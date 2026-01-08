自駕遊租車優惠碼2026｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項

自駕遊租車優惠碼2026！不少人外遊時都會選擇租車自駕遊，尤其是一家大小一起外遊，或者是跟一眾好友一同遠行。因此，今次為大家搜羅不同租車平台，如 Klook、Trip.com 的Promo Code，希望可以讓大家外遊時以更平的價錢租到車。另外亦為大家總結了5個租車需注意的事情！外遊的朋友亦不妨留意最新的酒店平台Promo Code以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼！本文會不斷更新，有興趣外遊的朋友記得要bookmark本文，緊貼最新租車優惠碼。

1. Klook自駕遊租車

Klook 租車頁面

Klook租車可以同一時間格價不同租車公司所需要的租車費用，亦有篩選器讓大家選擇不同車型的需求，例如座位數，自動波、棍波，免費取消等。Klook相比Trip.com有較多的租車地點選擇。

圖片來源：unsplash@obionyeador

APP首次下單即享95折優惠

優惠碼：BetterOnApp / BetterOnApp2

有效期：直至另行通知

《立即租車》

2. Trip.com 自駕遊租車 Promo Code

Trip.com租車亦可以同一時間格價不同租車公司所需要的租車費用，同樣也有篩選器可以選擇不同的車型需求，例如座位數，自動波、棍波，免費取消等。比起Klook，Trip.com更貼心的是有選擇門店距離作篩選，可更輕易選擇更近距離的租車公司，減少舟車勞頓。

新客戶95折優惠

有效期：領取後15日內

《按此領取》

自駕遊租車需注意的5大事項

1. 預早預訂租車

出國自駕遊,如果能在1至2個月前預訂租車，不但可以擁有更多車型的選擇，也較有機會享受到優惠的租車價格。畢竟租車公司的車源有限，如果提前預訂，可以選到理想的車型及配置。近期預訂則可能只剩下車源有限的車型。

另外，租車公司也會在旺季前推出預訂優惠，像免費升級車型、免費加購保險等。如果提早計劃行程並預訂，就能享受到這些優惠價格。

2. 比較不同租車公司的報價

同一時段的租車價格會因公司而異，比較不同公司的報價能找出最抵的選擇。可以使用租車搜尋平台輸入出發地、目的地、租車日期等，就可以一次過比較多間公司的報價。除了費用，也要注意公司的信譽、租車地點距離機場或市區的遠近、車輛品質等，以綜合考慮選出最適合自己的租車方案。

3. 仔細閱讀租車合約中的收費項目與細則

每間租車公司的租車合約內容都不盡相同，記得務必仔細閱讀合約的各項收費項目，以及細則中的限制條件，以避免出現不必要的額外費用。例如部分公司會額外收取機場服務費、高峰期附加費等。也要注意優惠內容的細節規定，如優惠是否適用於長途租車等。

4. 考慮增加第三方責任險等額外保險項目

基本的租車保險並不包括所有的風險，可考慮增加第三方責任險等額外保險項目，降低發生意外時的自付額風險。這需要根據自身的行程路線、行駛環境、租車公司的建議等因素決定。如果行程包含偏遠或危險的路段，建議選擇保障更全面的保險項目，可更加安心。

5. 使用優惠碼享受折扣優惠

記得在預訂租車時使用本文提供的優惠碼來享受折扣優惠。但要預先確認優惠碼是否適用於預定的租車日期、租車門店、車型等。部分優惠碼只適用指定條件的租車訂單，使用前查閱清楚條款細則，輸入正確可用的優惠碼才能享受優惠。

