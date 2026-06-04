東京哈利波特影城攻略｜5大打卡位/餐廳/門票　2026期間限定活動

東京華納兄弟哈利波特影城 ｜東京華納兄弟哈利波特影城自開幕以來，已成為港人到東京旅遊必到的熱門景點！遊客不但可以親身走進9又3/4月台、霍格華茲大廳等多個電影經典場景，一秒進入魔法世界！影城內還設有哈利波特主題餐廳和商店，體驗一場畢生難忘的哈利波特冒險之旅！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了詳盡的遊玩攻略，精選5大打卡位，附上門票、交通懶人包，出發前看這篇就夠！



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霍格華茲大廳（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

斜角巷（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

東京華納兄弟哈利波特影城於2023年開幕，是全球最大的室內哈利波特主題景點，也是亞洲首座、全球最大的哈利波特影城！這裡不僅能讓你親身走進9又3/4月台、霍格華茲大廳、斜角巷等經典場景，還有期間限定活動，帶領大家重返哈利11歲生日前夕、初次接觸魔法世界的起點，官方還推出多個全新互動裝置與限定周邊！此外，影城內還設有哈利波特主題餐廳和商店，讓你沉醉在哈利波特世界裏！

東京哈利波特影城導覽地圖（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

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1.東京華納兄弟哈利波特影城｜期間限定展覽 — 「來自霍格華茲的邀請函」

為了慶祝《哈利波特：神秘的魔法石》上映25周年，由2026年3月18日至9月6日，將推出「來自霍格華茲的邀請函」特別活動。展內不但將無數封漫天飛舞、寄往水蠟樹街的霍格華茲入學通知書實景重現，更將神還原電影最經典的分類帽儀式，站在超過400盞浮空蠟燭的大堂下，你彷彿能親耳聽到分類帽的低語，決定你屬於哪個學院，讓你親歷哈利初次踏入魔法世界的震撼與感動！

2026期間限定展覽 — 「來自霍格華茲的邀請函」（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

全新升級的互動裝置更帶來前所未有的視覺與體感體驗，可以揮動魔棒親眼目睹羽毛在空中漂浮的魔法瞬間。現場更有隱形斗篷與半巨人海格的荷里活頂尖後製特效展示，直接揭開魔法隱身的幕後秘密，絕對是細節控與電影迷的天堂！最後更不能錯過印上入學信造型的入學許可證可麗餅等限定餐點與25周年獨家周邊，帶你全面重溫這場魔法傳奇的偉大開端。

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2.東京華納兄弟哈利波特影城 ｜霍格華茲大廳

霍格華茲大廳是是哈利波特電影中最具代表性的場景之一，一踏進大禮堂，馬上被四大學院的長桌、華麗制服和前方教職員席位包圍，彷彿真的成為霍格華茲學生！別忘了仔細看看牆邊的學院積分沙漏，還有期間限定的「火盃」實物，都是極具看點的細節，絕對讓你驚喜連連！另外亦有鄧不利多、石內卜、麥教授的蠟像、分類帽等展品，都是打卡熱點！參觀時間只有5－10分鐘，建議把握機會拍照留念。此外，現場還會邀請遊客參與開門儀式，親身體驗電影裡的魔法時刻，保證讓你熱血又難忘！

霍格華茲大廳（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

3.東京華納兄弟哈利波特影城 ｜9¾月台

9¾月台是哈利波特電影中不可或缺的經典場景，每年9月1日，霍格華茲的小巫師們都會在9¾月台搭乘霍格華茲特快列車，展開通往魔法世界的新學年旅程。

而走進9¾月台的另一側，便能親眼見到霍格華茲特快列車，是電影中哈利、榮恩和妙麗第一次見面的經典場景，遊客除了可以在車頭前照相，還能實際走入車廂，欣賞車內主角們搭車的電影場景，彷彿自己也成為了霍格華茲的一員！

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9¾月台（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

9¾月台（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

4.東京華納兄弟哈利波特影城 ｜斜角巷

斜角巷是電影中霍格華茲學生採購魔法用品如魔杖、藥水和飛天掃帚等的商店街。現場幾乎一比一還原了電影中的場景，細節非常到位！雖然無法進入店內，但透過櫥窗可以欣賞到每家商店精心設計的內部擺設，每一處都充滿巧思。現場燈光還會隨時變換，讓遊客能同時感受斜角巷白天與夜晚的不同氛圍，體驗感十足！

