大阪購物15間推介｜美國村古著!日潮montbell＋Orange Street必逛

大阪購物攻略｜大阪美國村必買｜來到大阪，怎可以不購物呢！今次《香港01》好食玩飛記者為大家從橘子街（Orange Street）、美國村、天王寺3個地區搜羅、精選15間必逛蒲點！有古著店、帽子店、波鞋店等，在天王寺更有大大間mont-bell專門店！在3月19日便會完成裝修，款式好多，大部分商品以正價7、8折出售，一定可以在這裡尋到寶！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

大阪購物｜【1】mont-bell天王寺MIO店 —— 3.19重開！低至7折！

大家在天王寺遊走時不妨考慮逛mont-bell天王寺MIO店！店舖因在進行裝修工程，將於3月19日星期三重新開放！整層都是這家店，佔地面積好大！款式亦好多，包括男裝、女裝、童裝、配飾等，大部分都是舊款，服飾會依款式、尺碼、厚度分類陳列，非常整齊！大部分商品大概是以正價品7、8折後的售價販售，且非免稅店。如果大家不追求新款，在這裡一定會尋到寶！

+ 3

mont-bell天王寺MIO店

地址：〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０−39 天王寺MIO 本館 8F

交通：從阪堺電鐵「天王寺站」步行約5分鐘

營業時間：10:30 - 20:30



橘子街原名為「立花街」，800米長的街道兩旁林立著咖啡館、精品店、雜貨、進口家具、室內裝飾店等商店。（大阪公式觀光情報）

橘子街（Orange Street）原名為「立花街」，代表著大阪時尚風格的一條街道，在美國村步行只需大約4分鐘。800米長的街道兩旁林立著咖啡館、精品店、雜貨、進口家具、室內裝飾店等時尚商店，每到週六、週日，這裡就擠滿了年輕人！等《香港01》好食玩飛記者為大家介紹9間必去商店！

大阪購物｜【2】Supreme —— 街頭風穿搭必買

橘子街有超人氣街頭風格品牌的Supreme，長期排長龍！每季推岀的新品，店舖都有，包括T-shirt、衛衣、滑板等商品，款式不算多，但價格略較便宜。店舖逢星期六到新貨，想搶大熱款的大家別錯過星期六啦！

地址：大阪府大阪市西区南堀江1-9-8

交通：從Osaka Metro四橋線「四橋站」步行約3分鐘



大阪購物｜【3】UNDEFEATED —— 街頭時裝

UNDEFEATED是一間販售軍裝、工裝風格的潮牌店，充滿著美式街頭風。五片盾牌就是他們標誌性logo，辨識度高！品牌經常推岀聯名運動鞋，品質和設計都好有質素！型格少男少女勿錯過啦！

地址：大阪府大阪市西区南堀江1-15-13

交通：從Osaka Metro四橋線「四橋站」步行約3分鐘



大阪購物｜【4】SORA —— 户外運動品牌集合地

SORA是一間户外運動品牌集合店，日常休閒款居多，有The North Face、Keen、HOKA、New Balance等品牌，而Patagonia品牌的衣服也佔了一半。喜歡行山、運動、滑雪的你一定要逛逛！

地址：〒550-0015大阪市南堀江1丁目15-7

交通：從Osaka Metro四橋線「四橋站」步行約4分鐘



大阪購物｜【5】Hoods —— 日牌老玩家朝聖地

Hoods是日本潮牌老玩家朝聖之地，主要販售Neighborhood和Wtaps等品牌，每季都會推岀1至2款大熱款，是Neighborhood和Wtaps的粉絲就不容錯過啦！

地址：大阪府大阪市西区南堀江1-19-22

交通：從Osaka Metro四橋線「四橋站」步行約4分鐘



大阪購物｜【6】Carhartt —— 男士大愛工裝品牌

Carhartt是個工裝品牌，男士們一定會在這間店入手幾件！店面大之餘貨品又多，一定要行！不過要留意的是如果想試穿，店員會要求戴上頭套。

Carhartt的店面大之餘貨品又多，男士們一定會在這間店入手幾件！（小紅書@爱旅游的Yukiko）

地址：〒550-0015大阪市南堀江1丁目8-18

交通：從Osaka Metro四橋線「四橋站」步行約3分鐘



大阪購物｜【7】Champion —— 2層美式學院風商店

這間Champion的裝修設計是美式學院風格，共2層，設有試身室。商品款式種類繁多、碼數齊全，而且部分款式是這間店才有，包括服飾、袋、鞋等。

地址：大阪府大阪市西区南堀江１丁目16-20 コニービル1F

交通：從Osaka Metro四橋線「四橋站」步行約3分鐘



大阪購物｜【8】2nd Street —— 二手服裝店

店如2nd Street顧名思義就是二手服裝的連鎖店，價錢適中，奢侈品到街頭服飾都有！店舖比較大，大家需要花點時間尋覓心頭號啦！

地址：大阪府大阪市西区南堀江１丁目9-1 GENDAI ORANGE BLD 1F

交通：從Osaka Metro四橋線「四橋站」步行約3分鐘



大阪購物｜【9】The North Face —— 這裡有日本限定「紫標」！

大阪橘子街的The North Face店舖算大，貨品也有不少，最重要的是日本限定的紫色標誌服飾這間店都有售，不是每間The North Face也有！而且貨品還可以退稅。

