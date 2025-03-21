沖繩自由行攻略｜全年天氣需知+自駕遊建議+美食景點+酒店懶人包

沖繩的氣溫宜人，夏天能夠享受陽光與海灘，冬天也能避寒，所以成為了香港人喜歡到訪的旅遊熱點。但是沖繩位於亞熱帶氣候區，四面環海，因此天氣多變，要注意衣著。另外，下文也會介紹一系列的衣食住行攻略，大家跟着這些小貼士去沖繩吧！



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沖繩位於亞熱帶氣候區，四面環海，因此天氣多變。（Unsplash）

沖繩旅遊攻略｜天氣【春季】3月至5月—— 早晚溫差大 宜帶備外套

3、4月算是沖繩的旅遊淡季，但其實天氣舒適，又可以避開人潮。5月就碰上黃金周加上雨季，建議提早預訂行程，或安排其他時間。

4月氣溫舒適，適合單車遊。（VisitOkinawaJapan網站）

3月仍會帶少許涼意，平均氣溫20度左右，早晚會更清涼，約15度左右，因此建議隨身帶備易穿脫的外套，適合賞花、行山等活動。來到4月，平均氣溫則約23度，適合從事各種戶外活動，如單車遊、水上活動等，不過水溫仍然偏冷，同樣會有溫差大的情況，所以早晚仍要注意保暖。5月就是春夏轉季的過渡月，亦是梅雨季，更適合室內活動，如參觀博物館、逛街等行程。

整體而言，沖繩春季3月至4月將逐漸變得温暖，早晚溫差大，適合穿著薄長䄂衫及外套，另外紫外線亦較強，建議戴上太陽帽、太陽眼鏡及定時補塗防曬。而5月將會因雨季而潮濕，可穿著寬鬆透氣的衣服和帶上雨傘。

沖繩旅遊攻略｜天氣【夏季】6月至8月 ─ 氣溫炎熱 必備帽子防曬乳

夏天的沖繩十分炎熱，與香港的盛夏相差無幾。6月的平均溫度是28度，7月和8月是29度。降雨量方面，6月仍是沖繩的梅雨季，降雨量約250毫米，7月就下降至140毫米，而由於8月是颱風季節，所以降雨量會升至240毫米。水上活動可以感受夏天，但同時需要留意天氣，最好先準備室內後備方案。

夏天遊沖繩的話，應選擇清爽透氣、容易乾透的衣服，搭配涼鞋，長袖防曬外套，和帽子。另外亦要隨身攜帶水、防曬乳、墨鏡、雨傘等，以免一出門就被灼熱的陽光曬傷，或被突如其來的豪雨淋濕。

沖繩旅遊攻略｜天氣【秋季】9月至11月 ─ 和煦的陽光備小毛巾雨傘

秋天的沖繩仍有盛夏的餘熱，而且降雨量亦很多。9月的平均溫度是28度，10月是25度，11月是22度。降雨量方面，9月仍是雨季，降雨量約260毫米，而10月降至約150毫米，11月就約110毫米。

秋天遊沖繩的話，可以穿著涼爽寬闊的衣服，搭配薄外套，涼鞋。另外也要準備充足的水分，毛巾，雨傘和防曬乳，以在陽光普照的白天下使用。

沖繩旅遊攻略｜天氣【冬季】12月至2月 ─ 柔和的陽光，必備薄防風外套

冬天的沖繩氣溫雖然不算太低，但由於吹北風，加上海風風勢很強，所以體感溫度會較低。

12月的平均溫度是19度，1月和2月是17度。降雨量方面，12月至1月約100-110毫米，而2月約120毫米，氣候相對穩定。

冬天遊沖繩的話，適宜穿著輕便的長袖衫褲，搭配短靴或波鞋。但切必穿過厚的外套和鞋子，否則會感到過熱和很易出汗。

以上就是沖繩四季的天氣分析，大家要緊記以上資訊。下文將會介紹各種衣食住行攻略，絕對不要錯過！

沖繩旅遊攻略｜【美食】沖繩麵、和牛、沖繩雪糕

沖繩麵是沖繩特色菜之一，湯底一般以豬骨或雞骨熬製，再加入柴魚高湯，麵質口感像蛋麵。想一試，可到位於北谷美國村附近，獲明星大推的浜屋沖繩麵，店面樸實，招牌三合一沖繩麵，包括豬腳、豬軟骨、五花腩肉質軟嫩，麵很有咬口。

