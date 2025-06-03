搭飛機6個位置最多菌　專家爆出風位千萬別碰　安全帶扣是高危位

航空知識｜飛機最污糟｜航空防疫｜搭飛機飛往世界各地當然開心！不過，在享受搭飛機的滋味時，我們可能忽略機上潛藏的「危機」，就是細菌溫床！從座位到洗手間，有些地方的含菌量遠超想像，甚至比馬桶座更污糟！等《香港01》好食玩飛記者話你知飛機上最多菌的6個位置，並提供實用的應對方法，讓你的飛行旅程更健康、更安心，即看下文啦！



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飛機最多菌地方｜【1】餐桌板

飛機上最污糟、最多菌的就是飛機椅背的餐桌板！美國前空姐KOL Stella指出，乘客常將嬰兒尿布、襪子甚至赤腳放在餐桌板上，清潔人員未必能徹底消毒。加上多項研究指出，椅背餐桌是飛機上細菌含量最高的地方，甚至比廁所沖水按鈕高出8倍。Travelmath 2015年的研究亦顯示，椅背餐桌每平方英寸有2,155個菌落形成單位（CFU/sq. in.）。

飛機上最污糟、最多菌的就是飛機椅背的餐桌板！（Freepik）

飛機最多菌地方｜【2】座椅口袋

航空清潔公司「Aircraft Cleaners」經理Paul Frise接受《BBC》訪問時提到，座椅口袋殘留食物碎屑、用過的紙巾甚至嘔吐袋，是清潔死角！甚至有空姐KOL「空姐報報Emily」曾在YouTube上分享，發現乘客塞入過期食物、髒尿布，所以建議別把重要物品放進去！

座椅口袋常殘留食物碎屑、用過的紙巾甚至嘔吐袋，是清潔死角！(Freepik)

飛機最多菌地方｜【3】廁所門把手

美國《國家科學院院刊》（PNAS）研究指出，廁所門把手每平方英寸有80,000個菌落（CFU），乘客如廁後未徹底洗淨雙手而成。此外，有前空姐兼作家Heather Poole在《Cruise Fever》專欄中建議用紙巾開關飛機廁所門。

飛機最多菌地方｜【4】安全帶扣

《CNN Travel》曾報道，安全帶扣極少清潔，曾被檢測出大腸桿菌和葡萄球菌！亦有匿名機組人員在Reddit航空論壇透露，安全帶「可能從未消毒過」！所以大家上機前應帶備消毒濕紙巾、消毒噴霧等，扣上或除去安全帶後也能盡快消毒！避免染上大腸桿菌或葡萄球菌而引致嚴重疾病，例如腹痛、腹瀉，甚至出血性腹瀉。

飛機最多菌地方｜【5】冷氣吹風口

微生物學博士Dr. Charles Gerba在《Today》節目中測試，空氣閥因潮濕易滋生黴菌，可能會引發乘客呼吸道問題。甚至有空姐在TikTok拍攝清潔的過程，顯示閥口積聚了大量灰塵和皮屑。所以如果需要調較冷氣風向，避免用手直接觸碰！

有空姐曾拍攝清潔的過程，顯示閥口積聚了大量灰塵和皮屑。(Freepik)

飛機最多菌地方｜【6】毛毯與枕頭

《Wall Street Journal》2018年的報道曾揭露，部分航空公司僅「摺疊回收」毛毯，未必每次清洗！有前空服員證實，除非包裝完整，否則避免使用！如果大家怕冷，最好自備一件披肩、外套等保暖衣物。

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