搭飛機｜空姐勸千萬不要關掉遮光板　5隱藏原因！幫全機避過一劫

搭飛機｜飛機冷知識｜當飛機起飛、降落時，廣播或空姐巡查時總是要求乘客打開窗邊遮光板，大家有沒有想過，你過簡單舉動，能隨時救回全機人的性命呢？有酷航空姐曾在Threads分享打開遮光板用途，想知5大隱藏原因？即看下文啦！



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大家坐飛機時拉下遮光板補眠當然無問題！可是有2個重要時刻，必須把窗邊遮光板打開！所指的是飛機起飛後的6分鐘，以及降落前的7分鐘，這個時刻被行內稱為「黑色13分」，由於兩個時間都極易發生危險，所以大家必須配合空中服務員的指示，把遮陽板往上推！讓機艙內每一處都有充足的光線。

搭飛機｜打開遮陽板5大用途

酷航空姐Sophie在Threads以「搭飛機必須知道的重要知識！」為題，分享在飛機起飛或降落時打開遮陽板的隱藏用途！Sophie指，主要是為了讓乘客適應外面的光線，如果需要緊急逃生時，都能即時看得清楚機外和機內環境，以防在黑暗中擠擁，發生節外生枝的意外。

酷航空姐Sophie在Threads分享在飛機起飛或降落時打開遮陽板的隱藏用途！（Threads@sophie._.0728）

第二，如果有任何火或是煙霧發生，空服員跟乘客都能立即反應起來，進行防護措施。Sophie更透露，曾經有乘客看到引擎煙霧然後反映給空服員，空服員便立刻匯報給機長，最後成功避過一劫。

如果飛機上發生生火或煙霧，空服員跟乘客都能立即反應起來，進行防護措施。（AI生成圖片）

第三，如果大家是乘搭夜機的話，該航班會關掉機艙內的燈光，所以打開遮陽板是為了令機艙從外面獲得光線，或讓乘客在黑夜中獲得安全感，保持觀察飛機外面的狀況。

大家搭夜機的話，該航班會關掉機艙內的燈光，所以打開遮陽板可以從外面獲得光線，或讓乘客在黑夜中獲得安全感，保持觀察飛機外面的狀況。（AI生成圖片）

除了有酷航空姐Sophie的分享，書本《機艙機密》中也提及，航空公司要求乘客在飛機起飛和降落時，需要打開遮陽板是因為基於飛行安全考量和對於意外的應對措施，空中服務員或艙外救難人員，可以清楚看到飛機外及內部環境，進行搶救，避免干擾！

此外，如果飛機不幸需在水上迫降，打開遮陽板的話，大家都可以清楚看到逃生路線，往陸地方向逃離！

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