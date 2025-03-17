深圳酒店高排名推介｜Trip.com人氣TOP10！新開幕/海景/人均$399

撰文：陳映蓉
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深圳酒店排名TOP10！深圳非常適合周末快閃，除了食玩買，入住奢華酒店也是特別的體驗！《香港01》頻道「好食玩飛」整合Trip.com資料，推薦深圳10大最佳酒店排名，大部分配備奢華客房及打卡泳池，人均更只需$399起！即看內文！

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深圳酒店排名｜第10位 — 深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造。酒店設計帶有東南亞風情，大部分客房面向海景，更設有露台！酒店除了步行1分鐘可以直達沙灘外，更擁有室內及室外游泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，絕對可以好好度假！

深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）
房價：人均HK$399起（高級大床房）
地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號
交通：惠陽站車程45分鐘
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深圳酒店排名｜第9位 — 深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）位於深圳東部大鵬半島東岸，獨享1公里天然海岸及15萬平方米東南亞熱帶花園，為住客帶來無敵靚景！酒店提供253間客房，當中包括6棟豪草海景三房獨棟別墅，每間客房都設有陽台。酒店附設室外無邊際泳池、室內泳池、海上運動中心、健身中心等，絕對能滿足度假需要！

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）
房價：人均HK$660起（豪華園景大床房；包早餐）
地址：深圳大鵬新區南澳街道新東路28號
交通：惠陽站車程約1小時
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深圳酒店排名｜第8位 — 深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）於2023年開幕，坐落在南山區前海深港合作區核心商務地段。酒店提供300間客房及套房，坐擁灣區一線海景和前海商務區綠景，配備奢華雲石浴室及浴缸、智能房間控制系統、音響、免費迷你吧等設施。酒店亦設有室內游泳池、健身室、4間餐廳、酒吧等設施。

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）
房價：人均HK$876起（豪華大床房『繁華都市景觀』）
地址：深圳南山區聽海大道5001號
交通：桂灣站步行8分鐘
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深圳酒店排名｜第7位 — 深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan, Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan, Shenzhen）於2024年開幕，鄰近世界之窗、深圳歡樂海岸等景點，離地鐵站僅3分鐘步程，來往深圳灣口岸則約15分鐘車程。酒店提供272間客房及套房，均設有浴缸、衣櫃、音響設備、兒童用品等配置，套房另有客廳及飯廳。酒店亦有提供室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、免費公共停車場等設施。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan, Shenzhen）
房價：人均HK920起（豪華城景雙床房）
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行3分鐘
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深圳酒店排名｜第6位 — 深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）坐落在大梅沙海濱，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁海景或園景，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）
房價：人均HK$613起（豪華海景客房；包早餐）
地址：深圳市鹽田區鹽葵路9號
交通：地鐵大梅沙站步行約15分鐘，或羅湖口岸約35分鐘車程
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深圳酒店排名｜第5位 — 深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。房間雲石浴室超打卡able，部份客房更設有能遠眺深圳灣的景觀浴缸！酒店設施一應俱全，有恆溫游泳池、健身室、SPA、餐廳等，餐廳更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）
房價：人均HK$973起（柏悦雙床間）
地址：深圳福田區益田路5023號
交通：購物公園站步行5分鐘
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深圳酒店排名｜第4位 — 深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年5月開幕，鄰近地鐵站及沙灘，是亦海洋為主題的度假村。酒店提供許多玩樂設施及活動，包括專屬海灘區、2個室外泳池、健身室、生態之旅、晚間M秀、派對等。酒店提供321間全海景客房及套房，房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備、沙發區等，最小的房型也有50平方米，空間超級寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）
房價：人均HK$810起（豪華海景大床房；包早餐）
地址：深圳鹽田區鹽梅路33號
交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘
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深圳酒店排名｜第3位 — 深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便！供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。不少住客亦給予好評，認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高！

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）
房價：人均HK$1,931起（海景大床房）
地址：深圳市南山區科苑南路2600號
交通：後海地鐵站步行約15分鐘
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深圳酒店排名｜第2位 — 深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，距離深圳灣口岸車程7分鐘，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店客房非常寬敞，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店另設泳池、健身室、餐廳等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）
房價：人均HK$1,093起（豪華城景雙床房）
地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號
交通：人才公園站步行11分鐘
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深圳酒店排名｜第1位 — 深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利！

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）
房價：人均HK$1,283起（豪華大床房；包早餐）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座
交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘
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