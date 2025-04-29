香港航空行李改制｜4.30起取消0kg票種　經濟艙包23kg　超額點計?

香港航空行李改制｜香港航空宣布將於2025年4月30日起調整行李政策，全面取消「0kg寄艙行李」，全線經濟艙均包含至少1件23kg寄艙行李，不過寄艙限額將改為「計件制」。《香港01》「好食玩飛」整合香港航空新規定詳情，包括寄艙行李的新限制及收費。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港航空行李改制｜全線經濟艙包23kg寄艙行李

根據香港航空官方網頁顯示，由2025年4月30日將不再提供「0kg寄艙行李」的票種，最便宜的「精選經濟飛經濟客艙」的成人、小童、佔座位嬰兒及不佔座位嬰兒，均可享有1件23公斤的免費寄艙行李限額。

「超級自在飛經濟客艙」及「標準經濟客艙」的成人、小童、佔座位嬰兒則可享有2件23公斤的免費寄艙行李限額，不佔座位嬰兒可享有1件23公斤的免費寄艙行李限額。

「標準商務客艙」的成人、小童、佔座位嬰兒則可享有2件32公斤的免費寄艙行李限額，不佔座位嬰兒可享有1件23公斤的免費寄艙行李限額。

點擊圖片看免費寄艙行李限額：

香港航空行李改制｜重量與尺寸新限制 超額行李一律按件收費

2025年4月30日起，搭乘香港航空的旅客，每件寄艙行李重量不可超過32公斤（70磅 ），總尺寸（長+闊+高）不可超過203厘米（80英吋），若總尺寸（長+闊+高）超過158厘米（62吋）則會被收取額外費用。

另外，以往超重行李會按公斤計算，4月30日起，超額行李不論過大、過重還是超件一律按件收費，收費根據不同區域或有不同。

超額行李收費（*以當地貨幣結算）：

過大行李：US$200／件（總尺寸超過158厘米而不超過203厘米）

過重行李：US$60／件起（按區域有所不同）

過大及過重行李：過大收費以及過重收費總和

超件行李：US$100／件起（按區域有所不同）

預付超額行李：US$90／件起（按區域有所不同）



區域定義：

第一區：中國内地、中國台灣、日本、韓國、越南、泰國、印尼、帕勞、寮國、新加坡、馬來西亞

第二區：馬爾代夫

第三區：北馬里亞納群島

第四區：澳洲

第五區：加拿大、美國



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略