東京成田機場1大熱手信冇人買？北海道大排長龍　日本現僅2處有售

前台大感染科醫師林氏璧是台灣資深旅日達人，近期在Facebook分享，成田機場的二航廈有一款超搶手的伴手禮，居然沒人拿，讓他直言「這在札幌的大丸還有新千歲機場都大排長龍，就連日本人都願意排隊買」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



林氏璧在Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」表示，近期在成田機場二航廈看到「SNOW CHEESE」擺滿一整排，完全沒有人拿。

他說明這款手信在北海道超級受歡迎，尤其是札幌的大丸、新千歲機場一早就大排長龍，連日本人都心甘情願排隊購買。

貼文一出後，多數網友都表示，

「在札幌大丸和新千歲機場親眼看過排超長的人龍，就是在買SNOW，在大丸排隊的幾乎都是日本人」

「之前在札幌大丸，約9點就有20人排隊，10點開賣到場，品項就不齊了！」

「上次札幌排了40分鐘，我還蠻喜歡的」

「竟然有！我上次去札幌看到排隊的人，馬上斷然放棄」

「喜歡起司的超推薦，上次札幌回來買了6盒，真的是一早排隊，連日本人都排」



不過，也有部分網友持相反意見，指出，

「吃過，但有點小失望」

「都是奶味，還好，不喜歡」

「真正的中毒者對類似的餅乾大概膩了，萬變不離其宗，幾乎都是貓舌餅乾的主體夾奶油餡」



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此外，也有內行網友補充，「SNOW CHEESE」原本只有大丸札幌店和新千歲機場店，近期成田機場二航廈有期間限定店，販售時間為4/8～5/13。

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