印度空難｜唯一生還者坐這裡　專家教3個位置最安全　增生存機率

印度空難生還者｜印度航空安全排名｜印度航空早前發生一宗飛機墜毀事故，全機241人死亡，僅1人生還！事件令不少人關注究竟訂航班座位時，究竟應該訂哪個才是最安全，雖然沒有任何一個位置能保證百分之百的安全，但根據歷史數據和專家研究，有3個座位確實是相對安全！即看下文啦！



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印度航空空難生還者坐哪裡？

印度航空AI171一架載有242人、飛往英國倫敦的波音787-8客機，在6月12日於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀，全機241人死亡、僅1人生還！生環當時坐在11A座位，在緊急出口的艙門旁邊。他最終避過一劫，到底是倖存還是坐對位置呢？坐近緊急出口就是最安全的嗎？即看看專家的解說！

印度航空空難2025｜11A座位最安全？

2025年6月12日，印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀，約40歲的英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh是機上唯一倖存者。圖為網上流傳他當時身處的飛機座位圖表。（X@VERITY_HQ）

圖中可見，11A座位是經濟艙的第一排，也是機翼位的前三排，同時在緊急出口的艙門旁邊。擁有英國私人飛機駕駛牌照的航空達人藍一樂，指近機翼的位置較危險，因為燃油裝在機翼及機肚的位置，如果機翼撞到跑道，機翼會爆炸。雖然聽起來，11A座位很危險。

不過有英國格林威治大學消防安全工程組（FSEG）總監Edwin Galea曾向《每日電訊報》指，11A的特點是位於飛機堅固的「翼盒」（wing box）區域內，即屬於飛機最堅固的區域，他又指飛機物理上最堅固的部份是機身中機翼所在的部份，稱為翼盒。它是機翼與機身連接的地方，屬於飛機最堅固的部分。除了既近機翼又近緊急出口位的11A，有專家都提到其他比較安全的位置。

飛機選位技巧｜【1】接近機尾位置

根據《華爾街日報》報道，安柏瑞德航空大學的副教授Anthony Brickhouse指，選擇飛機內靠後的位置相對安全。根據以往航空事故數據顯示，坐在機內靠後的位置的死亡率是28%，當飛機撞擊時，機頭通常承受最大的衝擊力，因此機尾比其他位置較低風險。

安柏瑞德航空大學的副教授Anthony Brickhouse指，選擇飛機內靠後的位置相對安全。（AI生成圖）

飛機選位技巧｜【2】後排中間座位

除了選擇後排，後排的中間位置也是比較安全！根據澳洲中央昆士蘭大學航空系主任Doug Drury的研究，後排中間座位在空難中的死亡率最低，約為28%，相較於中排近通道座位的44%，因為後排座位通常遠離撞擊點，且中間座位受兩側乘客保護，減少受傷風險。

飛機選位技巧｜【3】靠近走道的座位

日本關西大學名譽教授安部誠治建議，搭飛機若要選擇靠窗或走道，他建議選擇靠走道的位置！因為在意外發生時，靠走道的位置較容易且快速地移動到緊急出口，增加逃生機會。

當意外發生時，靠走道的位置較容易且快速地移動到緊急出口，增加逃生機會。（getty images）

不過，這些較安全的位置始終有限，乘坐其他位置的乘客可以如何保護自己、提高發生事故時的生存率呢？

英國克蘭菲爾德大學（Cranfield University）運輸系統學科的主任教授Graham Braithwaite分享了自己一個習慣，他每次上飛機時會數一下自己的座位距離出口有多少行，1985年的英國空旅航空（British Airtours）飛機起火事故最後一名逃生者同樣地因為有這個習慣才能成功逃生！所以記得距離出口有多少行是非常重要，當機艙濃煙瀰漫或情況混亂時也能迅速地逃離。

此外，切勿攜帶行李違禁品！例如易燃或易爆品、多次引起機艙起火事故的外置充電器。登機後，仔細觀看機上安全示範、熟悉氧氣面罩、救生衣的位置及使用方法。遇到緊急情況飛機迫降、乘客需要逃離機艙時，應迅速摘掉身上的眼鏡、胸針、耳機等尖硬物品，以防落地時戳傷；或因戳破逃生滑梯而影響逃生速度。絲巾、領帶等都有可能導致窒息，都要記得除掉！

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