浜屋沖繩麵（浜屋そば）

地址：沖繩縣中頭郡北谷町宮城2-99

營業時間：10:00-17:30



沖繩黑毛石垣牛，及沖繩本部牛，都屬於沖繩必食和牛。其中燒肉本部牧場就是沖繩本部牛的創始店，由本部牧場自家經營，牛肉柔軟，油脂豐富。另外，石垣島北內牧場則是專門批發黑毛和牛的燒肉店，可以食到優質石垣牛。

燒肉本部牧場（Tabelog）

燒肉本部牧場（本部總店）

地址： 沖繩縣國頭郡本部町大濱881-1

營業時間：午餐11:30~15:00（最後點餐4:00）

晚餐17:00~22:00（最後點餐21:30）

**有多間分店，詳情留意官網 https://motobu-farm.com



石垣島きたうち牧場浜崎本店

地點：沖縄県石垣市浜崎町2-3-24

電話：0980-83-7000

營業：11:30~16:00；16:00~22:00（最後點餐21:30）



Blue Seal是沖繩人氣雪糕品牌，到沖繩旅行必定看到它的身影。事實上，品牌源自美國，不過後來在沖繩崛起。口味方面，藍色波浪、鹽味餅乾都是熱門口味，更是使用本地食材製成。

Blue Seal（國際通分店）

地址：沖繩縣那霸市牧志1-2-32

營業時間：10:00-22:30（7月-9月營業至23:00）



**有多間分店，詳情留意官網 https://www.blueseal.co.jp/cn/



沖繩旅遊攻略｜【購物】黑糖、沖繩麵、雪鹽​任你買

沖繩的特產別具特色，而且很有益，當中更有幾款必買之選。

黑糖是沖繩最有名氣的特產之一，當地的純黑糖代表只將甘蔗榨汁煮乾，保留所有營養成分，並且沒有進行加工，對女性身體十分有益。

剛介紹過的沖繩麵，設有杯麵包裝，方便帶回香港。

宮古島四面環海，出產的雪鹽質地細緻滑順，而且還含有18種礦物質，十分健康，購買雪鹽和雪鹽的周邊商品做手信就最合適不過。

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沖繩旅遊攻略｜酒店推介

沖繩酒店推介【1】喜璃愈志LCH海灘度假酒店（Kariyushi LCH. Resort）

喜璃愈志LCH海灘度假酒店（Kariyushi LCH. Resort）是位於沖繩縣名護市的度假風酒店，距離那霸機場大約一小時車程。酒店坐落於海邊，前面就是公共海灘，亦鄰近部瀨名海中公園及海中展望塔。酒店房間設計簡約但設備齊全，均設有露台及私人浴室，洗手台位於起居室，套房房型最多可供5人入住。酒店亦附設室外游泳池、高爾夫球場、水上樂園、桑拿等設施，亦可以在海灘進行浮潛、潛水、划獨木舟、玩拖曳傘等水上活動。

喜璃愈志LCH海灘度假酒店（Kariyushi LCH. Resort）

房價：人均HK$229起（大床房）

地址：沖繩縣名護市喜瀬1996

交通：那霸機場車程60分鐘

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沖繩酒店推介【2】沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）是2022年開幕的都市型度假酒店，距離那霸機場只需20分鐘車程。酒店設計以貼近大自然為主，用上了不少木質裝潢及綠植。酒店客房全部位於高層，每間房都坐擁海景及城景，採用乾濕分離浴室並帶有浴缸，空間十分寬敞，豪華房型最多可供4人入住，對家庭客來說非常友善。酒店亦帶有高層無邊際泳池、美景露台、小童游泳池等休閒娛樂設施，可以盡情享受陽光與海景！

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）

房價：人均HK$266起（標準雙人間）

地址：沖繩縣浦添市字港川512-55

交通：那霸機場車程20分鐘

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更多沖繩酒店推介：

沖繩旅遊攻略｜【自駕遊租車】七人車、五人車

很多人去沖繩時都會選擇自駕遊，而常用的租車公司有OTS RENT-A-CAR和Tabirai等。租車時謹記以下幾點。

1、駕駛執照

出發前要先向運輸署申請「國際駕駛許可證」，費用為$80，有效期是一年，屆滿後須重新申請，所以出發前要檢查清楚。

2、驗車

開車離開前要檢查好車輛有沒有花痕，有的話就要求職員作記錄，否則離開後才發現就會當作是客人的責任。

3、導航系統

車上會有日本的GPS定位系統，只要輸入地址，電話就會顯示前往該處的路線。而司機亦可配合Google map來使用，以避開會塞車的行車路線。

Tabirai是常見租車網，可因應取車地點選擇。（Tabirai網站）

大家緊記以上的小貼士，避免中伏，遊玩時就能更加暢快！

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