地址：〒550-0015大阪市南堀江1丁目20-1

交通：從Osaka Metro四橋線「四橋站」步行約3分鐘



大阪購物｜【10】OR. —— 帽子專賣店

除了衣服，帽子也是時尚必備單品！大阪橘子街的OR.是一間帽子集合店，總共2層，集合各種品牌的帽子，分別有國外、日本本土品牌，而且帽子款式繁多，可以一次過嘗試各種風格的帽子，有網民話一不小心就在這間店逗留了一個小時多，大家順道一定要進去看看這間店的威力！

除了衣服，帽子也是時尚必備單品！大阪橘子街的OR.是一間帽子集合店，共2層！（小紅書@爱旅游的Yukiko）

地址：〒550-0015大阪市南堀江1丁目

交通：四橋綫「四橋站」6號口往南步行約200米／地鐵「難波站」26D出口往北步行約300米



在20世紀70年代，這條街的商店都是販售從美國西海岸進口的二手服飾、舊唱片、雜貨，因此有了「美國村」之稱。（日本觀光局）

心齋橋西面的一條街，在20世紀70年代是設置為倉庫，然後被改建成店舖，這些店舖販售從美國西海岸進口的二手服飾、舊唱片、雜貨等，吸引不少年輕人關注和前來，其後漸漸被譽為「美國村」啦！《香港01》好食玩飛記者為大家在美國村精選了5間必逛商店！

大阪購物｜【12】Boardriders —— 衝浪用品店

Boardriders是一間販售衝浪、滑板和户外運動用品的商店，旗下擁有Quiksilver、Roxy、DC Shoes、Billabong等多個知名品牌。就算不是運動愛好者，也有機會愛上！因為Boardriders的書包、T-shirt、風褸、衛衣的款式繁多，適合學生又適合上班族！

地址：日本〒542-0086 Osaka, Chuo Ward, Nishishinsaibashi, 1 Chome−6−14 ビッグステップ1F 110区画

交通：「四橋站」步行約3分鐘



大阪購物｜【13】STUSSY —— 退稅店

位於大阪美國村的STUSSY是一間退稅店，1件T-shirt大約9000日元（約$469）。有網民建議如果不想排隊便要早點去！

位於大阪美國村的STUSSY是一間退稅店，1件T-shirt大約9,000日元（約$469）。有網民建議如果不想排隊便要早點去！（小紅書@Kindal）

地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目７−9

交通：地鐵御堂筋綫「心齋橋站」7號出口步行約4分鐘



大阪購物｜【14】FINECREW —— 波鞋收藏家蒲點

位於美國村的FINE CREW OSAKA是大阪元老級的波鞋店，店面不算大，但一入門口已經見到整間店放滿波鞋陳列，有各大品牌的熱賣球鞋、限量版波鞋、别注版運動鞋等等，而且AJ款式超多！想入手心頭好的大家就要去FINE CREW逛逛啦！

地址：〒542-0086 大阪市中央区西心斎桥2-10-35

交通：Osaka Metro「心齋橋站」或「四橋站」步行約5分鐘



大阪購物｜【15】JAM —— 網民大推古著店

雖然JAM在大阪都有幾間，不過網民最推薦這間，原因是店舖旁邊是一間亞洲TOP50的咖啡店，大家行完JAM就可以去嘆咖啡啦！JAM店面非常大，服裝種類又多，包括皮鞋、帽、衛衣、毛衣、T-shirt、工裝背心等。古著店來說，價錢算是相宜。

JAM店面非常大，服裝種類又多，包括皮鞋、帽、衛衣、毛衣、T-shirt、工裝背心等。（小紅書@孟可可Coco）

地址：マンション Shinsaibashi M, 1階 1 Chome-10-28 Nishishinsaibashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0086日本

交通：Osaka Metro「心齋橋站」或「四橋站」步行約5分鐘



想起身就掃貨？先要秘訣一定是住得近吧！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3間大阪酒店！由地鐵站步行返酒店都只需1-3分鐘！如果想睇多幾間？即按此！

大阪酒店47間推介😍

大阪酒店推介【1】大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）

於2021開幕的大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda），亦是不錯的大阪親子酒店選擇，酒店距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便。酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，而酒店最棒的是提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）

價錢：人均HKD$316起（高級房(兩床)）

地址：大阪, Kita-ku Umeda 2-5-2

交通：西梅田站步行3分鐘

大阪梅田Intergate酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大阪酒店推介【2】APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）

APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）於2019年開幕，坐落在大阪御堂筋，距離本町站僅1分鐘步程，交通非常方便！酒店房間空間雖然不算大，但設備齊全，浴室設有私人浴缸，房內亦提供USB充電插座、洗漱用品、電視等基本設施。酒店亦配備戶外泳池、大浴場及溫泉。

APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）

房價：人均HK$221起（標準客房）

地址：大阪府大阪市中央區南本町4-2-9

交通：本町站步行1分鐘

APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓搶先預訂👉🏻 Agoda｜Booking.com｜Klook

大阪酒店推介【3】大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）於2019年開幕，位於大阪北濱，距離北濱地鐵站僅需步行1分鐘，且鄰近大阪天滿宮、中之島公園、大阪市立東洋陶瓷美術館等景點，地理位置優越。酒店提供236間客房，最大的房型可供3人入住。房間內配備基本洗漱用品及電器，浴室內設有浴缸，房內亦提供休息椅，採光及空間都足夠！

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）

房價：人均HK$272起（放鬆雙人床房）

地址：大阪府大阪市中央區今橋2-2-21

交通：北濱站步行1分鐘

大阪北濱佛沙酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大阪酒店47間推介😍

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略