2025暑假親子團$2699+︱澳洲、杜拜、中日韓、東南亞都有！

暑假親子團2025｜各位爸媽注意啦！暑假就快到，是時候Plan定一場「小朋友玩到癱癱腰，大人輕鬆拍到IG-able」的親子旅行！《香港01》好食玩飛頻道小編已為大家篩選6大爆款主題，由放電100%的主題樂園、清涼消暑的水上樂園，到同長頸鹿Selfie的野生動物園，總有一款適合你家中的「小魔王」或「文青BB」！親子旅行都要度身訂造！



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6大親子旅遊主題攻略

旅行團選擇小貼士



→ 精力滿滿「放電型」小朋友？直衝「多個主題樂園」保證回酒店秒睡！

→ 「消暑首選」 東南亞必去水上樂園3大推薦！家長一定要知的一個小貼士！

→ 「動物小博士」？帶上《動物大圖鑑》去野生動物園

→ 好奇寶寶「十萬個為什麼」？親身跳入大自然即刻滿足求知慾

→ 「歎住玩的享受型」當然要入住親子住宿天花板

→ 知識型，鍾意探索世界特色文化



即睇內文尋找靈感！



暑假親子團2025【1】日本韓國主題樂園 放電必玩！

精力十足的小朋友，一定需要好好放電，主題樂園就最適合不過！無論是韓國還是日本，都有多個大型又具有特色的主題樂園，總有一個符合他們心水！

首爾樂園推介｜愛寶樂園｜世界第七大主題樂園

愛寶樂園（Everland）是韓國最具代表性的主題樂園之一，被譽為世界第七大主題樂園。這裡結合了刺激的遊樂設施、可愛的動物王國、浪漫的歐式花園及水上樂園，適合不同年齡層的遊客。必玩項目包括全球知名的木製過山車「T-Express」、能近距離觀察動物的「Lost Valley」，以及韓國唯一的大熊貓展示區「熊貓世界」。

愛寶樂園是世界第七大主題樂園之一。（東瀛遊）

首爾樂園推介｜樂天世界｜全球最大的室內主題樂園

樂天世界由室內樂園「Adventure」與室外樂園「Magic Island」組成，其中，室內樂園更以「全球最大室內主題樂園」聞名，無論晴天或雨天都能暢玩。追求刺激體驗的你一定不可以錯過雲霄飛車、海盜船等遊樂設施！

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樂天世界為全球最大的室內主題樂園。（東瀛遊）

首爾樂園推介｜LEGOLAND樂高樂園｜亞洲規模最大的樂高樂園

首爾LEGOLAND是韓國首座、也是亞洲規模最大的樂高主題樂園，園內合共有8個主題區，內有40多個乘坐設施、遊樂設施及表演，包括充滿冒險的LEGO® Castle城堡區（有雲霄飛車和互動射擊遊戲）、幻影忍者主題的NINJAGO World（提供4D互動體驗），以及夏日限定的Pirate Shores海盜水上樂園，還有很多適合年幼小朋友玩的設施！

LEGOLAND樂高樂園合共8個主題區。（東瀛遊）

首爾樂園推介｜Kidzania職業主題樂園｜全球首個工作體驗主題樂園

Kidzania職業主題樂園提供超過100項真實職業體驗，包括醫生、消防員、空中服務員、電視主播、廚師及音樂製作人等，讓小朋友可以嘗試大人的工作，開發自我潛能，更可透過賺取和使用自己的Kidzo（樂園虛擬貨幣）來玩耍和學習經濟概念，是不少家長去韓國旅行時都會安排的目的地之一。

Kidzania職業主題樂園提供超過100項真實職業體驗。（東瀛遊）

日本樂園推介｜櫻桃小丸子樂園

日本靜岡縣的「櫻桃小丸子樂園」是全球唯一以小丸子為主題的室內樂園，重現了櫻桃小丸子的日常生活場景。樂園內精心打造了小丸子的家、學校教室、公園等經典場景，遊客可以穿上小丸子的招牌黃帽紅裙制服拍照，還能體驗寫書法、玩傳統遊戲等互動設施。小丸子的粉絲們，又怎可以錯過參觀小丸子故鄉，與小丸子一同生活的體驗呢？

