深圳自助過關｜6秒通關！申請方法＋資格　各口岸辦理地點一文看

深圳自助過關懶人包｜雖然假日北上已是不少港人的常態，但原來還有很多人尚未登記深圳口岸的「自助查驗通道」！「自助查驗通道」就如同香港的「E道」，一經啟用後，以後就無需再經關口人員手動檢查，最快6秒就可完成辦理出入境手續！申請方法亦十分簡單，成功申請後最快在30分鐘內就可生效。記者已為大家整理申請條件、所需文件、申請地點等資訊，詳情即睇下文！



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如果沒有申請「自助查驗通道」，每次過關的時候都要等待關口人員手動檢查，若然遇上人流高峰期，恐怕也要花很長時間排隊才能過關。如使用「自助查驗通道」，過關時只需經機器掃瞄證件、核對指紋及面相，最快6秒便可完成辦理出入境手續，而且在所有陸地關口都可使用，快捷方便！

若然遇上人流高峰期，便要花很長時間排隊才能過關。（資料圖片）

深圳自助過關｜申請條件

中國港澳居民憑有效的港澳居民來往內地通行證（回鄉證）便可申請使用自助查驗系統，若申請人為小童，則須年滿7歲、身高1.2米以上方可申請。

深圳自助過關｜所需文件及注意事項

16周歲以上人士：帶同回鄉證，在辦理地點的服務時間內前往辦理即可。



7至16周歲的人士：申請人士須由監護人陪同下，帶同出生證明文件正本、回鄉證前往辦理，並由監護人在《授權書》內簽名同意。如有姓名更改的情況，亦需帶上身份證明書。



深圳自助過關｜辦理過程

到達辦理櫃檯後，工作人員會收集申請人的指紋、面相資料，最快登記後30分鐘便可經「自助查驗通道」過關。

登記後30分鐘便可經「自助查驗通道」過關。（資料圖片）

深圳自助過關｜各口岸快捷通道信息採集點＋開放時間

皇崗口岸：一樓出境大廳

福田口岸：三樓出境大廳

羅湖口岸：二樓出境大廳

深圳灣口岸：二樓出境大廳

蓮塘口岸：三樓出境大廳

廣深港高鐵西九龍站囗岸：B3層入境大廳

文錦渡口岸：二樓出境大廳



開放時間：8:00am-6:00pm



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