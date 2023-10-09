沖繩酒店10間推介人均$302起！海景露台房／水上樂園／鄰近美國村

沖繩酒店推介2023｜沖繩有東方夏威夷之稱，《香港01》「好食玩飛」記者整理了10間沖繩人氣酒店，分別位於沖繩那霸、恩納、美國村、美麗海水族館等熱門景點周邊，酒店有無敵海景客房、公寓式套房等，設備齊全適合親子旅行，部分更是近年新開幕，包括琉球溫泉瀨長島酒店、星野集團旗下新酒店、沖繩日和海洋度假酒店等。有興趣去沖繩的朋友可看看最新酒店Promo Code（包括Trip.com/Klook/Agoda/Booking.com/永安旅遊等），更有最新Trip.com x 《香港01》讀者專屬優惠碼！會自駕遊去沖繩的亦可留意最新自駕遊租車優惠碼！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

沖繩水族館有許多海洋生物，是一個適合帶小孩去景點。（kokoko_819@ig）

沖繩酒店推介2023【1】琉球溫泉瀨長島酒店（Ryukyu Onsen Senagajima Hotel）

第1間沖繩酒店推介琉球溫泉瀨長島酒店位於瀨長島正中央高地，四周被人氣景點「瀨長島Umikaji Terrace」的白色小屋包圍，因此更有「沖繩小希臘」之稱，由那霸機場出發搭巴士約需15至20分鐘。這間間沖繩酒店提供三種不同房型，設有「海洋景觀」及「機場景觀」，部分房間內更設有私人風呂，可以一邊浸浴、一邊欣賞海景或機場景觀，前者景色開揚，後者則可以看到飛機起飛或降落，各有特色。設有天然溫泉「龍神之湯」，分為室內及露天風呂；另有泳池及水療按服務。酒店的餐廳「風庭」亦非常受歡迎，供應早餐自助餐、午餐及晚餐，可以食飽再出發去玩！

琉球溫泉瀨長島酒店

房價：人均HKD$327起

地址：沖繩縣豐見城市字瀨長174-5

交通：那霸機場1號巴士站乘搭「TK02：ウミカジライナー」巴士，於「瀬長島ホテル」站下車，車程約15至20分鐘

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沖繩酒店推介2023【2】沖繩南海灘度假酒店（Southern Beach Hotel & Resort Okinawa）

第2間沖繩酒店推介是沖繩南海灘度假酒店，鄰近沖繩比比海灘及豐崎陽光海灘，供應7種不同房型，包括高級雙床房、豪華雙床房、皇家海洋套房等，客房空間寬敞，從房間看出窗外，更可以飽覽海天一色的美麗風景！同時設有戶外泳池、兒童遊戲室、卡啦OK房、商店等，距離那霸機場約15至20分鐘車程。提提大家，酒店附近沒有便利店及餐廳，有需要可在入住前買定零食或宵夜！

沖繩南海灘度假酒店

房價：人均HKD$314起

地址：沖繩縣糸滿市西崎町1-6-1

交通：那霸機場駕車約20分鐘、那霸機場1號巴士站乘搭「TK02：ウミカジライナー」巴士，於「サザンビーチホテル＆リゾート沖縄」站下車，車程約45分鐘

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沖繩酒店推介2023【3】沖繩蒙特利水療度假酒店（Hotel Monterey Okinawa Spa＆Resort）

沖繩蒙特利水療度假酒店位於恩納，面向當地著名的老虎海灘（Tiger Beach），駕車前往真榮田岬、萬座毛、琉球村等車程約10至20分鐘。所有客房都可以望到靚海景，房間設計典雅舒適，設有寬敞的陽台，度假休閒感十足！酒店設有5個室外及室內游泳池，包括人造波浪泳池，無邊際游泳池、兒童滑道泳池等，另有天然溫泉、水療按摩等，如果想感受陽光與海灘，可以直接走到酒店專用的Tiger Beach，每年4至10月亦會提供水上活動體驗，如寬板滑水、浮潛等，讓住客好好享受假期！

沖繩蒙特利水療度假酒店

房價：人均HKD$542起

地址：沖繩縣國頭郡恩納村字冨着1550番地1

交通：那霸機場駕車約70分鐘、那霸機場乘搭機場豪華巴士直達酒店，車程約74分鐘

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沖繩酒店推介2023【4】沖繩ANA萬座海濱洲際酒店（ANA InterContinental Manza Beach Resort）

ANA萬座海濱洲際酒店是沖繩數一數二的豪華度假酒店，純白色建築設計，驟眼看如同一艘巨型郵輪停泊在萬座毛海灣之上！酒店的設施非常豐富，除了戶外泳池，還有私人海灘、餐廳、水療中心等，亦可以參加各式水上運動，大人小朋友都可以盡情放電！酒店客房全部面向海景，用上藍白色為主調，寬敞明亮，加上私人陽台設計，可以飽覽窗外開揚景色，讓大家完成一整天的行程後可以放鬆身心！

沖繩ANA萬座海濱洲際酒店

房價：人均HKD$544起

地址：沖繩縣國頭郡恩納村字瀬良垣2260番地

交通：那霸機場駕車約60至80分鐘、那霸機場乘搭機場豪華巴士直達酒店，車程約100分鐘

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沖繩酒店推介2023【5】沖繩日和海洋度假酒店（Hiyori Ocean Resort Okinawa）

