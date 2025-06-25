深圳酒店七一優惠10間｜新開幕/特大房/近口岸地鐵/人均$296起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

七一回歸｜今年七一回歸在星期二，打工仔只要在星期一請一天年假，就可以獲得4天連假！可以好好休息，甚至去深圳吃喝玩樂，來一趟短暫的旅行！《香港01》「好食玩飛」整合10間適合七一假期入住的深圳酒店，全部都設有豐富的休閒娛樂設施，更有酒店在2025年全新開幕，人均只需$296起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳酒店推介【1】深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）於2025年開幕，坐落於龍華區，鄰近大浪時尚創意城、新銳美術館、石凹公園等景點。酒店共有262間房，房間設有半開放式浴室、大面積景觀窗及串流媒體服務等，部分客房更設有270度全景觀！酒店同時配備室內恆温泳池、24小時開放的健身室、3間餐廳等設施，更提供免費穿梭巴士來往酒店及地鐵站！

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）
房價：人均HK$326起（豪華城景雙床房-時尚小鎮日落景緻）
地址：深圳市龍華區浪韻路8號
交通：陽台山東站車程16分鐘
深圳美憬閣酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

深圳酒店推介【2】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年2月全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）
房價：人均HK$1,085起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›）
地址：深圳市寶安區興業路1088號
交通：寶安站步行7分鐘
深圳前海華僑城瑞吉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

深圳酒店推介【3】深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）於2024年底開幕，坐落於大梅沙，距離大梅沙沙灘及地鐵站僅5分鐘步程，地理位置優越！酒店擁有72間客房，房間均設有露台，部分房型坐擁海景，且配備巨幕影院、景觀浴缸或戶外風呂。酒店附設中西式餐廳、户外恆温泳池、健身室、日光浴場、兒童游泳池等設施，CP值超高

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）
房價：人均HK$296起（花野·大床房）
地址：深圳市鹽田區梅沙街道愛梅路1號
交通：大梅沙站步行5分鐘
深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

深圳酒店推介【4】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店以海洋為主題，提供專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等設施及活動。酒店提供321間全海景房，均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）
房價：人均HK$828起（豪華海景大床房；包早餐）
地址：深圳鹽田區鹽梅路33號
交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘
深圳美高梅酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳酒店推介【5】深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店
房價：人均HKD$632起（豪華城景大床房）
地址：深圳羅湖區深南東路5016號
交通：大劇院站步行1分鐘
深圳瑞吉酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

Klook全線深圳、廣州、珠海Staycation減HK$80優惠碼
輸入優惠碼【EASTERCNSTAY】即減HK$80！

深圳酒店推介【6】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）
房價：人均HK$373起（豪華大床房）
地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101
交通：國展北地鐵站步行10分鐘
深圳國際會展中心洲際酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳酒店推介【7】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，距離深圳灣口岸車程7分鐘，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店客房非常寬敞，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店另設泳池、健身室、餐廳等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）
房價：人均HK$1,103起（豪華城景雙床房-南山日落景緻）
地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號
交通：人才公園站步行11分鐘
深圳鵬瑞萊佛士酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳酒店推介【8】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。房間雲石浴室超打卡able，部份客房更設有能遠眺深圳灣的景觀浴缸！酒店設施一應俱全，有恆溫游泳池、健身室、SPA、餐廳等，餐廳更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）
房價：人均HK$999起（柏悦大床間「盡覽城市地標」）
地址：深圳福田區益田路5023號
交通：購物公園站步行5分鐘
深圳柏悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳酒店推介【9】深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）於2023年開幕，坐落在南山區前海深港合作區核心商務地段。酒店提供300間客房及套房，坐擁灣區一線海景和前海商務區綠景，配備奢華雲石浴室及浴缸、智能房間控制系統、音響、免費迷你吧等設施。酒店亦設有室內游泳池、健身室、4間餐廳、酒吧等設施。

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）
房價：人均HK$1,087起（豪華大床房『繁華都市景觀』）
地址：深圳南山區聽海大道5001號
交通：桂灣站步行8分鐘
深圳康萊德酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

深圳酒店推介【10】深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）於2022年開業，距離深圳北地鐵站僅4分鐘步程，交通非常方便！酒店客房以淺灰及米白色為主調，家具採用圓弧流線設計，舒適感十足，部分房間更設有景觀浴缸！酒店亦設有景觀一流的室外泳池、健身室、桑拿、餐廳等設施，並提供免費車站接送服務及免費停車場。

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）
房價：人均HK$426起（豪華雲曦雙床房）
地址：深圳龍華區民塘路385號
交通：深圳北站步行4分鐘
深圳深鐵鉑爾曼酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店深圳浴缸酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店珠海親子酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

深圳酒店48間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台上海酒店民宿10大推介！光時旅行酒店全新開幕、近機場低至$203起
酒店
酒店
酒店住宿資訊
復活節
深圳
大灣區旅遊
深圳好去處
深圳住宿
大灣區
旅遊Jetso