深圳大運天地實探小紅書爆紅打卡位！港人眼鏡變色近視鏡¥18起

深圳好去處｜大運天地｜《北上攻略》半年前曾為讀者介紹以人工湖與公園式設計為特色的大運天地商場，今集《香港01》好食玩飛記者Remi和Dora，再次來到大運天地，帶大家實地來到近期備受關注的春日主題打卡活動。片中還帶來了羅湖國貿站港人眼鏡的開業優惠變色近視鏡¥68起兼3大加碼優惠，實付¥18起即可配鏡，想知詳情即刻睇片！



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眼鏡優惠｜國貿站港人眼鏡 變色近視鏡¥68起實付¥18！

鄰近羅湖國貿站的港人眼鏡推出開業限時優惠，即日起至6月30日可享變色近視鏡¥68起超級優惠，兼3大加碼優惠，包括送老花眼鏡與太陽眼鏡各一副；即時回贈¥50過關交通補貼；免費一小時腳底按摩，即是實付¥18起即可配鏡。有高階進口鏡片需求的話，這裏還有法國依視路全視線變色眼鏡兩折價¥356（原價¥1780），以及日本Hoya ES系列1.5漸進眼鏡兩折價¥336（原價¥1680）。

佔地超大的港人眼鏡設有6間獨立驗光室，配置多部專業儀器，包括醫院級照眼底機、眼壓機、蔡司三維測量儀等等，供客人免費使用。配鏡後，近視鏡最快30分鐘可取，漸進鏡片則需等7天，也可包郵寄到香港。想知優惠詳情 👉立即睇片

港人眼鏡

地址：羅湖區人民南路3002號深圳國際貿易中心大廈5樓

電話／WeChat ID／WhatsApp：

19068065973 或 19068065935



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大運天地食玩買一日遊最新推介

大運天地【1】4大繁花打卡場景

大運天地即日起至4月30日推出春日打卡活動，設有4大主題場景，在「尋春花徑」有被藍紫色繡球花鋪滿的大階梯，在小紅書超多人打卡，是這裏人氣最高的打卡位；在中央廣場的「藍花楹廣場」，8公尺高的藍花楹樹蔭下的純白鞦韆構成浪漫打卡場景；在湖邊的「水岸花叢」大家更可以手持鬱金香與綠湖同框；商場連橋廣場下的「莫內交響」以立體花柱呈現色彩傾瀉的視覺效果，適合拍攝氛圍感相片。👉立即睇片

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大運天地【2】特別推介隱藏版打卡位

記者特別推薦非官方推介打卡位的湖邊花花船，要上船打卡往湖邊走，大家記得注意腳下安全！不過作為這裏獨有的打卡亮點，這個倚靠湖光山色的花花船場景，一場來到非常值得打卡的！👉立即睇片

記者Remi登上隱藏打卡點——花花船（《香港01》圖片）

大運天地【3】商場最新吃逛推介 開放式設計似日本Outlet

大運天地於2024年7月開幕，記者於商場開幕時也曾作介紹。商場佔地6.5萬平方米，一大特色是其開放式設計又有室內商場，匯集近200個食肆、零售品牌，宛如置身日本Outlet。當中有覔書店、駱駝戶外用品城及多間食肆，如太二酸菜魚、潮發潮汕牛肉及文通冰室等。👉立即睇片

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另外，商場北區更設有4.9萬平方米大的人工湖，湖邊有公園及食肆環繞，又有小動物可以看，記者當日就碰上黑天鵝悠遊其中，氣氛休閒，是周末一日遊的好去處！

深圳龍崗大運天地

地址：深圳龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心

交通：深圳地鐵16號線大運中心站C、D口



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