走進櫻桃小丸子樂園，體驗與小丸子一同生活的樂趣。（東瀛遊）

日本樂園推介｜淡路島二次元之森

淡路島的「二次元之森」（Nijigen no Mori）是一座以日本動漫IP為主題的沉浸式戶外主題公園，小朋友就像走進《蠟筆小新》、《火影忍者》、《哥斯拉》等人氣動漫電影世界之中。園區最著名的《火影忍者》主題區「NARUTO＆BORUTO 忍里」讓遊客能體驗忍者修行、挑戰巨型手裏劍投擲，還有1:1還原的「火影岩」；《哥斯拉》主題區則有全球首座全尺寸哥斯拉頭部裝置，遊客可體驗「對戰哥斯拉」的刺激設施。

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動漫主題公園淡路島二次元之森。（東瀛遊）

日本樂園推介｜九州豪斯登堡

九州豪斯登堡（Huis Ten Bosch）是日本長崎縣佐世保市的一座大型荷蘭風情主題樂園，以17世紀荷蘭街景為藍本完美重現歐洲風光，被譽為「亞洲最大的休閒度假主題公園」。樂園今年新增Miffy主題區「Miffy Wonder Square」，遊客好像置身在荷蘭村中，重現繪本中的世界觀！

九州豪斯登堡今年新增Miffy主題區「Miffy Wonder Square」。（東瀛遊）

日本樂園推介｜鈴鹿賽車場樂園

喜歡賽車的小朋友，怎可以錯過這個景點呢！園區設有很多以賽車為主題的遊樂設施，還可以在真實的F1賽道上體驗近乎真實的賽車感覺！

鈴鹿賽車場樂園可以在真實的F1賽道上體驗近乎真實的賽車感覺。（東瀛遊）

暑假親子團2025【2】消暑首選！東南亞附酒店水上樂園

夏天怎可以不玩水！相信好多媽媽都知道帶小朋友去水上樂園行裝要大包小包，絕對是一大挑戰。如果玩水後能夠在最短時間回到酒店一定是媽媽的心聲，今次為大家精心挑選的東南亞水上樂園，除了有一家大小都合適的水上設施，更有附設水上樂園的酒店，或是酒店在水上樂園附近，對家長們來說相當方便呀！

馬來西亞水上樂園推介｜Sunway Lagoon水上樂園

Sunway Lagoon水上樂園設有全球最大人造衝浪沙灘及巨型水上設施，更是亞洲第一座「Nickelodeon兒童頻道」主題遊樂園，即是有機會在園區看到海綿寶寶和忍者龜！另外還可以入住Sunway Lagoon Hotel或Sunway Pyramid Hotel，去水上樂園就更方便了！

Sunway Lagoon水上樂園設有全球最大人造衝浪沙灘及巨型水上設施。（東瀛遊）

越南水療度假村推介｜五星級日式水療度假村＋越南首座室內溫水樂園！

三日月峴港日式水療度假村位於越南峴港，是一間五星級的日式水療度假村。酒店更附設Mikazuki Water Park 365，除了可以體驗日式溫泉外，還可以大玩越南首座室內溫水水上樂園，室內不怕太陽曬，也不怕下雨，暢玩樂園內具有彩虹效果的獨特水滑梯，及越南最長室內水滑梯的刺激感！而酒店頂樓有無邊際泳池及按摩池，玩足一日都不成問題。

三日月峴港日式水療度假村位於越南峴港，是一間五星級的日式水療度假村。（東瀛遊）

泰國水上樂園推介︱芭堤雅星際主題酒店——星際主題水上樂園

芭堤雅近年最人氣的親子住宿之一「Grande Centre Point Space Pattaya」，是泰國第一家以星際太空為主題的五星級酒店，酒店最大賣點是設有芭提雅最大的水上樂園，佔地約12,000平方米，共有四個主題區：漂浮隕石園區、行星區、生命樹區和山林瀑布區。除了有長達330米的水上大滑梯、高達8米的滑梯塔，人造海灘、瀑布、漂流河、兒童噴水塔及噴水滑梯等等設施外，更有絕美的露天泳池，留在酒店都可以玩足三日兩夜！

