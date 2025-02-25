天文台預告回南天！濕度100%　日專家6招防霉菌　風扇擺這裡超錯

潮濕｜回南天｜天文台預料，隨著高空擾動遠離及受潮濕的海洋氣流影響，本週後期至下週初廣東沿岸氣溫逐步回升，而周末期間有機會出現回南天氣，相對濕度或高達100%！



有日本專家指出，浴室、衣櫃等都是家居濕氣較重的地方，特別容易滋生霉菌，稍一不留神更會變成頑固的霉漬！要預防家居免被霉菌侵佔，除了保持室內環境通風，還有甚麼好方法？即睇日本專家教6招輕鬆家居防霉貼士！



《ZIP！》節目截圖

天文台周日轉吹南風 濕度達100%

天文台指，隨著高空擾動遠離及受潮濕的海洋氣流影響，本周後期至下周初廣東沿岸氣溫逐步回升，而周末期間有機會出現回南天氣，日間溫暖。

天文台預料星期日濕度達100%。（天文台官網截圖）

日本電視節目《ZIP！》曾請來專業家居清潔公司的打掃達人栁田和也，傳授6招預防家局滋生霉菌的方法，包括在「重災區」浴室，每日做好四件事就可以保持乾爽？如果家中沒有抽濕機，專家教可以使用風扇取代，不過就要留意擺放位置，加上一件必備吸濕法寶，就可以保持防止霉菌滋生！

打掃達人栁田和也，傳授6招預防家局滋生霉菌的方法。《ZIP！》節目截圖

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同場加映：日本達人4招懶人家居清潔 用蛋殼洗保溫杯？

不少人都會趁著假期打掃，保持家居清潔。然而，肉眼見到的地方當然容易解決，但是梳化底、雪櫃底等這類隱藏的家居「污點」，如何才能輕鬆打掃乾淨，避免灰塵長期積聚導致細菌滋生，甚至再無後顧之憂？日本電視台節目《ZIP！》曾找來大型清潔公司的打掃專員尾崎真，傳授4招輕鬆打掃家居小秘訣，原本以為無用的垃圾，其實都可以變身做「打掃神器」？👇👇👇按圖看4招低成本家居清潔貼士👇👇👇

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