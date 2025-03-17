深圳賞花｜簕杜鵑花海瀑布免費睇　¥2專線10分鐘直達｜附交通方法

深圳賞花好去處｜深圳賞花2025｜3月是賞花正好時節，大家還未有頭緒去哪裡打卡賞花？一於等《香港01》好食玩飛記者為大家介紹一個好地方，可以欣賞到花海瀑布！位於深圳國際園林花卉博覽園，就有開滿狀態的簕杜鵑（三角梅），深圳巴士更推出賞花專線T106線，由深圳地鐵竹子林站出發，只需10分鐘即可抵達園區，非常方便！想知班次、行車路線、票價或更多，即睇下文啦！



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深圳園博園賞花

最近，深圳國際園林花卉博覽園（園博園）這個公園都擠滿了人群，就是因為這一片簕杜鵑（又稱三角梅）！園內面積不算大，只有一棵老樹，卻竟然滿樹繁花，向天延伸、又借着藤蔓四散開花，像傾瀉而下的瀑布一樣，所以就有花海瀑布之稱啦！這裡的花，除了有最常見的玫瑰紅之外，還有大片的粉色和白色的花朵，啱晒少女心的你前來打卡！

深圳賞花¥2專線巴士

深圳國際園林花卉博覽園（園博園）的簕杜鵑正值滿開時期，為方便賞花之人前往園博園，深圳巴士宣布推出賞花專線T106線，營運日期為即日起至簕杜鵑花期結束。T106線由深圳地鐵竹子林站B2出口出發，最近竹子林站的口岸為福田口岸，此專線的車程約10分鐘左右，中途不停靠站、直達園博園東門，票價為人民幣2元。

深圳賞花專線T106線詳情

𒊹首末站：竹子林地鐵站B2出口至園博園東門（直達、中途不停靠站）

𒊹服務日期：即日起至三角梅花期結束

𒊹服務時間：10:00 - 18:00

𒊹票價：人民幣2元

𒊹購買車票方式：打開微信「深巴出行」小程序，進入購票頁面後搜索「t106」即可購票。購票成功後，再進入購票頁面，點擊右下角「我的」查看訂單，即場掃碼乘車



除了有T106直達專線外，還有環繞園博園的觀光線：

𒊹首末站：園博園南門至園博園東門

𒊹停靠站點：園博園南門、公園西門、蝶園、凝翠園、公園北門、𣿬芳園、園博園東門

𒊹服務日期及時間：3月至10月 09:00 - 19:00／11月至次年2月 09:00 - 18:00

𒊹票價：人民幣8元（單次）／人民幣15元（日票）



深圳國際園林花卉博覽園

地址：深圳市福田區竹子林西（深圳大道與橋城東路交滙處）

交通：深圳地鐵1號綫「僑城東站」下車，於C2出口步行約6分鐘。

門票：免費入場

最佳賞花時期：3月至5月



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