Grande Centre Point Space Pattaya是泰國第一家以星際太空為主題的五星級酒店，酒店最大賣點是設有芭提雅最大的水上樂園。（東瀛遊）

暑假親子團2025【3】野生動物園系列︱最適合動物小博士

對著「動物小博士」，一於幫他們帶同《動物大圖鑑》去以下3大真正的野生動物園，一睹森林之王的風采！

泰國曼谷動物園推介｜Safari World 野生動物世界

亞洲最大野生動物園Safari World 野生動物世界，共設有「野生動物園」、「海洋公園」、「叢林漫步」三大區，小朋友可以坐車深入猛獸區，近距離觀察森林之王，還可以親手餵可愛長頸鹿！

小朋友可以坐車深入猛獸區，近距離觀察森林之王。（東瀛遊）

馬來西亞動物園推介｜太平夜間野生動物園 Night Safari

想觀察夜行動物？太平夜間野生動物園 Night Safari是馬來西亞首個夜間野生動物園，提供獨特夜間生態觀察體驗！動物園採開放式管理，模擬自然棲息地，讓動物在接近自然的環境中活動，並讓遊客能夠在夜間觀察各種夜行性動物。園區曾榮獲多個獎項，是太平最受歡迎的旅遊景點之一，是讓小朋友觀察各種夜行性動物的難得機會。

太平夜間野生動物園 Night Safari是馬來西亞首個夜間野生動物園。（東瀛遊）

新加坡動物園推介｜夜間野生動物園 Mandai Night Safari

新加坡Mandai Night Safari作為全球首座夜間野生動物園，最引人入勝之處在於其開創性的設計理念與沉浸式的自然體驗，就像一座自然教室，讓小朋友看到故事書裡出現的動物明星們活靈活現地活動。搭乘導覽電車穿梭叢林時，可看到大象家族、泡澡的馬來貘，或是樹梢間跳躍的貓頭鷹。四條主題小徑更設計得童趣十足，像是探險地圖般引領親子認識夜間生態，還能參加專為小朋友設計的互動表演，看保育員如何溫柔地照顧這些「夜貓子」動物朋友。

新加坡Mandai Night Safari作為全球首座夜間野生動物園。（東瀛遊）

暑假親子團2025【4】大自然深度體驗︱滿足好奇寶寶求知慾

好奇寶寶總是「十萬個為什麼」？立即帶他們親身跳入大自然滿足求知慾！澳洲有多個近距離接觸動物的機會，包括到歡樂農莊親親樹熊、與樹熊合照；到天閣露瑪度假村親身餵飼野生海豚；還可以到觀鯨遊船觀賞自然界奇觀，以及到伊魯康吉鯊魚和鰩魚保育中心，邂逅鯊魚及魔鬼魚！

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澳洲動物園推介｜歡樂農莊親親樹熊

在專業保育員的指導下，小朋友們可以近距離接觸澳洲國寶，輕輕觸摸樹熊柔軟的毛髮，甚至讓牠們趴在手臂上合照！過程中，保育員會講解樹熊的生活習性，透過互動，孩子不僅能滿足好奇心，還能學習尊重動物、理解生態保育的重要性。

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小朋友們可以近距離接觸澳洲國寶，輕輕觸摸樹熊柔軟的毛髮，甚至讓牠們趴在手臂上合照！（東瀛遊）

澳洲度假村推介｜天閣露瑪度假村餵飼野生海豚

天閣露瑪度假村（Tangalooma Island Resort）位於澳洲摩頓島，這裡最著名的就是每天傍晚的「野生海豚餵食體驗」！數十年來，一群友善的野生海豚會固定游到岸邊，在專業人員的監督下，小朋友們可以親手餵食這些聰明的海洋生物，感受牠們光滑的皮膚，與牠們互動。

天閣露瑪度假村在每天傍晚可體驗「野生海豚餵食體驗」。（東瀛遊）

澳洲景點推介｜觀鯨遊船︱見證海洋巨人的震撼舞姿

每年6月至11月，成千上萬的座頭鯨會沿着澳洲東岸遷徙，這是一生必看的自然奇觀！搭乘專業觀鯨船，孩子們可以近距離看到這些龐然大物躍出水面、拍打尾巴，甚至聽到牠們神秘的「鯨歌」。船上會有海洋生物專家講解鯨魚的遷徙路線、社會結構，以及人類如何保護這些瀕危物種。

