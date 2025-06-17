日本地震會發生？龍樹諒岀新書《天使之遺言》　5點親解預言真相

日本地震｜我所看見的未來｜竜樹諒預言｜我所看見的未來｜竜樹諒預言｜日本漫畫家龍樹諒，多次在漫畫中精準地預言震災而聞名，一直震撼整個香港！她最新著作《天使之遺言》在6月15日岀版，澄清7月5日大災難的真相之餘，究竟當中又會揭露什麼驚人預言？「冥王現身地獄開啟」與「海嘯之夢」又是什麼？本文將深入探討龍樹諒的新書內容，解讀其中隱含的末日警示，以及她對未來災難的預言，即看下文啦！



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日本地震｜龍樹諒6.15再岀新書

龍樹諒的新書《天使之遺言》於2025年6月15日自費出版，這本書的推出主要是為了澄清她在前作《我所看見的未來》中引發的關於2025年7月5日大災難的預言，並對此進行更詳細的解釋！

《天使之遺言》澄清了她在前作《我所看見的未來》中引發的關於2025年7月5日大災難的預言。（網上圖片）

這本書並非單純的預言書，它更像是一本自傳，內容涵蓋了龍樹諒的童年生活、成為漫畫家的經歷、記錄夢境的來源，以及她對命運、靈魂和看不見的力量的哲學思考。她希望透過這本書，傳達正面能量，並呼籲大家無需過度恐慌，應冷靜行事，有足夠的防災意識才是最重要。

《天使之遺言》的「遺言」象徵著終極的宣告，「天使」則代表引導、守護與希望。（文芸社圖片）

關於書名《天使之遺言》，「遺言」象徵著終極的宣告，「天使」則代表引導、守護與希望。龍樹諒或許希望強調人類在面對未知時應有的同理心與互助精神，而不僅僅是災難的警示。

書中特別針對《我所看見的未來》中關於2025年7月5日大災難的預言進行闢謠。她澄清了網路流傳的「2025年7月5日凌晨4點18分大地震」的說法是錯誤，表示「凌晨4點18分」是她當時「夢見該夢境的時間點，而非災難時間點」。

至於夢境顯示的日期，她認為是「人們真正意識到災難的日子」或「無法挽回的現實被確認之日」。她強調，書上的「真正的大災難是在2025年7月！」這句話，其實是編輯的行銷判斷，並非她本人的原意！

此外，書中也提到了與「海嘯夢」相關的驚人訊息，主要有以下5點：

龍樹諒預言2025｜【1】海嘯夢中聽到冥王的名字

龍樹諒在海嘯夢中清楚地聽到有人大喊「哈迪斯（Hades）」這個名字，哈迪斯是希臘神話中的冥界之神。這被解讀為暗示災害可能來自地下，例如地震、火山爆發，或者暗示地獄之門開啟，屬於非單純的自然災害，而是一個明顯的警示。

龍樹諒預言2025｜【2】海上三艘殘破豪華客輪

在海嘯夢中，龍樹諒看見三艘破舊的豪華客輪，其中一艘是鮮紅色，船上載滿了來自世界各地的乘客，包括韓國、美國、印度、法國等國家的人，並駛向世界各地，暗示災難的影響不僅限於日本，而可能是一個全球性的危機。

龍樹諒看見三艘破舊的豪華客輪，船上載滿了來自世界各地的乘客，包括韓國、美國、印度、法國等國家的人，並駛向世界各地，造成災難。（AI生成圖）

龍樹諒預言2025｜【3】大災難陸地地貎大變

龍樹諒指出以前漫畫中畫的巨大海嘯場景非指2011年的311海嘯，而是2025年7月出現的大災難。她表示7月5日大災難的規模將遠超過311，連陸地樣貌都可能會因為巨大海浪和土砂而改變，甚至造成部分亞洲地區陸地相連的劇烈地形變動。這點與《我看到的未來》描述的7月5日大災難會把日本、菲律賓及香港等地連成一線吻合。

龍樹諒預言2025｜【4】物資短缺

龍樹諒更表示災難發生時是人性大考驗，有機會連一杯水、一塊麵包都會變得異常珍貴，這瞬間能見盡人心。無論你是無私還是自私，她提醒人們應做好心理與物資的準備，尤其是水源和現金，使自己得救。

龍樹諒預言2025｜【5】大災難發生的日期意義

雖然龍樹諒澄清了「7月5日凌晨4點18分」並非災難發生時間，但她強調「2025年7月」是人們真正意識到災難或無法挽回的現實被確認之日。這意味著即使不是當天發生，該月份仍可能是一個重要的轉折點。

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