深圳品牌回收3型號尿袋　隨時過熱燃燒　千萬小心!曾涉港航燒行李

深圳品牌回收尿袋｜近日深圳一間科技品牌發出通告，回收3個型號的「尿袋」，並承認產品存在燃燒風險。而香港航空航班的HX115爆炸事故，事件原兇正正就是今次回收尿袋的其中一個型號！《香港01》好食玩飛頻道一次過整理今次事件，並列出民航處最新實施的4大尿袋上機規定，即看下文啦！



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深圳品牌回收尿袋｜存在燃燒風險

6月16日深圳科技品牌羅馬仕（ROMOSS）發通告指，需回收在2023年6月5日至2024年7月31日期間製造的3款外置充電器，包括PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152，共計49.1745萬台，承認存在燃燒風險！

根據法國航空事故調查局所指，於2025年3月20日，香港航空一架由杭州飛往香港的HX115航班，由放在行李架上的羅馬仕品牌外置充電器引發起火事件，額定容量為20,000mAh。

事件沒有造成傷亡，但煙霧蔓延整個機艙，機艙內也充滿塑膠燒焦的味道，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫以免復燃。有目擊者形容事件「離譜」，指起火的行李架位於機艙前方，但滅火設備放在機尾，用了一段時間才將滅火器運上前。

而北京市多所大學早前亦突然下發通知，指因為數宗外置充電器自爆自燃案例，禁止校園內深圳生產的羅馬仕20,000mAh的外置充電器。

據資料翻查，品牌羅馬仕原來早有前科！在2019年，曾召回3,792件可能存在自燃風險的OM10型號的外置充電器，因為當中所使用的電芯在組裝過程中「蓋帽極耳對卷芯產生干涉」，部分產品未進行老化測試，極端情況下可能發生「過熱燃燒」的風險，因此被召回。

深圳品牌回收尿袋｜民航處最新4大規定

香港民航處在港航事件後，就尿袋上機作出新規定，並於今年4月7日實施，以下是詳細的限制內容：

1.禁止託運

所有外置充電器和備用鋰電池嚴禁放置在寄艙行李中，必須隨身攜帶或放在隨身物品（手提行李）中登機。要留言如果使用電動行李箱，其電池不可拆卸，也不能作為行李託運或手提攜帶！只有電池可拆卸的電動行李箱才能上機，並且必須將電池取出隨身攜帶。

2.必須手提攜帶

外置充電器必須放在手提行李中。在飛行期間，外置充電器不得放置於客位上方的行李架上。乘客必須將外置充電器穩妥地存放於前方座位下的隨身物品中，或座椅口袋內。如果座位是緊急逃生出口位置且前方無法放行李，請向機組人員查詢，通常會要求放在衣服口袋內。

3.飛行期間的使用限制

乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，例如手機、平板電腦、手提電腦等。同時，嚴禁在飛機上為外置充電器本身充電，例如透過座椅供電插座。

4.電量限制及數量規定

根據國際航空運輸協會（IATA）的規定，外置充電器的電量上限以電池標示的「瓦時（Wh）」為準，而非毫安時（mAh）。

容量低於100Wh：

每位乘客可攜帶最多20件低於100Wh的備用電池，包括外置充電器。這些電池必須採取措施防止短路，例如以原裝零售包裝包裹、用膠帶包上電極（正負極）、將各電池存放於獨立膠袋或保護套內。



容量介於100Wh至160Wh之間：

每位乘客最多只可攜帶兩個此類備用電池，包括外置充電器。此外，每個電池都必須獨立保護以防短路，並需要提前向航空公司報備並獲得批准才能攜帶。

容量超過160Wh：

此類外置充電器嚴禁攜帶上飛機（無論是手提或託運）。



雖然香港民航處有統一規定，但各航空公司可能會有更嚴格的個別政策，出發前應查閱所乘搭航班的航空公司官方網站，避免發生意外！（資料圖片）

雖然香港民航處有統一規定，但各航空公司可能會有更嚴格的個別政策，所以在出發前，強烈建議務必查閱所乘搭航班的航空公司官方網站，了解最新的具體規定！並建議選擇已清晰標明瓦時（Wh）數值的外置充電器，以免在安檢時遇到困難。

如果只有毫安時（mAh）數值，可以使用以下公式換算：

瓦時（Wh）= （毫安時（mAh） x 電池電壓（V））／1000

一般而言，外置充電器的電壓通常約為3.7V，例如10,000mAh約等於37Wh；20,000mAh約等於74Wh。



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