斜角巷（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

5.東京華納兄弟哈利波特影城 ｜魔法部

魔法部是東京影城最矚目的獨家亮點！ 這個面積超過9,000平方呎的巨大場景，重現了魔法部員工日常上班的地點。正中央是「魔法即是力量」的巨型雕像，四周則是無數塊人手鋪設的綠色和金色瓷磚。遊客可以像電影中的魔法部員工一樣，走進巨大的壁爐中，現場會配合燈光與噴煙特效，完美模擬使用呼嚕粉登場的震撼畫面，一定要拍片留念！

魔法部（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

東京華納兄弟哈利波特影城 ｜4大必去餐廳

影城內有4間餐廳，巧克力青蛙咖啡館及影城食堂接近影城的入口，而奶油啤酒吧及Backlot café則位於影城區域內。

影城食堂主要供應西式食品及少量甜品，其中最值得嘗試的是以9又3/4號線主題的全日早餐套餐，套餐內的吐司上印有「9¾」標誌，搭配薯餅、培根、太陽蛋及鷹嘴豆等豐富配菜，並且全日供應！巧克力青蛙咖啡館則以各式蛋糕和特色飲品為主，提供四大學院主題的杯子蛋糕和甜甜圈，還有造型可愛、充滿奇幻風味的怪獸甜點，非常吸睛！

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9又3/4號線主題的全日早餐套餐（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

Backlot café則提供以霍格華茲為主題的英國料理，當中包括赫夫帕夫學院主題特色烤雞套餐，雷文克勞學院主題魚派套餐等，讓哈利波特迷們能在魔法世界中享受美味餐點！而旁邊的奶油啤酒吧亦不可錯過！奶油啤酒其實是一種非酒精飲品，是由蘇打水、薑根發酵萃取物與一些濃縮果汁製成，味道類似於蘇格蘭酥餅或奶油糖風味，上面再配有一層奶油做成的泡沫，無論大人或兒童也會喜歡飲用！

奶油啤酒（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

東京華納兄弟哈利波特影城 ｜2大商店 — 全球最大「Studio Shop」，「railway shop」

東京影城內設有2間超人氣商店，Studio Shop及railway shop。全球最大的哈利波特主題商店 Studio Shop 就在影城入口旁，只有持有東京哈利波特影城之旅門票的粉絲才能進入！店內超過7,000款定制裝飾和特別採購的魔法道具，還有一系列東京限定商品，讓你逛到目不暇給！不論是魔杖、魔法袍還是各種周邊，應有盡有，哈利波特迷絕對不能錯過！由於 Studio Shop 面積廣大、人潮眾多，務必要預留充足時間，好好探索這片魔法購物天堂！

Studio Shop（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

而Railway Shop則位於九又四分之三月台旁，主打霍格華茲特快車相關的限定商品，還能客製化專屬的霍格華茲錄取通知書，收藏價值滿分！

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Railway Shop（Warner Bros Studio Tour 官方照片）

東京華納兄弟哈利波特影城 ｜門票及交通資訊

1.門票

東京華納兄弟哈利波特影城門票提供線上預購或現場購票。園區採取全面預約制，只要你成功買到門票，並在指定的時間段入場，裡面的設施、互動體驗及打卡位都可以自由參觀，沒有快速通關證。線上購買價格較現場優惠，並能確保您的入場名額。特別是週末或假日，現場票可能提早售罄，務必提前透過官網或合作夥伴網站預訂。

成人門票（18歲以上）：6,300日圓起（約港幣$309）

青少年門票（12至17歲）：5,200日圓起（約港幣$255）

兒童門票（4至11歲）：3,800日圓起（約港幣$186）

4歲或以下兒童免費



特別提醒，門票不可退款，只能加價更改時間日期且價格全年不固定，現行價格有效期至2026年6月30日，票價將於2026年7月1日起調整，詳情請查看購買頁面。

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東京華納兄弟哈利波特影城

營業時間：週一到週五：8:30-19:00；週六至日、國定假日：8:30 --22:00

地址：東京都練馬区向山3-25-1



2.交通

距離園區最近的車站是豐島園站。

從池袋出發： 搭乘「西武池袋線」至豐島園站下車，車程約15分鐘，步行約3分鐘即達園區。

從新宿出發： 搭乘「都營地下鐵大江戶線」至豐島園站下車，車程約20分鐘，再步行約4分鐘即達園區。



忠實影迷建議選擇搭乘「西武池袋線」，因爲該車站内設有英倫風的活米村造景，且有機會搭到哈利波特主題列車，未入場就已經可以瘋狂打卡！

如自駕，可從東京外環高速公路大泉IC沿目白通，大約20分鐘車程，但官方樂園停車場位置有限，需要提前在官方網站購票時進行加購停車券( JPY 1,800)，才能進行停車位預約。

*不提供摩托車、電動汽車之停車服務

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