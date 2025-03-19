大阪地鐵「人臉識別」3.25啟用　130站直接出入閘　旅客註冊教學

大阪地鐵｜日本大阪關西世博會於4月13日開幕，為了迎接大量人潮，大阪地鐵（Osaka Metro）早前宣布，在3月25日起正式啟用「人臉識別」出入閘系統，將於其中130個車站提供該服務，加快出入閘時間。旅客都可以使用，只需下載應用程式就能使用，通行地鐵更方便！想知申請詳情，即睇下文啦！



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大阪地鐵｜130個車站提供「人臉識別」服務！下載App即可！

大阪地鐵於2025年3月25日開始提供步行臉部辨識檢票口服務，是「無現金」和「無票檢」票口計畫的一部分，指為2025年大阪關西世博會做準備。大阪地鐵在134個車站的其中130個車站安裝了人臉識別檢票口。大家可以在世博會期間，使用「交通IC卡」、「二維碼電子票」、「信用卡等觸控支付」、「人臉辨識」等多種檢票功能。

無論是當地居民還是旅客，都可預先透過大阪地鐵官方應用程式「e METRO」IOS下載e METROAndroid下載e METRO進行註冊，包括上傳個人臉部照片，並綁定電子車票，便可在3月25日起「刷臉入閘」，毋須使用實體車票或掃瞄QR Code出入閘啦！

值得留言，截至3月19日，官網雖有提供IOS和Android的應用程式，可是記者實試後並未能下載，還有待官方更新，大家可先細閱以下步驟了解註冊詳情！

下載e METRO後，第1步先註冊／登入帳户，第2步按我的頁面上的「臉部情報」。（Osaka Metro官網）

第3步請細閱並同意有關人臉資料的私隱政策，第4步準備相機即時拍攝或上傳人像相片。（Osaka Metro官網）

第5步開啟相機功能即時拍攝或上傳人像相片。（Osaka Metro官網）

第6步確認你所拍攝或上傳的人像照片。（Osaka Metro官網）

第7步，如果你所拍攝或上傳的人像照片沒有過暗或不清晰等問題，便會顯示以上畫面，代表完成登記！（Osaka Metro官網）

第8步（左圖），點擊左下角的「我的車票」；第9步（右圖）選擇要使用的車票。（Osaka Metro官網）

第10步（左圖），點擊「使用臉部識別入閘」；第11步（右圖），點擊「OK」以開啟臉部識別入閘設定。（Osaka Metro官網）

第12步，當設定成功，便會顯示此畫面啦！（Osaka Metro官網）

大阪地鐵指，該人臉識別系統每分鐘可讀取50人，而且系統運作時不會拍攝或錄影，也不會儲存乘客的任何個人資訊，大家可以放心使用。

大家即將到大阪旅行，但仍未有頭緒住邊？《香港01》好食玩飛為大家精選了3間跟地鐵距離1-4分鐘路程的酒店，即看以下介紹啦！

大阪酒店推介【1】APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）

APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）於2019年開幕，坐落在大阪御堂筋，距離本町站僅1分鐘步程，交通非常方便！酒店房間空間雖然不算大，但設備齊全，浴室設有私人浴缸，房內亦提供USB充電插座、洗漱用品、電視等基本設施。酒店亦配備戶外泳池、大浴場及溫泉。

APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）

房價：人均HK$221起（標準客房）

地址：大阪府大阪市中央區南本町4-2-9

交通：本町站步行1分鐘

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大阪酒店推介【2】大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）於2019年開幕，位於大阪北濱，距離北濱地鐵站僅需步行1分鐘，且鄰近大阪天滿宮、中之島公園、大阪市立東洋陶瓷美術館等景點，地理位置優越。酒店提供236間客房，最大的房型可供3人入住。房間內配備基本洗漱用品及電器，浴室內設有浴缸，房內亦提供休息椅，採光及空間都足夠！

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）

房價：人均HK$272起（放鬆雙人床房）

地址：大阪府大阪市中央區今橋2-2-21

交通：北濱站步行1分鐘

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大阪酒店推介【3】心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）

心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）於2018年開業，鄰近美國村、難波神社、立花大街、心齋橋、道頓堀等景點，來往車站最快亦只需步行4分鐘，出行觀光都非常方便！酒店提供210間客房，房內空間雖然不算大，但設備齊全，提供洗漱用品、電熱水壺、電視、浴缸等基本設施。

心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）

房價：人均HK$232起（緊湊雙床房）

地址：大阪市西區新町1-5-11

交通：四橋站步行4分鐘

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