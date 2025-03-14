HK Express新航線｜清州、大邱6月起航　$108起韓國機票限時即搶

香港快運航空優惠｜HK Express航點｜香港快運今天（3月14日）宣布好消息，該集團將於今年6月5日起將會開通韓國清州航線，以及6月6日起將會開通韓國大邱航線！每周提供54班航班，香港快運又表示，為慶祝開通韓國新航線，將推出韓國5大航點限時優惠，單程機票$108起！即看下文啦！



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香港快運今日宣布，今年6月5日起，將推出香港唯一直飛清州和大邱的全新航線，每周54班來回航班，3小時直達韓國東南部地區，不用再於首爾奔波轉乘、輕鬆抵達此兩地！

為慶祝開通韓國新航線，HK Express推出限時優惠，清州、大邱、首爾、釜山及濟州「經濟飛」單程票價低至$108，包括一件隨身物品及一件登機行李：

1.清州：2025 年6月5日至10月25日

2.大邱：2025年6月6日至10月24日

3.首爾、釜山、濟州：2025 年3月24日至2025年10月25日



新航點航班如下：



香港快運指，大家在今早上午11時至後晚（3月16日）11時45分期間，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂機票，即可享優惠。

但需留意，優惠數量有限，並受細則及條款約束；票價不包括相關稅項及附加費。

清州是韓國忠清北道的首府，以其豐富的歷史遺產而聞名。上黨山城的壯麗景色讓遊客深入了解韓國的歷史。對於大自然愛好者而言，無心川提供了寧靜的美景，而國立清州博物館則讓人能夠體驗韓國文化的精髓。此外，清州也是韓劇拍攝的熱門地點，韓國知名影集均在此取景。這裡的熱鬧節慶和美味當地美食，讓清州成為一個值得探索的隱藏寶藏。

清州是韓國忠清北道的首府，以其豐富的歷史遺產而聞名。(freepik)

大邱是南韓的第四大城市，坐落在群山環抱的山谷中，擁有豐富的文化遺產和迷人的自然風光。旅客可以在歷史悠久的桐華寺中靜心冥想，或在熱鬧的西門市場品嚐當地小吃，感受這座城市動靜皆宜的獨特魅力。

如想遠離煩囂或大城市的喧鬧，可到訪度假勝地壽城池，邊欣賞噴泉表演邊在湖上划船。大自然愛好者就不要錯過八公山的壯麗景色，可登山造訪外形特獨的笠岩佛像，發掘韓國不一樣的面貌。而喜愛熱鬧的旅客亦可趁大邱炸雞啤酒節，享用地道美食及感受節慶歡樂，讓旅程加倍難忘！

大邱是南韓的第四大城市，坐落在群山環抱的山谷中，擁有豐富的文化遺產和迷人的自然風光。(freepik)

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