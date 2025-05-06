深圳太子灣花園城VILLA 5.30開幕 純白海濱街區 美食+必逛打卡點

深圳最新商場｜深圳商場2025｜深圳又有新地標啦！鄰近深圳灣口岸的太子灣招商花園城將於5月30日開幕，面積達115萬呎，將購物中心、餐廳及藝術館集於一身！當中有超過23間的華南首店進駐，例如全球唯一獲米芝蓮的東北菜「止觀小館」、獲黑珍珠2鑽的川菜「有雲」等，想知更多立即看下文啦！



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深圳太子灣花園城｜115萬呎！5.30 VILLA街區率先開幕

深圳太子灣花園城VILLA街區是「太子灣花園城」其中率先登場的街區，將於5月30日正式開幕！總面積約115萬呎，以「山海城」為靈感，將建築、自然環境和海岸線融為一體。整個街區由8棟純白色的獨立建築物構成，每棟都不超過3層，還有大面積的玻璃幕牆，空間感和採光度十足！

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太子灣花園城除了有VILLA街區外，還有佔地64萬呎的北區及35萬呎的南區，兩區的定位皆不同，南區主要為潮流時尚打卡地，當中有不少原創品牌、藝術設計等，值得一提是當中還有2萬呎的室內演藝空間，可以在這裡休憩、打卡！南區預計將於今年12月開幕，而北區還有待公布。

深圳太子灣花園城｜米芝蓮1星東北菜＋黑珍珠2鑽川菜

VILLA街區將會引入多間華南及深圳首店，涵蓋時尚潮流、藝術、運動及美食等，例如有JCC國際當代首飾藝術中心華南首店、意大利單車用品品牌PINARELLO深圳首間旗艦店、高爾夫球用品Biem Lofen全球首間先鋒形象店等；餐飲方面則有獲黑珍珠2鑽的傳統川菜「有雲」華南首店、全球首間獲米芝蓮一星的東北菜止觀小館，以及多間主打精品咖啡的小店、獨立書店、設計師聯乘店等。

深圳太子灣花園城 3大國際名師全新創作藝術品進駐

太子灣花園城VILLA街區內有3件由國際名師全新創作的藝術品進駐，包括有由法國藝術家洛朗・佩爾博斯創作的5米高橙色金絲雀《CUICUI》、由中國藝術家郭銳文創作的巨型實時時間顯示裝置《湧動瞬息》，以及由馬來西亞燈光藝術家王俊豪創作的《OURA》，猶如一粒巨星，入夜後更會閃閃發光！

深圳太子灣花園城｜3大交通方法！地鐵／公車／船

交通方面，有主要3大交通方法，包括地鐵、公車以及船。坐地鐵的話，從地鐵12號線的太子灣站步行約500米，就能抵達。

從地鐵12號線的太子灣站步行約500米，就能抵達超有藝術感的太子灣花園城啦！（公眾號@太子灣花園城）

如果坐公車的話，也有數條路線可選！從福田口岸出發，可乘坐M105公車；從羅湖口岸岀發，則可乘坐331號公車；從南山岀發，可乘坐M448號公車；從蛇口岀發，可乘坐B601號公車，非常便利！

太子灣花園城官方網站為大家提供多個公車路線，無論在福田、羅湖、南山或蛇口範圍，都能直達太子灣花園城！（公眾號@太子灣花園城）

除了地鐵和公車，坐船也是個好選擇！從香港中環碼頭直達深圳蛇口碼頭，只需50分鐘！下船步行至太子灣花園城，也只是幾分鐘路程！

只需50分鐘，就能從香港上環來往深圳蛇口！每日5班船！（公眾號@招商蛇口郵輪母港）

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太子灣招商花園城

地址：深圳南山區南海大道88號



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