位於恩納的沖繩日和海洋度假酒店在2021年開業，整體設計風格優雅氣派，甫一踏進大堂就有開放式休息區，更可以見到面向恩納海景的無邊際泳池，如同置身峇厘島度假酒店一樣！酒店共有203間客房，供應6種房型，包括天空豪華套房、海洋角落套房、尊貴海洋套房等，所有客房都是海景房，加上套房式設計，分為客廳、睡房、廚房及露台，有齊電磁爐、微波爐、簡單廚具、洗衣機等設施，非常適合一家大細親子旅行入住！酒店設施方面，有面向超開揚海景的無邊際泳池、室內泳池、半露天大浴場、健身室及餐廳等；鄰近恩納熱鬧的餐廳集中地，開車前往真榮田岬亦相當方便。

沖繩日和海洋度假酒店

房價：人均HKD$917起

地址：沖繩縣國頭郡恩納村仲泊1055-1

交通：那霸機場駕車約50至60分鐘、那霸機場乘搭機場豪華巴士於「月亮海灘（Moon Beach）」站下車，車程約60分鐘

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沖繩酒店推介2023【6】星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）

星野集團BEB5沖繩瀨良垣於2022年開幕，為星野集團旗下年輕酒店品牌BEB的第3間旅館，位處沖繩度假勝地瀨良垣，鄰近Diamond Beach、瀨良垣漁市場等。旅館設有無邊際恆溫泳池，晚上更會點燈，配上泳池邊的梳化躺椅，洋溢著濃厚的海島度假風，成為不少住客必到的打卡點！另外，大堂設有24小時開放的公共空間，概念來自日本傳統建築常見的庭園設計，住客可以在此閱讀、玩桌遊等，度過輕鬆悠閒的時光。

星野集團BEB5沖繩瀨良垣

房價：人均HKD$575.5起

地址：沖繩縣國頭郡恩納村瀨良垣1860-4

交通：那霸機場乘坐高速巴士約70分鐘

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沖繩酒店推介2023【7】沖繩王子酒店海景宜野灣（Okinawa Prince Hotel Ocean View Ginowan）

2022年全新開幕的沖繩王子酒店海景宜野灣，位於宜野灣海濱公園旁邊，鄰近San-A購物中心，適合自駕遊由沖繩北部玩到南部！酒店大堂空間寬敞，設有超大落地窗，採光度十足，感受到濃厚的海島度假氣息；擁有3座戶外泳池，全部都是無邊際泳池設計，還有室內泳池、大浴場、健身房、兒童遊戲室等，設施齊全！酒店供應340間客房，有雙人房、豪華四人房、轉角海景房、家庭主題房等房型，裝潢設計以簡約舒適為主，而且全部房型都設有海景露台，黃昏時分可以觀賞日落景色。

沖繩王子宜野灣海景大酒店

房價：人均HKD$660起

地址：沖繩縣宜野灣市真志喜3-28-1

交通：那霸機場出發沿宜野灣旁路行駛，車程約30分鐘；那霸機場乘搭機場豪華巴士直達酒店，車程約35分鐘

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沖繩酒店推介2023【8】Vessel花苑沖繩酒店（Vessel Hotel Campana Okinawa）

這間酒店坐落於日落海灘，步行1分鐘即可抵達，加上位處繁榮熱鬧的美國村，附近有不少購物好去處及美食餐廳，地理位置超好！酒店設有本館及別館，其中又以別館的設施較新；酒店客房空間舒適寬敞，部分房間面向一望無際的海景，拉開窗簾就可以俯瞰湛藍大海，不少住客都大讚性價比高！酒店設有頂樓露天泳池及海景展望浴場等設施，每天晚上更會有免費雪條供應；酒店服務亦相當親子友善，未滿18歲兒童（不佔床）可免費入住，更有很多兒童用品可以出租，如出租嬰兒車、嬰兒床等，非常貼心！

Vessel花苑沖繩酒店

房價：人均HKD422起

地址：沖繩縣中頭郡北谷町字美濱9番地22

交通：那霸機場駕車約40分鐘；那霸機場乘搭機場豪華巴士直達酒店，車程約60分鐘

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沖繩酒店推介2023【9】沖繩美麗海皇家景觀酒店（Royal View Hotel Churaumi）

位於沖繩北部的海景酒店，由那霸機場出發可以乘搭巴士直達，距離沖繩美麗海水族館僅5分鐘路程，亦可步行前往海景購物美食商場HANASAKI MARCHE（オキナワハナサキマルシェ）及海洋博公園等人氣景點！酒店共有120間客房，分為本館及別館，供應8種不同房型，包括雙人房及家庭房等，部分房型更設有玻璃陽台，景色超開揚！另外，部分客房最多可以容納7名住客，適合親子出遊或多人數旅行！酒店設有露天泳池、兒童遊戲室等，亦可以從酒店直達沙灘，方便住客輕鬆與陽光玩遊戲！

沖繩美麗海皇家景觀酒店

房價：人均HKD$302起

地址：沖繩縣國頭郡もとぶ町石川938

交通：那霸機場駕車約90分鐘

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沖繩酒店推介2023【10】夕陽海灘酒店（Sunset Beach Hotel）

日落海灘酒店坐落於北谷町，酒店為自駕遊旅客提供免費停車位。酒店距離日落海灘有不到5分鐘步行路程，而距離美國村更只有400米。客房方面，雖然酒店只提供25間客房，不過從房間看出去的迷人景色絕對是旅客必搶的酒店之一。酒店附近亦有巴士站，交通算是十分方便。配套方面，酒店附近有便利店和超市，就算買東西回酒店享用也方便得很。惟有客人認為酒店與美軍基地有點近，戰鬥機升空時會發出太大的噪音。

夕陽海灘酒店(Sunset Beach Hotel)

房價：人均HKD$505起

地址：日本，沖繩縣，中頭郡，北谷町，Mihama 8-11

交通：那霸機場駕車約40分鐘

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