深圳酒店有免費巴士5間｜往返萬象天地／東部華僑城／人均$307

深圳酒店免費巴士5間推介｜天氣炎熱容易影響出遊心情！其實現時深圳不少酒店也有提供穿梭巴士服務，《香港01》好食玩飛精選了5間設穿梭巴士服務的酒店，有些更可從酒店直達大型商場，非常方便！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2024 或 Trip.com優惠碼2024

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深圳酒店免費巴士推介【1】深圳威尼斯英迪格酒店(Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town)

深圳威尼斯英迪格酒店（IHG 旗下飯店）位於深圳市中心，酒店周邊環繞歡樂谷、錦綉中華及世界之窗多個旅遊熱點，房間方面，酒店提供現代化客房，酒店擁有全年開放的室內泳池、依季節開放的室外泳池和健身中心。客房內設有中央空調和私人衛浴。穿梭巴士可搭乘巴士前往萬象天地、華僑城文化創意園、南頭古城等多個熱門旅遊地區，方便出行。

深圳威尼斯英迪格酒店(Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town)

價格：人均HKD$458(含稅)(小童免費入住)

地址：華僑城深南大道9026號, 南山區, 深圳, 518053

交通：世界之窗站步行約5分鐘

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深圳酒店免費巴士推介【2】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店，提供接駁巴士從飯店至蛇口郵輪中心。酒店除了可觀賞到深圳灣醉人美景，還可從酒店附近的蛇口郵輪中心直接前往香港、澳門和珠海。房間以舒適、素雅的白色設計，讓人十分放鬆。酒店設有健身房、游泳池和酒吧，游泳池更可眺望到海景，十分舒適。另外，部份客房更提供免費早餐，種類選擇也很多。

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

房價：人均HKD$432起

地址：深圳南山區望海路1177號

交通：海上世界站步行約9分鐘

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深圳酒店免費巴士推介【3】深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）

深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）位於龍華新區，雖然遠離地鐵站較遠，但乘坐地鐵到觀瀾湖站，之後轉免費穿梭巴士便可直達酒店，交通尚算方便。觀瀾湖度假村內亦有免費接駁車到反彈蹦床公園、盛悅鼎鴻保齡球館、工藝坊、生態體育園、騎馬體驗等玩樂景點，小朋友在一個園區內都可以有排玩！

酒店客房空間寬敞，採用時尚奢華格調，加上四面環繞著國際級高爾夫球場，採光度十足之餘亦相當有氣派！酒店客房更有露台及浴缸，絕對可以寫意地渡假！

深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）

房價：人均HKD$401起（高級豪華雙床房；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳龍華新區觀瀾高爾夫大道1號

交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士

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深圳酒店免費巴士推介【4】深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）坐落於著名的觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，在觀瀾湖內有海洋世界、冰雪體驗館、高爾夫球場等，大朋友小朋友都可以玩得盡興！酒店融合了流行文化元素，客房巧妙融匯音樂創意裝潢和摩登中國元素，空間寬敞舒適，搭配鮮紅、鮮紫色等，營造出奢華的新體驗。

酒店亦提供超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品，更提供親子同樂空間，有不少工作坊及體驗班可以參與，非常特別！住客可於觀瀾湖站B、C出口搭穿梭巴士直到酒店，非常方便。

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

房價：人均HKD$503起（搖滾尊尚雙床房；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車轉乘免費穿梭巴士

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深圳酒店免費巴士推介【5】深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）

深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）位於大梅沙海濱，鄰近華僑城、大梅沙海濱公園、大梅沙遊艇會等。酒店客房坐擁奢華海景和葱鬱園林，裝修典雅時尚、寬敞舒適，糅合現代風格打造出和諧自然的格調。

酒店亦設有海濱浴場、室內恆温泳池、室外景觀泳池、健身中心以及多間供應不同特色料理的餐廳，絕對能滿足你的全方位需求！酒店設免費穿梭巴士可接送到私人沙灘，外出遊玩就不怕日曬雨淋。

深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）

房價：人均HKD$307起（豪華雙床房；包早餐）

地址：深圳市鹽田區鹽梅路90號

交通：地鐵大梅沙站步行約12分鐘；或羅湖口岸約26分鐘車程

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