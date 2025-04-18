深圳機場酒店10間推介｜5分鐘到機場/新開幕/大浴缸/人均$150起

深圳機場酒店推介2025！趁著連假，不少人都會北上玩幾天，如果打算搭乘國內航班到其他地方遊玩，入住鄰近深圳機場的酒店就更方便！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近深圳寶安機場的酒店，大部分在車程15分鐘內可抵達機場，更有酒店提供免費送機服務，人均只需$150起！



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深圳機場酒店推介【1】深圳機場凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Airport）

深圳機場凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Airport）位於深圳寶安國際機場西側，步行約13分鐘即可抵達機場。酒店於2018年開幕，共有335間客房，房間配備隔音設施，即使鄰近機場也不會被聲音打擾，部分客房更可看到飛機升降的景象！酒店亦提供水療、24小時健身房、室內泳池等設施，更有豐富的餐飲選擇！

深圳機場凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Airport）

房價：人均HK$300起（標準大床房；尊享國內航班頭等/公務艙安檢通道票）

地址：深圳寶安區寶安國際機場地面交通中心 (GTC) 16, 18號出口

交通：機場站步行9分鐘

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深圳機場酒店推介【2】深圳機場凱悦嘉寓酒店（Hyatt House Shenzhen Airport）

深圳機場凱悦嘉寓酒店（Hyatt House Shenzhen Airport）位於深圳寶安國際機場內，步行6分鐘即可抵達機場，鄰近更有寶安圖書館、航空科技館等景點！酒店於2018年翻新，提供112間公寓式客房，房間擁有設備齊全的廚房及客廳，適合家庭入住。酒店另設室內游泳池、健身室、餐廳等設施。

深圳機場凱悦嘉寓酒店（Hyatt House Shenzhen Airport）

房價：人均HK$150起（帶廚房的大床套房；包早餐；3人入住）

地址：深圳寶安區空港八道2-1號3樓

交通：機場站步行5分鐘

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深圳機場酒店推介【3】深圳機場凱悦嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Airport）

深圳機場凱悦嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Airport）位於寶安國際機場客運大樓旁邊，從室內通道步行5分鐘即可抵達酒店，十分方便！酒店曾於2018年翻新，提供167間客房，房間乾淨整潔，擁有許多電源插座，入房更有L型大梳化，非常舒適！酒店亦附設室內游泳池、健身室、洗衣房、餐廳及免費停車場等設施。

深圳機場凱悦嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Airport）

房價：人均HK$264起（凱悦嘉軒雙床間；包早餐）

地址：深圳寶安區寶安國際機場地面交通中心14號門3樓

交通：機場站步行5分鐘

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深圳機場酒店推介【4】深圳機場希爾頓逸林公寓（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport Residences）

深圳機場希爾頓逸林公寓（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport Residences）於2023年開業，鄰近航城裡購物中心，距離機場車程約13分鐘。酒店提供152間公寓式客房，均配備客廳、飯廳、臥室及私人浴室等空間，廚具、洗衣機、洗漱用品等基本設備亦齊全。酒店亦設有室內泳池、按摩池、健身房、瑜伽房、桑拿房等設施可以任意使用。

深圳機場希爾頓逸林公寓（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport Residences）

房價：人均HK$220起（雅緻單間）

地址：深圳寶安區航城大道66號

交通：固戌站步行16分鐘

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深圳機場酒店推介【5】深圳機場希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport）

深圳機場希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport）於2021年開幕，坐落於機場商圈，距離寶安國際機場車程約13分鐘。酒店共有315間客房，房間空間寬敞，配備半開放浴室及獨立衣帽空間，電視夠大可以投屏，非常舒適。酒店同時配備健身房、室內泳池、按摩池、餐廳等休閑娛樂設施。

深圳機場希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport）

房價：人均HK$237起（城景大床房）

地址：深圳寶安區航城大道66號

交通：固戌站步行16分鐘

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深圳機場酒店推介【6】深圳機場懷德希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen Airport）

深圳機場懷德希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen Airport）位於深圳市寶安區，距離深圳寶安國際機場車程19分鐘。酒店於2022年開幕，擁有226間客房，設有全景玻璃窗、乾濕分離浴室等設施，房間乾淨整潔，十分舒適。酒店另提供健身室、洗衣房、餐廳等設施，並提供定時及彈性專車送機服務。

深圳機場懷德希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen Airport）

房價：人均HK$173起（花園雙床房）

地址：深圳寶安區福永街道翠崗西路9號

交通：懷德站步行12分鐘

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深圳機場酒店推介【7】深圳國際會展中心希爾頓酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen World Exhibition & Convention Center）

深圳國際會展中心希爾頓酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen World Exhibition & Convention Center）位於會展新城片區，距離寶安國際機場車程則約21分鐘。酒店於2021年開幕，共有325間房，房間設有全景玻璃窗、半開放浴室及浴缸等設施，房間舒適寬敞。酒店另提供室內及室外泳池、24小時健身中心、4間餐廳及酒吧等設施。

深圳國際會展中心希爾頓酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen World Exhibition & Convention Center）

房價：人均HK$794起（高級大床房）

地址：深圳寶安區展豐路80號

交通：國展北站步行6分鐘

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深圳機場酒店推介【8】深圳同泰萬怡酒店（Courtyard Shenzhen Northwest）

深圳同泰萬怡酒店（Courtyard Shenzhen Northwest）位於大空港核心區域，緊鄰深圳國際會展中心與深圳寶安國際機場。酒店於2018年開幕，擁有235間客房，房間配備半開放的乾濕分離浴室、高清大電視等，設施齊全且温馨。酒店另設健身室、餐廳、免費公共停車場等設施。

深圳同泰萬怡酒店（Courtyard Shenzhen Northwest）

房價：人均HK$231起（怡靜大床房）

地址：深圳寶安區福永鎮橋頭社區寶安大道6259號同泰時代中心1棟

交通：福永站步行8分鐘

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深圳機場酒店推介【9】深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an）

深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an）於2024年開幕，鄰近銀田創意園、碧海灣公園、海濱公園等景點，距離機場車程約22分鐘。酒店共有242間客房，房間配備超大浴缸及景觀窗，部分房型更可以遠眺海景！酒店同時配備室內游泳池、健身室、3家餐廳等設施。

深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an）

房價：人均HK$252起（高級房超大床）

地址：深圳寶安區,西鄉街道寶安大道4560號

交通：固戌站步行20分鐘

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深圳機場酒店推介【10】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，距離機場車程約30分鐘，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐。酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

房價：人均HK$265起（高級房）

地址：深圳寶安區展雲路8號

交通：國展南站步行4分鐘

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