行李箱｜空姐教選購5秘訣　以為愈硬愈好就錯了！1種色耐用度大減

行李喼｜行李箱材質｜去旅行最緊要就是開心！如果行李箱有損爛真的很影響岀行心情！所以揀選一個耐用的行李箱是必須的！早前一名來自法國航空（Air France）並擁有16年經驗的空姐分享了其中5大揀選行李箱的準則，大家以為最隱固是硬喼，原來是大錯特錯！布面喼才是皇道！即看下文啦！



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空姐教路選行李箱3大準則

一位來自「法國航空（Air France）」並擁有16年經驗的空姐艾米莉（Emilie Cooke-Martageix）分享了3大揀選行李箱的準則，如下：

行李箱挑選準則｜【1】材質

挑選行李箱的第1個準則是行李箱的材質。根據Emilie多年來的觀察，不少旅客的行李箱都是硬殼和四輪，可是原來這2款皆不是最牢固！

很多人，對行李箱都有個謬誤，以為硬身就是「襟撞啲」。但其實，硬殼行李箱在託運的過程中，很易受到擠壓而破裂。相反，布面材質的行李箱彈性則較大，所以Emilie建議，如果想行李箱「壽命」更長，可以選用布面行李箱。

法國航空空姐Emilie建議選用布面行李箱，以免在託運的過程中受到擠壓而破裂。（Freepik圖片）

行李箱挑選準則｜【2】顏色

挑選行李箱的第2個準則是行李箱的顏色。落機等待拿取行李時，Emilie指顏色鮮豔的行李箱可以加快提取時間，同時要盡量避免選用白色的行李箱，因為它很快便會變髒。

盡量避免選用白色的行李箱，因為它很快便會變髒，而且不夠鮮豔，會很難找到自己的行李箱。（Freepik圖片）

行李箱挑選準則｜【3】車轆數量

挑選行李箱的第3個準則是行李箱車轆的數量。Emilie指，一般人也會選用四輪行李箱、認為比兩輪更堅固耐用。但其實，如果前者的其中一個輪子出了問題，便會影響行李箱的移動，所以兩輪是更好的選擇。

兩輪行李箱會更堅固耐用！（Freepik圖片）

除了有資深的空姐Emilie分享外，《紐約郵報》也有提及某些行李箱的缺點，供讀者參考、判斷選擇什麼款式的行李箱。

行李箱挑選準則｜【4】車轆材質

挑選行李箱的第4個準則是行李箱車轆的材質。行李箱車轆最好是平滑、光滑，讓用家可以輕鬆地在不平坦的行人道、酒店大堂、機場等地方的地板上滾動，而不會產生令人煩惱的振動聲或不由自主地郁動。

行李箱挑選準則｜【5】伸縮手柄

挑選行李箱的第5個準則是伸縮手柄。最好的手柄就是堅固、結實、不搖晃！只要有輕微的搖晃，日後便有機會拉不起來，代表它的「壽命」也不會很長！

行李箱最好的手柄就是堅固、結實、不搖晃！（AI成生圖）

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