精選｜近火車站／珠江旁／長隆動物世界／人均$134起

廣州酒店12大推介｜廣州酒店有不少裝修不錯之餘，還要近廣州火車站，以及設免費泊車！香港高鐵通關，前往廣州旅遊僅需約1個多小時，本文整理12大廣州酒店推介，嚴選多間平、靚、正酒店，去廣州東站、廣州南站火車站僅5分鐘，而且好近美食街、地標景點等，部分更提供免費泊車，自駕遊都非常方便，最平人均$134！至於想順道北上深圳玩的朋友，亦可以留意深圳新酒店、 福田酒店等推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

廣州塔被譽為中國第一旅遊觀光塔。（香港旅遊發展局網站圖片）

廣州酒店推介【1】廣州天河希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Tianhe）

近年廣州新酒店林立，今次要介紹的是廣州天河希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Tianhe）於2021年開業，距離廣州東站僅需步行5分鐘，一出門直到火車站，抵埗後於酒店放下行李後，就可以前往附近景點閒逛，非常方便。酒店客房涵蓋雙人房、套房、豪華房等，面積寬敞，並會提供獨立浴缸和高級盥洗用品，部分客房更設有落地大玻璃，可以享有迷人城市景觀，以及附浴缸和高級盥洗用品的浴室，而且乾淨衞生，酒店內更提供健身室、泳池等。

廣州天河希爾頓酒店

房價：人均HKD$329起

地址：廣州天河區林和西橫路215號

交通：廣州東站步行5分鐘

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廣州酒店推介【2】廣州天河體育中心美居酒店（Guangzhou Tianhe Sports Center Mercure Hotel）

廣州天河體育中心美居酒店（Guangzhou Tianhe Sports Center Mercure Hotel）於2022年開幕，主打以法式風情及簡約時尚為裝潢風格，位於天河CBD核心商圈，鄰近K11、天環廣場等大型購物廣場，不論出差還是度假都適合！酒店提供335間客房，並配有洗衣機、烘乾機等設備，並會提供自助早餐，住客隨時可以食飽再出發遊玩，想體驗全新裝修，又想享受寧靜假期不妨可以考慮！

廣州天河體育中心美居酒店

房價：人均HKD$234起

地址：天河北路365號

交通：廣州東站步行約17分鐘

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廣州酒店推介【3】粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）

廣州粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）於2022年全面完成翻新，設計採用當代美學，距離廣州東站約10分鐘車程，毗鄰天河城、正佳廣場、太古滙等頂級購物中心，同時為住客提供免費停車場泊車。酒店所有客房均享有壯觀城市景觀，內部空間寬敞，並都設有超大落地玻璃窗、辦公桌、 55吋電視，並附有獨立浴缸。此外，酒店的Daily Social提供全日餐飲服務，隨時都可以享用西式、亞洲風味美食，並設有共享開放空間，享受獨處時光。

廣州粵海喜來登酒店

房價：人均HKD$428.5起

地址：廣州天河路208號

交通：廣州東站約10分鐘車程

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廣州酒店推介【4】廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station）

廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station） 於2023年開業，酒店位於廣州南站附近，車程僅7分鐘，鄰近長隆野生動物世界、長隆歡樂世界、雪飄飄冰雪世界等地標景點，而且全新裝修，客房及設施非常乾淨整潔。酒店擁有超靚空中接待大堂，坐擁極佳視野，住客可於大落地玻璃窗前鳥瞰壯觀城市美景，並而提供170間不同類型的客房，而且配備酒吧、健身房、餐廳等，絕對是放鬆「chill下」之選。

廣州南站麗芮酒店

房價：人均HKD$269.5起

地址：廣州漢溪大道西233號路福聯合廣場27層

交通：廣州南站7分鐘車程

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廣州酒店推介【5】廣州星河灣酒店（Chateau Star River Hotel）

廣州星河灣酒店（Chateau Star River Hotel）於2018年進行大翻新，坐落在珠江岸邊位置，距離廣州南站或廣州東站分別約20分鐘車程左右，同時亦提供的的士、接駁車和租車服務，令你遊覽廣州更方便。雖然離火車站相對有一段距離，但勝在靠近各景點，鄰近廣州塔、長隆歡樂世界、沙面島、琶洲展館等地標，可以深入探索廣州魅力。酒店設有健身室、Spa及桑拿浴室、室内外游泳池等，住客可以隨時活動打發時間，客房環境寬敞，一家大小之選。

廣州星河灣酒店

房價：每晚人均$352.5起

地址：廣州沙溪大道沙滘島東端海怡花園會所

交通：廣州南站或廣州東站約20分鐘車程

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廣州酒店推介【6】廣州南豐朗豪飯店（Langham Place Guangzhou）

想住靚酒店，又不介意需坐多數個地鐵站，可以 考慮一下廣州南豐朗豪酒店。酒店靠近地鐵站，距離新港東地鐵站僅5分鐘步程，同時亦提供免費泊車服務，前往各大景點同樣方便，距離廣州塔約10分鐘車程，去廣州長隆水上樂園亦只需25分鐘車程，方便大家節省交通時間。酒店設有室內游泳池，所有房間均配備熨斗燙衣設備、迷你吧、免費洗沐用品及浴缸設施。

