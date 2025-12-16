深圳情侶酒店必住12間｜情人節/求婚/生日　270度海景人均$432起

深圳情侶酒店｜近年不少情侶喜歡在酒店慶祝情人節、生日、紀念日，甚至會在酒店房間製造求婚驚喜！如果預訂酒店時，預先跟酒店備註慶祝安排，大部份酒店會提供簡單佈置，或送上蛋糕、香檳。隨著越來越多人喜歡北上，今次《香港01》「好食玩飛」就為大家精選了深圳12間適合浪漫求婚的酒店，當中不少都是網民親身推介！



深圳求婚酒店推介【1】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年2月全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

此外，不少住客亦反映如果在預訂酒店時備註生日或紀念日的話，酒店會提前安排小蛋糕、氣球、水果、手寫賀卡及裝飾品。若預訂酒店的餐廳，亦可以提前與酒店聯絡安排布置，儀式感滿滿！

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

房價：人均HK$1,085起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›）

地址：深圳市寶安區興業路1088號

交通：寶安站步行7分鐘

深圳求婚酒店推介【2】深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

值得留意的是，酒店亦有為慶祝生日或紀念日的住客提供簡單的床上布置，更會送上小蛋糕、水果及手寫賀卡！

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HK$532起（豪華海景房）

地址：深圳鹽田區大梅沙鹽葵路 (大梅沙段) 9號

交通：大梅沙站步行12分鐘

深圳求婚酒店推介【3】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。房間雲石浴室超打卡able，部份客房更設有能遠眺深圳灣的景觀浴缸！酒店設施一應俱全，有恆溫游泳池、健身室、SPA、餐廳等。

酒店的服務質素亦備受高度讚賞，不少住客大讚酒店為慶祝紀念日或生日的日子提供房間佈置，不但床上鋪滿玫瑰花瓣，更貼心送上小蛋糕、水果及賀卡！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$1,204起（柏悦雙床間「私享城市地標風尚」）

地址：深圳福田區益田路5023號

交通：購物公園站步行5分鐘

深圳求婚酒店推介【4】深圳星河麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Shenzhen）

深圳星河麗思卡爾頓酒店位於深圳福田中心區，鄰近星河COCO Park及深圳博物館。酒店於2009年開幕，共有280間客房房，房間舒適奢華，配備寬敞的起居空間及浴室，更提供智能控制系統、獨立浸泡式景觀浴缸、定製枕頭等，還有落地窗可以俯瞰深圳天際線！酒店同時配有室外游泳池、健身室、水療中心、瑜伽房、6間餐廳及酒吧等設施。

值得一提，酒店除了提供婚宴服務，在生日、紀念日等特殊場合入住酒店時，酒店更會提供貼心的安排和驚喜，送上簡單的床上生日佈置、蛋糕及水果，讓人倍感溫馨！

深圳星河麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Shenzhen）

房價：人均HK$676起（豪華雙床房）

地址：深圳市福田區福華三路116號

交通：會展中心站步行3分鐘

深圳求婚酒店推介【5】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。

不少住客亦給予好評，認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高。男士除了在酒店房間內求婚，也可以借用酒店的空中草坪，場地不單有草地，背後靠著深圳灣海邊，有著無敵大海景。如果想跟另一半慶祝生日、紀念日，預訂房間時亦可以備註，如果是生日會贈送蛋糕、生日卡，還會預先把房間佈置好。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

房價：人均HK$1042起（雙床間）

地址：深圳市南山區科苑南路2600號

交通：後海地鐵站步行約15分鐘

深圳求婚酒店推介【6】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民讚賞酒店的職員用心服務，會留意住客有甚麼需要而即時提供幫助，另外亦有人表示酒店高層客房的景觀出色，建議住客可選擇較高的客房入住。如果男士想求婚不妨預訂套房，進門先是小客廳，有充足的空間用來佈置。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）

房價：人均HK$1256起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

深圳求婚酒店推介【7】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。訂房時可以直接說明用途，如果是求婚需要佈置，酒店本身也有求婚場合適用的佈置，如果不想在酒店房間內求婚，也可以在酒店露台草坪佈置。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）

地址：深圳福田區福華三路138號

交通：購物公園站步行7分鐘

深圳求婚酒店推介【8】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞，超美浴缸，更可從270°高空落地窗俯瞰整個深圳灣，每個角落都非常打卡able！同時也非常適合用作求婚布置！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

房價：人均HKD$1001.5起

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約13分鐘

深圳求婚酒店推介【9】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年1月全新開幕，坐落於南山深灣睿雲中心，鄰近世界之窗、深圳灣公園、深圳歡樂海岸等景點，來往地鐵站只需步行3分鐘，從深圳灣口岸出發到酒店車程則約15分鐘，地理位置優越！酒店提供272間客房及套房，坐擁城景或深灣景色。如果慶祝紀念日，可以預先通知酒店，酒店會預先佈置。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

房價：人均HK$850起（豪華城景雙床房）

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：紅樹灣南站步行3分鐘

深圳求婚酒店推介【10】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）地處南山商務核心區，鄰近深圳灣步行大街、保利劇院、海岸城等景點。酒店交通方便，來往深圳灣口岸只需14分鐘車程；步行10分鐘即可抵達地鐵站。酒店位於高達300米的中洲控股中心內，房間景觀超開揚，且配有浴缸、音響、智能房間控制系統、電源插座等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

房價：人均HK$574起（豪華城市景觀大床客房；包Spa代金券、茶點及咖啡）

地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座

交通：南山書城地鐵站步行10分鐘

深圳求婚酒店推介【11】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年5月正式開幕！美高梅酒店集團在深圳第一間分店選址在小梅沙，鄰近地鐵站及沙灘。酒店是亦海洋為主題的度假村，提供許多玩樂設施及活動，包括專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等。酒店提供321間全海景客房及套房，當中亦有親子主題房。全部房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備、沙發區等，最小的房型也有50平方米，空間超級寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$1,068起（豪華海景大床房）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘

深圳求婚酒店推介【12】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店除了可觀賞到深圳灣醉人美景，還可從酒店附近的蛇口郵輪中心直接前往香港、澳門和珠海。房間以舒適、素雅的白色設計，讓人十分放鬆。酒店設有健身房、游泳池和酒吧，游泳池更可眺望到海景，十分舒適。另外，部份客房更提供免費早餐，種類選擇也很多。男士如果想求婚，除了可以在房間內做佈置，也可以預約酒店的高空露台求婚，如果想邀請朋友、家人一起見證求婚的經過，是個不錯的選擇！

+ 1

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

房價：人均HKD$432起

地址：深圳南山區望海路1177號

交通：海上世界站步行約9分鐘

用作求婚／慶祝生日／周年紀念的酒店房，最理想的房型當然是擁有無敵大海景，無論是拍攝影片，還是拍照，有海景的襯托都顯得特別好看！如果用作求婚場地，建議選擇小客廳與睡床分開的套房，留足夠空間給攝影師拍下女生驚喜一刻。

