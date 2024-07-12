深圳酒店有免費巴士5間｜往返萬象天地／東部華僑城／人均$307

撰文：楊子豐
出版：更新：

深圳酒店免費巴士5間推介｜天氣炎熱容易影響出遊心情！其實現時深圳不少酒店也有提供穿梭巴士服務，《香港01》好食玩飛精選了5間設穿梭巴士服務的酒店，有些更可從酒店直達大型商場，非常方便！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2024Trip.com優惠碼2024

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜7月獨家最新優惠碼｜信用卡持卡人一折優惠Agoda優惠碼2024｜7月酒店住宿即用即減　日本韓國泰國都用到Booking.com優惠碼2024｜7月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學

深圳酒店免費巴士推介【1】深圳威尼斯英迪格酒店(Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town)

深圳威尼斯英迪格酒店（IHG 旗下飯店）位於深圳市中心，酒店周邊環繞歡樂谷、錦綉中華及世界之窗多個旅遊熱點，房間方面，酒店提供現代化客房，酒店擁有全年開放的室內泳池、依季節開放的室外泳池和健身中心。客房內設有中央空調和私人衛浴。穿梭巴士可搭乘巴士前往萬象天地、華僑城文化創意園、南頭古城等多個熱門旅遊地區，方便出行。

深圳威尼斯英迪格酒店(Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town)
價格：人均HKD$458(含稅)(小童免費入住)
地址：華僑城深南大道9026號, 南山區, 深圳, 518053
交通：世界之窗站步行約5分鐘
深圳威尼斯英迪格酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

深圳酒店免費巴士推介【2】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店，提供接駁巴士從飯店至蛇口郵輪中心。酒店除了可觀賞到深圳灣醉人美景，還可從酒店附近的蛇口郵輪中心直接前往香港、澳門和珠海。房間以舒適、素雅的白色設計，讓人十分放鬆。酒店設有健身房、游泳池和酒吧，游泳池更可眺望到海景，十分舒適。另外，部份客房更提供免費早餐，種類選擇也很多。

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）
房價：人均HKD$432起
地址：深圳南山區望海路1177號
交通：海上世界站步行約9分鐘
深圳蛇口希爾頓南海酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

深圳酒店免費巴士推介【3】深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）

深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）位於龍華新區，雖然遠離地鐵站較遠，但乘坐地鐵到觀瀾湖站，之後轉免費穿梭巴士便可直達酒店，交通尚算方便。觀瀾湖度假村內亦有免費接駁車到反彈蹦床公園、盛悅鼎鴻保齡球館、工藝坊、生態體育園、騎馬體驗等玩樂景點，小朋友在一個園區內都可以有排玩！

酒店客房空間寬敞，採用時尚奢華格調，加上四面環繞著國際級高爾夫球場，採光度十足之餘亦相當有氣派！酒店客房更有露台及浴缸，絕對可以寫意地渡假！

深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）
房價：人均HKD$401起（高級豪華雙床房；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）
地址：深圳龍華新區觀瀾高爾夫大道1號
交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士
深圳觀瀾湖度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

深圳酒店免費巴士推介【4】深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）坐落於著名的觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，在觀瀾湖內有海洋世界、冰雪體驗館、高爾夫球場等，大朋友小朋友都可以玩得盡興！酒店融合了流行文化元素，客房巧妙融匯音樂創意裝潢和摩登中國元素，空間寬敞舒適，搭配鮮紅、鮮紫色等，營造出奢華的新體驗。

酒店亦提供超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品，更提供親子同樂空間，有不少工作坊及體驗班可以參與，非常特別！住客可於觀瀾湖站B、C出口搭穿梭巴士直到酒店，非常方便。

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）
房價：人均HKD$503起（搖滾尊尚雙床房；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）
地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號
交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車轉乘免費穿梭巴士
深圳硬石酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

深圳酒店免費巴士推介【5】深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）

深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）位於大梅沙海濱，鄰近華僑城、大梅沙海濱公園、大梅沙遊艇會等。酒店客房坐擁奢華海景和葱鬱園林，裝修典雅時尚、寬敞舒適，糅合現代風格打造出和諧自然的格調。

酒店亦設有海濱浴場、室內恆温泳池、室外景觀泳池、健身中心以及多間供應不同特色料理的餐廳，絕對能滿足你的全方位需求！酒店設免費穿梭巴士可接送到私人沙灘，外出遊玩就不怕日曬雨淋。

深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）
房價：人均HKD$307起（豪華雙床房；包早餐）
地址：深圳市鹽田區鹽梅路90號
交通：地鐵大梅沙站步行約12分鐘；或羅湖口岸約26分鐘車程
深圳大梅沙京基海灣大酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店羅湖酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳酒店27間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便福田酒店17間推介｜人均$183起／近車站／大型商場／親子複式公寓東門酒店10間推介｜近東門步行街／1分鐘到地鐵／高CP值人均$74起深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值深圳好去處｜精選10大深圳親子遊景點 附熱門深圳親子酒店名單
深圳
深圳好去處
大灣區旅遊
深圳美食
香港深圳夜市
深圳灣口岸
週末好去處
拍拖好去處
夏日好去處
酒店
酒店住宿資訊