廣州南豐朗豪酒店

房價：人均HKD$391.5起

地址：廣告海珠區新港東路638號

交通：新港東地鐵站5分鐘步程

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廣州酒店推介【7】廣州希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Guangzhou）

廣州希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Guangzhou）位於廣州中央商務區，提供24小時健身中心、室外游泳池等設施，距離廣州火車站僅約8分鐘車程，鄰近廣州景點如越秀公園、廣州博物館、琶洲展館等，並提供免費泊車及行李寄存處服務。酒店客房提供電視、電熱水壺、淋浴、風筒等，部分設有浴缸，坐落在大落地玻璃前，隨時都可以飽覽超靚城景，更加可以一邊浸浴，一邊打個靚卡。

廣州希爾頓逸林酒店

房價：人均HKD$317.5起

地址：廣州越秀區東風路391號

交通：廣州東站約19分鐘車程

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廣州酒店推介【8】廣州南北縱橫國際公寓金潤鉑宮店（South & North International Apartment）

廣州南北縱橫國際公寓金潤鉑宮店（South & North International Apartment (Kam Rueng Plaza）距離廣州火車東站約需30分鐘車程，不過地理位置算佳，距離北京路步行街僅需步行約2分鐘，距離珠江河畔亦僅約15分鐘步行路程，更提供租車服務。酒店客房均配有電視、洗衣機、熨衣設施、浴缸和淋浴設施，面積超大。酒店內亦附設餐廳，供應多種廣州美食和海鮮料理等，一家大小最啱住！

廣州南北縱橫國際公寓金潤鉑宮店

房價：人均HKD$177起

地址：廣州越秀區北京路238號名盛廣場

交通：廣州火車東站約30分鐘車程

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廣州酒店推介【9】諾盟酒店公寓北京路捷登都會店（Nomo Beijing Road A-Jiedeng MIX International Apartment）

諾盟酒店公寓北京路捷登都會店 (Nomo Beijing Road A-Jiedeng MIX International Apartment) 為公寓式酒店，位於商場頂層，距離廣州東站約14分鐘車程，於「公園前」地鐵站上蓋，地段方便，前往北京路步行街、六榕寺、懷聖寺等步行約10多分鐘就到。酒店客房設有電視外，所有客房均附設配有廚房及爐台，並備有微波爐、雪櫃、迷你吧、電熱水壺等，空間感十足！

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諾盟酒店公寓北京路捷登都會店

房價：人均HKD$$141.5起

地址：廣州越秀區山五路70號捷登都會

交通：「公園前」地鐵站步行3分鐘

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廣州酒店推介【10】麗楓酒店（廣州長壽東路十三行上下九店）（Lavande Hotel (Guangzhou Changshou East road 13 line up and down nine shops)）

麗楓酒店遍佈廣州多個地區，其中麗楓酒店長壽東路光復大廈店（Lavande Hotels Guangzhou East Changshou Road Guangfu Tower）位於越秀區，非常靠近廣州塔、廣州動物園、六榕寺、光孝寺等旅遊熱點。酒店提供自助餐早餐，並有免費泊車、行李寄存等服務。雖然價格親民，不過有住客或認為房間空間面積偏小，大家亦可以留意麗楓酒店於同區的其他酒店，其中麗楓酒店廣州上下九店亦甚受歡迎，距離華林寺地鐵站約10分鐵，鄰近荔枝灣、北京路步行街等同樣方便。

麗楓酒店長壽東路光復大廈店

房價：人均HKD$134起

地址：廣州越秀區光復中路288號

交通：廣州東站約26分鐘車程

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廣州酒店推介【11】廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）

廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）位於白雲區，毗鄰廣州火車站、地鐵5號線、地鐵2號線，交通十分方便。附近亦有五羊雕塑、南越王博物館、廣州美博城、白馬服裝城、紅棉國際時裝城景點，適合遊客參觀。另外，到廣州工幹的市民亦適合入住酒店，距離廣州琶洲會展中心車程僅需25分鐘車程。酒店提供了洗衣服務及健康房，於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分。

廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）

房價：人均HKD$237起

地址：廣州白雲區解放北路1389號

交通：於廣州火車站步行14分鐘

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廣州酒店推介【12】廣州建國酒店（Jianguo Hotel Guangzhou）

酒店位於廣州天河區的金融區心臟地帶，毗鄰廣州火車東站來回深圳、香港、新會議中心僅需20分鐘的車程。酒店設計氣派，內部裝修豪華。設有大堂茶座、西餐廳，更有一間日本料理「漣」等。客房方面，酒店共有403間客房，而且寬敞舒適，生活設備亦十分齊全。休閒娛樂方面，酒店設有健身室及室外泳池供客人使用。於Trip.com網站中獲得4.6/5的評分，不少網民都認為交通便利是酒店的一大賣點，另外酒店職員的細心服務和一流的設備亦令客人留下極佳印象。

廣州建國酒店

房價：人均HKD$235.5起

地址：廣州天河區林和中路172號

交通：於廣州東站步行6分鐘

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