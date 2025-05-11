台灣旅遊｜搭桃園機場捷運最快唔係台北車站？內行教這1站最方便

撰文：風傳媒
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台灣機場包車價格不斐，以雙北地區出發往桃園機場，動輒破千元，到了連假期間費用更是高昂。

不少人就會選擇搭乘機場捷運，不只實惠又快速，還不會遇到塞車的問題。不過，搭北捷到台北車站，在走去機捷台北車站的路途遙遠，走10分鐘還走不到，還要拿著大包小包的行李十分痛苦。對此，就有內行網友分享快速抵達的方法，只要不到5分鐘就能輕鬆轉程。

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別從台北車站轉機場捷運！內行曝1低調捷運站更方便

有許多網友在台灣各大社群論壇上討論，從北捷的台北車站到機捷的台北車站，距離非常長一段走到懷疑人生。當帶著行李來出遊，就讓過程更加辛苦。更有網友表示曾經為了趕高鐵，在這兩處一路狂奔還是花了10分鐘。

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許多網友表示，

「真的遠爆，台北桃園上班通勤有TPASS的我好希望這中間有個Ubike站」
「就連站名也是台北車站，真的會讓人誤會」

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對此就有內行網友分享從北門站、三重站、桃園高鐵站，去轉機捷更方便，

「桃園機捷其實離北門捷運站比較近，走台北車站的話要穿越整條地下街，遠到不行。帶很多東西的話，我寧願多轉幾次車」
「我朋友後來都坐到桃園高鐵轉機捷，寧願多花一點也不想走路，桃園高鐵轉機捷短很多」
「三重站轉乘距離近很多，最大問題是三重站機捷只有站站停普通車，無express（直達快速車）」
「其實機捷離捷運北門站也很近！直接從北門站出口進去，再走一段路很快就到機捷了，從北車過去真的會比較麻煩一點，計程車也不好定點的樣子，北門站下面都是平面很好走」
「不過從北車捷運站走到機捷有夠久的（我是平常走路很快的人，走了快15分鐘）我是回來才發現有距離更近的捷運站，那就是「北門站」（松山新店線G）從北門到北車機捷大約只要5分鐘的時間哦！」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別從台北車站轉機場捷運！內行曝1低調捷運站更方便，不到5分鐘光速轉乘

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