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每年6月至11月，成千上萬的座頭鯨會沿着澳洲東岸遷徙。（東瀛遊）

澳洲景點推介｜伊魯康吉鯊魚和鰩魚保育中心︱揭開海洋掠食者的神秘面紗

鯊魚在小朋友心中往往是「可怕」的代名詞，但其實牠們是海洋生態的關鍵物種！在伊魯康吉鯊魚和鰩魚保育中心，小朋友們可在專業指導下安全地觸摸鯊魚和魔鬼魚，了解牠們的真實習性。

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在伊魯康吉鯊魚和鰩魚保育中心，小朋友們可在專業指導下安全地觸摸鯊魚和魔鬼魚。（東瀛遊）

暑假親子團2025【5】親子住宿天花板︱最適合歎住玩的享受型家庭

「歎住玩的享受型」當然要入住親子住宿天花板，即睇以下推介的5星級度假村及露營車體驗！

中國度假村推介｜北京｜Club Med

相信不少家長都知道Club Med有多吸引！全包式度假村，一個價錢就全部辦妥，Club Med Joyview北京延慶度假村背倚樹木蔥蘢的北京松山自然保護區（中國國家4A級景區），舒服得就像置身在法國南部花園之中！

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Club Med Joyview北京延慶度假村背倚樹木蔥蘢的北京松山自然保護區（中國國家4A級景區）。（東瀛遊）

新加坡度假村推介｜悅榕集團Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree

今年4月全新開幕的悅榕集團Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree，坐落於新加坡著名的萬態野生動物保護區（Mandai Wildlife Reserve）心臟地帶，標榜「沉浸式大自然體驗」。除了有標準客房，還有最令人期待的特色樹屋，非常適合喜歡大自然的各位！

悅榕集團Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree於今年4月全新開幕。（東瀛遊）

韓國露營景點推介｜DMZ星空露營車

喜歡露營的你，可曾想過在韓國體驗露營車「宿一宵」呢？一邊享受營火及燒烤晚會，一邊欣賞韓國獨有的美妙夜景，來一趟舒適又獨特的露營體驗！

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韓國DMZ星空露營車體驗「宿一宵」。（東瀛遊）

暑假親子團2025【6】探索世界特色文化︱最適合知識型的小朋友長知識

對於充滿好奇心、喜歡探索不同文化的小朋友來說，旅行不僅是玩樂，更是打開世界觀的鑰匙！杜拜融合了傳統阿拉伯風情與現代奇蹟，從沙漠探險到傳統市集；從未來建築到文化體驗，每個環節都能讓孩子驚嘆連連，同時深入理解中東文化的獨特魅力。

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杜拜景點推介｜杜拜沙漠衝沙體驗：黃金沙丘上的刺激冒險＋阿拉伯燒烤餐

乘坐專業改裝的四驅車，在起伏的沙丘間奔馳，宛如一場現實版的「沙漠過山車」！專業司機會根據家庭需求調整刺激程度，既保證安全又能讓孩子體驗適度的冒險感。途中會停靠在最高沙丘，讓全家欣賞壯觀的沙漠日落，拍下難忘的「沙漠全家福」，更可享用一頓阿拉伯燒烤餐。

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乘坐專業改裝的四驅車，在起伏的沙丘間奔馳，宛如一場現實版的「沙漠過山車」。（東瀛遊）

杜拜景點推介｜未來博物館：穿越時空的對話

帶小朋友見證人類想像力的極限！未來博物館（Museum of the Future）用沉浸式科技展示50年後的世界。

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未來博物館（Museum of the Future）用沉浸式科技展示50年後的世界。（東瀛遊）

杜拜景點推介｜世界最大人工島棕櫚島︱走進古文明海底世界

耗資15億美元打造的杜拜棕櫚島，島上有著名的親子Friendly＋奢華五星級亞特蘭提斯酒店、有以「神秘古文明帝國」為主題的Lost Chambers水族館及世界首屈一指的Aquaventure水上樂園，讓你走進古文明海底世界！

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杜拜棕櫚島耗資15億美元打造。（東瀛遊）

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