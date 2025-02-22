旅遊注意｜機場安檢勿著「3類衫」？旅遊達人：嚴重會嚟唔切登機

在機場準備出國旅遊，出境時都需要經過安檢。



有旅遊部落客建議，安檢時最好不要穿著閃亮亮的服飾或將衣物綁在腰間，因為這樣的穿著有可能導致花費更多時間通過安檢，嚴重則可能會趕不上航班。美國運輸安全管理局也提醒，避免衣服上有閃片、珠子或閃亮的線，確保順利通過安檢。

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機場過安檢千萬不要穿3類衣服

外國部落客勞莉的丈夫是一位機師，自己同時也是位經常旅遊的旅遊達人，日前在TikTok拍片分享，提醒在機場過安檢時，不要將任何衣物綁在腰上，應該收在行李裡或直接穿在身上。

另外，也不要穿著任何閃亮的衣服，可能導致安檢時間延誤，甚至敢趕不上航班。不過也有網友表示「我愛穿什麼就穿什麼」，懷疑航空公司是否能夠干涉乘客的穿著。

但同時也有其他網友表示，確實曾因為穿著閃片毛衣而引起問題，但另一些人認為，只要提早到機場，留有充裕時間就不會有問題。

美國運輸安全管理局（TSA）也在Facebook發文說明，如果毛衣上有閃片、珠子或閃亮的線，通常會觸發安檢設備，需要進行額外檢查而花費更多時間，因此建議在機場時改穿舒適的衣服，

「我們建議將鈴鐺毛衣收進行李箱，而不是穿著它去機場」



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除了閃片珠子類的衣服，《風傳媒》編輯曾在機場數次看到穿靴子的旅客，被要求脫下鞋子做檢查。如果想加速通關時間，也盡量避免穿著靴子。不過，穿著靴子也是有好處的，如果行李廂空間不夠，或者廉價航空對行李的重量要求很嚴格，還是能把體積大、重量重的靴子穿在身上。

《風傳媒》編輯也親身經歷穿著太過閃亮會遇到的問題，當時穿著牛仔吊帶裙搭機，上面有很多亮亮的金屬扣，在東京的機場返程安檢時，通過自動掃描們警鈴大響，當場被叫到旁邊額外人工掃瞄檢查。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：機場過安檢千萬不要穿3類衣服！旅遊達人曝會被特別額外檢查，恐導致趕不上飛機】