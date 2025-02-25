心齋橋道頓堀美食9大　5cm厚炸豬吃到飽　霜降牛肉牛舌爆汁必吃

心齋橋美食｜心齋橋美食地圖｜心齋橋商店街有600米長，匯集180間店舖，今次《香港01》好食玩飛記者為大家精選了9間人氣必食店，有拉麵店、燒肉店、居酒屋等，最正是其中一間居酒屋的串燒是9蚊串，還要是宵夜店！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

心齋橋美食｜【1】浪花オムライス——$130吃到飽咖喱蛋包飯

堪稱關西No.1的蛋包飯店就在心齋橋啦！軟淋淋的蛋皮包裹着味道濃郁的咖喱和飯，一咬落去，爆晒咖喱漿！再加上獨家秘方燉煮的牛筋，軟而不爛，口感非常豐富！$130吃到飽！此外，還可以加配炸蝦天婦羅，蝦肉扎實、香脆！而且大家可以放心點餐，Menu有中文和圖片，餐廳非常體貼。

浪花オムライス

地址：大阪府大阪市中央区南船場3-11-27 日宝シルバービル1Ｆ

交通：大阪市営御堂筋線「心斎橋駅」1番口步行約2分鐘

營業時間：10:00 - 22:00（逢星期一休息）



心齋橋美食｜【2】らぁ麺はやし田道頓堀店—— $60雞白湯麵／$55醬油全麥拉麵

返「鄉下」點少得食拉麵！らぁ麺はやし田正正位於道頓堀固力果跑跑人下方的商舖，非常易認！師傅每日都會用鴨和雞熬製新鮮湯底，還有用上等的黑鯛魚、竹筴魚熬製的湯底，任均選擇！價錢相宜，一碗雞白湯拉麵$60，湯底濃郁且Creamy，雞味十足！還有1隻流心蛋、2片叉燒肉、蔥和洋蔥粒，味道層次分明！至於醬油全麥拉麵則是$55，味道比雞白湯拉麵淡。

らぁ麺はやし田道頓堀店

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1-10-1 道頓堀観光ビル B1F

營業時間：11:00 - 23:00



心齋橋美食｜【3】無限ラーメン心斎橋店——$82西冷牛骨白湯／$51牛骨麻辣叉燒麵

位於心齋橋商店街中，也有一家高人氣的拉麵店。網民推介西冷牛骨白湯、牛骨麻辣叉燒麵和餃子都是必點！西冷牛骨白湯的價錢會相對較貴，$82一碗，不過整個碗都舖滿一塊塊西冷牛，而且湯底濃郁！較便宜的拉麵網民則推介牛骨麻辣叉燒麵，$51便有一碗，辣汁還好過癮！

無限ラーメン心斎橋店

地址：大阪府大阪市中央区南船場3-7-24

交通：「心斎橋駅」步行約288米

營業時間：10:00 - 23:30



心齋橋美食｜【4】魚くみUOKUMI——$83金槍魚拼盤／海鮮丼

魚くみUOKUMI是一家專門經營新鮮刺身的食店，由專業師傅親自挑選新鮮生魚片、壽司。大家可以在Bar枱即時品嚐海鮮丼或者到超市區域購買外帶！日本金槍魚拼盤價錢為$83，雖然不算便宜，不過刺身味道非常鮮甜、環境又乾淨，值得一試！

魚くみUOKUMI

地址：大阪中央区心斎橋筋1-7-1 新本館B2F

營業時間：10:00 - 20:00



心齋橋美食｜【5】博多串焼き バッテンよかとぉ——平價串燒宵夜店／低至$9一串

網民稱吃串燒一定要吃這間！雖然地方不算大、位置也不多，不過價錢便宜，一串低至$9！而且有中文餐牌，大家不用「盲點」！網民推介雞皮、粟米等，山藥薯仔拼盤，炸過之後仍然保持軟糯質感，沒有油膩的感覺！芝士豆腐也是必點，烤吐司配上芝士豆腐蜂蜜醬，意外地非常搭配！

博多串焼き バッテンよかとぉ

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-5-2 ヨーク心斎橋ビル 1F

交通：地下鐵御堂筋線「心斎橋駅」步行約2分鐘／地下鐵堺筋線「長堀橋」步行約5分鐘

營業時間：16:00 - 02:00



心齋橋美食｜【6】味乃家——足料大阪燒

人氣大阪燒店「味乃家」的大阪燒味道適中、不太鹹，坐在Bar台還能觀賞師傅的制作過程！冬天限定的大阪燒（約$156）含有頭蝦、烏賊、章魚、豬、牛肉、肉末、幹貝、玉米和牡蠣，非常足料！除了大阪燒，還有廣島燒，也有不少網民推薦！不過唯一缺點是排隊時間有點久，但如果想吃到高質大阪燒也是值得等的。

味乃家

地址：大阪府大阪市中央区難波1-7-16

交通：地下鐵「難波站」14號出口步行約3分鐘／近鐵或阪神大阪「難波站」步行約5分鐘

營業時間：【逢星期一休息】11:00 - 22:00（星期二至四及日）；11:00 - 22:30（星期五至六）



心齋橋美食｜【7】かつ丼 ちよ松——5cm厚吉列豬扒蓋飯／$125特大份

「かつ丼 ちよ松」的吉列豬扒岀名有「拳頭」咁大！5cm咁厚！因份量驚人而聞名！岀餐速度也非常快，一客普通份量的豬扒丼，價錢為1,250日元（約$65），而特大份量的價錢則是2,400日元，（約$125）。

かつ丼 ちよ松

地址：大阪府大阪市中央区千日前1-1-10

交通：近鐵「日本橋駅」B28出口步行約1分鐘

營業時間：11:00 - 21:30



心齋橋美食｜【8】牛魔 神户牛鐵板燒 道頓堀店——$260午市鐵板燒

「牛魔」獲得第371回神户牛品評會的優秀賞，除了牛的質素有保證之外，店員的服務態度也獲不少網民讚賞！午市鐵板燒的價值為5,000日元，約$260；晚市價錢則為20,000日元（約$1,041），建議大家品嚐午市就夠了！提提大家，記得提前訂座！

牛魔 神户牛鐵板燒 道頓堀店

地址：〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1-5-9 和ビル

交通：地下鐵「難波站」14號出口步行約5分鐘

營業時間：【午餐】11:00 - 15:00；【晚餐】17:00 - 23:00



心齋橋美食｜【9】牛のひげ——爆汁和牛燒肉

想吃到爆汁和牛，就別錯過「牛のひげ」啦！網民推薦5種盛 （霜降牛肉），價錢為4,998日元，約$260！牛肉的油畫分佈均勻，入口即溶，肉質鮮嫩又Juicy！牛舌也有不少網民推介，有分厚薄！一碟薄切牛舌1,680日元，約$87；而厚切牛舌1,816日元，約$95。

牛のひげ

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-13-15 ヨコヤマビル１Ｆ

交通：地下鐵御堂筋線「心斎橋駅」步行約2分鐘

營業時間：17:30 - 23:30（逢星期一休息）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略