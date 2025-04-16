福田石廈站實試6間隱世美食! Eziwish眼鏡新店推兒童免費德式驗光

深圳好去處｜褔田｜石廈站｜北上攻略｜今集《香港01》「好食玩飛」記者Remi和Dora，來到與福田口岸三個地鐵站之隔的石廈站，為大家介紹6間隱世美食，有清徹滋養的無花果湯底脆皮雞煲、靚靚打卡甜品、貴州特色消暑飲品等。此外，位於石廈站的Eziwish兒童眼鏡專門店近日推出開業優惠，港人只需預約就可帶小朋友前往免費接受原價¥398德式3D驗光服務，另外更有兒童專屬配鏡優惠！



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Eziwish兒童眼鏡店開業！港人免費享¥398德式3D驗光體驗

早前《香港01》「北上攻略」就介紹過標榜高質配眼鏡體驗的Eziwish眼鏡店，近日品牌就在石廈站附近再開兒童眼鏡專門店，更推出港人限定優惠。

Eziwish兒童眼鏡專門店非常專業，有曾任職醫院眼科的視光師，又有兒童生物測量儀，可以檢查到小朋友的眼軸同角膜曲率，判斷近視或散光帶來的問題，還有兒童視功能檢查加訓練儀，整個檢查就好像玩遊戲一樣，簡單好玩。接著，就到德式3D精密驗光，驗光過程長達40分鐘，跟平常驗眼過程不同，同樣像玩遊戲。記者實測都認為體驗很新奇，視光師亦非常溫柔細心，相信小朋友都不會抗拒！

視光師提醒，假如小朋友出現經常瞇眼、捽眼、對光線反應敏感、甚至寫字或讀書不集中，都有可能是出現視力問題。現時Eziwish推出新開業港人優惠，現在只要提前預約，就可以免費接受原價398人民幣的德式3D驗光服務，並可以¥800購買國產兒童控制鏡，¥1600購買進口鏡，購入眼鏡後半年內有度數改變亦可免費換鏡片，整副眼鏡亦有1年保養。兒童店同層更有Eziwish旗艦店，一站配好一家眼鏡！👉 即刻睇片

Eziwish兒童眼鏡專門店

地址：新天世紀商務中心A座低層10樓

交通：深圳地鐵3號綫／7號綫石廈站A出口步行4分鐘



褔田石廈站美食【1】粵禧記脆皮雞煲——無花果湯底越煮越甜

雞煲相信不少朋友都吃過，無花果湯底雞煲你又食過未呢？記者來到粵禧記脆皮雞煲，點了¥158的無花果湯底雞煲二人餐，包6碟脆皮雞肉、任食蔬菜和方便麵。先讚雞肉皮脆肉彈，另外湯底清甜可口，無花果湯底越煮越甜，最後還可以當無花果雞湯飲用，一煲兩食！👉 即刻睇片

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粵禧記脆皮雞煲

地址：褔田區新洲一街喜葆潤金座二期1層114號商舖

營業時間：11:00 - 14:00／16:30 - 24:00

交通：深圳地鐵3號綫／7號綫石廈站E出口步行650米



褔田石廈站美食【2】周太靚湯——火候十足胡椒豬肚雞湯

最近天氣忽冷忽熱，最適合喝湯滋補。周太靚湯有3款湯水可選，包括豬腳姜、花旗參無花果排骨湯，還有胡椒豬肚雞湯，價錢劃一¥20。記者實試胡椒豬肚雞湯，臉盆大的湯碗，加上煮得軟爛的豬肚和雞肉，火候十足，很有家的味道，難怪附近街坊也常來光顧！👉 即刻睇片

周太靚湯

地址：褔田區新南苑新洲南路3135號

營業時間：星期一至五 12:00 - 23:00

交通：深圳地鐵3號綫／7號綫石廈站E出口步行540米



褔田石廈站美食【3】一二山甜品手作——顏值超高甜品最啱打卡

新洲村雖然是城中村，但是內藏多間Cafe。其中一二山甜品手作店，木系風格感覺很舒服、有文青feel，甜品還很高人氣！記者點了¥26的抹茶柚子大褔和¥22的香草焦糖布丁，顏值都相當高。開動之前，大家還可以在店內的大木框窗口打卡！👉 即刻睇片

一二山甜品手作

地址：褔田區新洲中心村64棟13號舖（新洲小學正對面）

營業時間：12:30 - 21:30

交通：深圳地鐵3號綫／7號綫石廈站E出口步行710米



褔田石廈站美食【4】貴糯糯——貴州特色黃瓜牛乳冰漿

在石廈時代廣場外的貴糯糯，招牌是貴州特色消暑飲品「冰漿」，將水果、糯米飯和冰塊打成漿，再配上花生等配料。記者點了店人人氣第一名的黃瓜牛乳冰醬，既有黃瓜的清爽，又有煙靭糯米粒粒，口感十分新奇。👉 即刻睇片

貴糯糯

地址：褔田區褔保街道石廈北二街西石廈時代廣場B-1舖

營業時間：10:30 - 21:00

交通：深圳地鐵3號綫／7號綫石廈站F出口步行280米



褔田石廈站美食【5】吶咪傣園雲南菜——傣族特式烤魚

吶咪傣園雲南菜主打雲南少數民族傣族美食，從裝修、店員服飾到背景音樂都極具民族風味。記者就一嘗人氣菜香茅草烤魚（¥42）、雲南小鍋米線（¥30）和緬甸泡魯達（¥18）。香茅草烤魚外皮香脆，內裡魚肉嫩滑不乾柴，雲南米線質地較粗，風味與香港常見的酸辣米線截然不同。記者私心最喜歡的就是甜品泡魯達，泡魯達以椰漿為基底，加入西米、紫米等配料，以及麵包，麵包泡過後口感獨特，頗有驚喜！👉 即刻睇片

吶咪傣園雲南菜

地址：褔田區新洲路石廈西村113-1號

營業時間：11:00-16:00／17:00-21:30

交通：深圳地鐵3號綫／7號綫石廈站F出口步行510米



褔田石廈站美食【6】幾里手作——芋泥控必試

最後推介隱世手作甜品店幾里手作，非常適合當手信！幾里手作主打即叫即做芋泥甜品，有香脆芋泥餅乾，煙韌芋泥麻糬波，而記者就買了¥10原味奶酪芋泥球和¥13開心果味芋泥球，厚實綿密芋泥配上餡料,甜度適中且飽肚，芋泥控不妨一試！👉 即刻睇片

幾里手作

地址：褔田區新州南村30棟05

營業時間：10:30-22:30

交通：深圳地鐵3號綫／7號綫石廈站A出口



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